La Libertad Avanza en las provincias: la versión violeta del "vamos por todo"

El partido que comandaKarina Milei ya demostró que tiene razones suficientes para agradarse y la fragmentación opositora suma a un escenario que muestra a La Libertad Avanza como el único partido nacional, con una conducción que nadie cuestiona y sin internas altisonantes de cara al año por venir.
Como ya contó Letra P, luego del triunfo electoral de octubre, referentes locales de La Libertad Avanza comenzaron a posicionarse como aspirantes a pelear por la gobernación en cada uno de sus territorios. Salvo excepciones, se trata de referentes que hasta hace apenas un par de años se movían en los márgenes de un sistema político que ahora debe arremangarse para contener el avance de la ola violeta que amenaza con llevarse todo puesto.
El despertar de los leones de La Libertad Avanza
Entre esas excepciones que cuentan con recorrido propio en la arena política, el caso más emblemático es Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. No obstante, Sebastián Pareja también pide pista desde una jefatura territorial que supo reponerse del tropezón del 7 de septiembre y se acomodó como la principal referencia opositora en la provincia más grande y poblada del país. Tal como dio cuenta este medio, Santiago Caputo también podría presionar para que la candidatura quede en manos del jefe de bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo.
Algo similar ocurre en Salta, donde el liderazgo libertario de María Emilia Orozco todavía debe coordinar estrategias con uno de sus impulsores, Alfredo Olmedo, el único libertario del país que no deja que el violeta le salpique el estilo y sigue recorriendo la provincia vestido de amarillo.
En la vecina Jujuy también hay dos candidatos pidiendo pista. El diputado Manuel Quintar parece el más decidido a pelear por desbancar al radicalismo. Quienes lo conocen advierten que su pasado peronista le habilita una serie de redes territoriales que acrecientan su competitividad a la hora de definir candidaturas. Con todo, nadie se anima aún a correr de la pelea a Ezequiel Atauche, el senador que se sienta a la par de Patricia Bullrich en el Senado.
Por debajo del generalato compartido de los hermanos Milei, asoma otro pelotón de figuras puras que pegaron el salto a la mesa grande de la política de la mano de la mano del ascenso de La Libertad Avanza. La senadora neuquina Nadia Márquezy la diputada santafesina Romina Diez comparten la experiencia de quienes apenas asomaban a la escena política provincial cuando vieron que el huracán Milei abría nuevos caminos.
En el punto exacto donde se juntan todos los perfiles se ubica Lisandro Catalán, el exministro de Interior que venía de una larga experiencia previa ocupando espacios menores de "la casta", creció en el esquema libertario al amparo de Guillermo Francos y ocupa un lugar central en el dispositivo territorial que camina Tucumán, donde gobierna Osvaldo Jaldo. Allí surge otra variable, la que incluye disputas con gobernadores aliados.
Qué hacer con los gobernadores, la gran pregunta
El gran desafío de La Libertad Avanza será hacer convivir las campañas tempranas con la negociación amigable que repercuta en votos para impulsar leyes en el Congreso durante 2026. Esa necesidad quedó expuesta en el movimiento que obligó a mover la discusión por la reforma laboral a febrero. Pese al crecimiento libertario en la representación legislativa, el día a día estará marcado por esa tensión.
Entre los aliados provinciales que ya militaron la lista de La Libertad Avanza en octubre, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio podrían aspirar a reelegir en sus cargos en 2027. Mientras que en el Chaco el espacio no parece poder reponerse de la caída en desgracia de Alfredo “Capi” Rodríguez, acusado, denunciado e investigado por supuestas irregularidades en la presentación de afiliaciones partidarias, la tensión se concentra en Entre Ríos. Allí, las negociaciones de los armadores nacionales con la Casa Gris deberán definir el futuro de un hombre con apellido icónico en el universo violeta, Joaquín Benegas Lynch, guitarrista de la banda presidencial.
Como Bullrich, que podría librar una batalla final contra el PRO en la capital, la conducción libertaria podría echar mano a un argumento con formato de plan B. Electo senador en octubre, Benegas Lynch tiene mandato en el Congreso hasta 2031, cuando podría anotarse para pelear por la sucesión tras un eventual segundo mandato de Frigerio.
Otro plan B en la discusión 2027
En todos los planos, los gobernadores aliados también ensayan alternativas para el desembarco libertario en sus provincias poniendo sobre la mesa esquemas de poder compartido que podrían incluir a las principales figuras del mileísmo peleando por las intendencias, dejando el camino para las reelecciones un poco menos complicado.
Con todo, ya hay armados libertarios que comienzan a trabajar la instalación de sus referentes en las capitales y los grandes centros urbanos del país, donde La Libertad Avanza se volvió casi invencible.