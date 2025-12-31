La Libertad Avanza en las provincias: la versión violeta del "vamos por todo"

Javier y Karina Milei preparan el camino para pintar el país de violeta, esta vez mirando a las gobernaciones.

Luego de un año en el que afianzó su sello a nivel nacional , La Libertad Avanza transitará los próximos meses con el objetivo de fortalecer la marca para 2027. El desafío ya no sólo es aportar a la figura nacional de Javier Milei , sino comenzar a pintar el mapa (definitivamente) de violeta, poniendo a los primeros gobernadores libertarios del país.

El partido que comanda Karina Milei ya demostró que tiene razones suficientes para agradarse y la fragmentación opositora suma a un escenario que muestra a La Libertad Avanza como el único partido nacional, con una conducción que nadie cuestiona y sin internas altisonantes de cara al año por venir.

Como ya contó Letra P , luego del triunfo electoral de octubre, referentes locales de La Libertad Avanza comenzaron a posicionarse como aspirantes a pelear por la gobernación en cada uno de sus territorios. Salvo excepciones, se trata de referentes que hasta hace apenas un par de años se movían en los márgenes de un sistema político que ahora debe arremangarse para contener el avance de la ola violeta que amenaza con llevarse todo puesto.

Entre esas excepciones que cuentan con recorrido propio en la arena política, el caso más emblemático es Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires . No obstante, Sebastián Pareja también pide pista desde una jefatura territorial que supo reponerse del tropezón del 7 de septiembre y se acomodó como la principal referencia opositora en la provincia más grande y poblada del país. Tal como dio cuenta este medio , Santiago Caputo también podría presionar para que la candidatura quede en manos del jefe de bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo .

Algo similar ocurre en Salta , donde el liderazgo libertario de María Emilia Orozco todavía debe coordinar estrategias con uno de sus impulsores, Alfredo Olmedo , el único libertario del país que no deja que el violeta le salpique el estilo y sigue recorriendo la provincia vestido de amarillo.

En la vecina Jujuy también hay dos candidatos pidiendo pista. El diputado Manuel Quintar parece el más decidido a pelear por desbancar al radicalismo. Quienes lo conocen advierten que su pasado peronista le habilita una serie de redes territoriales que acrecientan su competitividad a la hora de definir candidaturas. Con todo, nadie se anima aún a correr de la pelea a Ezequiel Atauche, el senador que se sienta a la par de Patricia Bullrich en el Senado.

Una eventual candidatura de Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires también formaría parte de ese grupo de nombres que ven en el crecimiento del sello violeta el mejor camino para confirmar los despertares políticos que el mileísmo habilitó. Martín Menem en La Rioja, Luis Petri en Mendoza y Aníbal Tortoriello en Río Negro suman a los nombres que podrían buscar su revancha subidos al caballo del comisario. O de El Jefe.

Los coroneles de Javier Milei

Por debajo del generalato compartido de los hermanos Milei, asoma otro pelotón de figuras puras que pegaron el salto a la mesa grande de la política de la mano de la mano del ascenso de La Libertad Avanza. La senadora neuquina Nadia Márquez y la diputada santafesina Romina Diez comparten la experiencia de quienes apenas asomaban a la escena política provincial cuando vieron que el huracán Milei abría nuevos caminos.

RominaDiez1 Romina Diez, a cargo de cerrar el acto de lanzamiento de La Libertad Avanza en Santa fe.

El fueguino Agustín Coto, el pampeano Adrian Ravier, el misionero Diego Hartfield y el cordobés Gabriel Bornoroni también pican en punta para pelear por el poder en sus provincias, experimentando cada uno de ellos un meteórico ascenso a imagen y semejanza del Presidente.

En el punto exacto donde se juntan todos los perfiles se ubica Lisandro Catalán, el exministro de Interior que venía de una larga experiencia previa ocupando espacios menores de "la casta", creció en el esquema libertario al amparo de Guillermo Francos y ocupa un lugar central en el dispositivo territorial que camina Tucumán, donde gobierna Osvaldo Jaldo. Allí surge otra variable, la que incluye disputas con gobernadores aliados.

Qué hacer con los gobernadores, la gran pregunta

El gran desafío de La Libertad Avanza será hacer convivir las campañas tempranas con la negociación amigable que repercuta en votos para impulsar leyes en el Congreso durante 2026. Esa necesidad quedó expuesta en el movimiento que obligó a mover la discusión por la reforma laboral a febrero. Pese al crecimiento libertario en la representación legislativa, el día a día estará marcado por esa tensión.

Entre los aliados provinciales que ya militaron la lista de La Libertad Avanza en octubre, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio podrían aspirar a reelegir en sus cargos en 2027. Mientras que en el Chaco el espacio no parece poder reponerse de la caída en desgracia de Alfredo “Capi” Rodríguez, acusado, denunciado e investigado por supuestas irregularidades en la presentación de afiliaciones partidarias, la tensión se concentra en Entre Ríos. Allí, las negociaciones de los armadores nacionales con la Casa Gris deberán definir el futuro de un hombre con apellido icónico en el universo violeta, Joaquín Benegas Lynch, guitarrista de la banda presidencial.

joaquin-benegas-lynch-en-guitarra-detras-del-GQQG3JL64JDN7ENVH77EJCXA6A Panic show de Javier Milei con Joaquín Benegas Lynch en la guitarra.

Como Bullrich, que podría librar una batalla final contra el PRO en la capital, la conducción libertaria podría echar mano a un argumento con formato de plan B. Electo senador en octubre, Benegas Lynch tiene mandato en el Congreso hasta 2031, cuando podría anotarse para pelear por la sucesión tras un eventual segundo mandato de Frigerio.

Otro plan B en la discusión 2027

En todos los planos, los gobernadores aliados también ensayan alternativas para el desembarco libertario en sus provincias poniendo sobre la mesa esquemas de poder compartido que podrían incluir a las principales figuras del mileísmo peleando por las intendencias, dejando el camino para las reelecciones un poco menos complicado.

La última experiencia advierte que para garantizar un esquema de ese tipo será necesario un nuevo festival de desdoblamientos, ya que cuando la discusión se nacionaliza, las grandes figuras provinciales quedan sometidas al poder de la figura de Milei. Casos como los de Gonzalo Roca ganándole a Juan Schiaretti en Córdoba, Hartfield venciendo a Oscar Herrera Ahuad en Misiones y Agustín Pellegrini relegando a un tercer lugar a la vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia, sirven como ejemplo.

Con todo, ya hay armados libertarios que comienzan a trabajar la instalación de sus referentes en las capitales y los grandes centros urbanos del país, donde La Libertad Avanza se volvió casi invencible.