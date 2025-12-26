Nadia Márquez, la libertaria dialoguista entre la Casa Rosada y la Patagonia

En el ecosistema libertario, donde la ansiedad electoral suele ganarle a la estrategia, Nadia Márquez eligió otro carril en Neuquén para construir poder antes que confrontar directamente con el gobernador Rolando Figueroa , uno de los aliados estratégicos de la Casa Rosada .

Cada vez con mayor protagonismo en la mesa nacional de La Libertad Avanza , Márquez se consolidó como la referencia política más sólida del espacio en la Patagonia . Al menos eso lo demuestra su rol en el Congreso. Hoy, entre senadores y diputados libertarios, es una de las que reúne mayores consensos. “La que puede hablar con todos”, según advierten en su entorno a Letra P .

El dato no es menor en una provincia valiosa. Neuquén, junto con Río Negro , integra el corazón energético del país y ocupa un lugar central en la mirada del gobierno nacional por Vaca Muerta . A diferencia de otras provincias patagónicas, el escenario atrae gobernabilidad, recursos y una dirigencia con vocación de robustecerse y decidida a dar batalla electoral si es necesaria.

Para darle músculo a su armado, Márquez se mueve con cautela, pero a paso firme. La senadora no choca con Figueroa y entiende que el enemigo es el kirchnerismo, no La Neuquinidad , el armado del gobernador.

Esa diferencia conceptual la separa incluso de otras figuras libertarias de la región. Mientras en Río Negro Lorena Villaverde construyó su trayectoria en clave de batalla total , primero diputada, luego senadora frustrada, siempre con Alberto Weretilneck como antagonista, Márquez optó por otro camino.

La pastora evangélica ve en Figueroa un gobernador con el que se puede —y se debe— articular. El vínculo con el mandatario neuquino es correcto, fluido y sin estridencias, lo mismo que con Julieta Corroza, una de las figuras centrales del gabinete provincial que pasó al Senado. En un espacio donde la lógica es binaria, esa capacidad de diálogo se transformó en activo.

Nadia Márquez levanta la mano Durante su estadía en la cámara baja, Márquez se sentó a la par de Gabriel Bornoroni, el jefe de la bancada libertaria.

Puertas adentro del gobierno nacional, su valoración es alta. Karina Milei confía en ella, la respalda. Los Menem la respetan por su acción en el Congreso. Patricia Bullrich la tiene como una interlocutora válida y eficaz. Como lo explicó Letra P, Márquez ocupa un rol relevante en el Senado y cumple una función como puente entre la Casa Rosada y el territorio.

Ese es, justamente, el eje con vistas a 2027. La Libertad Avanza en Neuquén logró algo que hasta hace poco parecía improbable como construir territorialidad real. Referencias locales, dirigentes identificables, presencia en distintas ciudades y un esquema que combina representación con armado de base. Lo que hizo en la comunidad evangélica, Márquez lo arrastró a la política.

El territorio como eje de Nadia Márquez

El mapa libertario neuquino muestra nombres que ya juegan en primera línea. Gabriela Muñoz y Gastón Riesco, diputados nacionales, forman parte del núcleo legislativo. David Schelreth, referente de la iglesia Cristo Rey, aparece como una pieza clave en la propuesta electoral que viene. Alejandra Durdos y otros cuadros completan un entramado que busca ampliar la base del espacio.

Se suman dirigentes con recorrido previo y nuevos actores. Soledad Mondaca, que ingresó segunda en la lista en la cámara baja; el coordinador de profesionales de LLA, Andrés Ros; Nicolás Montero, concejal y apoderado de LLA. Y un dato relevante: el senador Pablo Cervi, ya plenamente incorporado al esquema libertario, trabaja en tándem con Márquez y aporta radicalismo y experiencia.

image En campaña. La Libertad Avanza logró un resonante triunfo en Neuquén y el país.

Desde la capital neuquina, a la mayoría de los centros urbanos como Zapala, San Martín de los Andes, Cutral Co y Chos Malal, junto a la región de la Confluencia, la senadora suma contactos para disputar intendencias cuando sea necesario.

En la Legislatura, siempre existió diálogo con varios actores. La diputada del bloque Cumplir, Brenda Buchiniz, una de las que intentó competir por un lugar en el parlamento, es otra de las referencias que ofrece interlocución para LLA.

¿La Libertad Avanza puede tener intendencias en Neuquén?

La expectativa para 2027 está puesta, más que en una candidatura personal, en las intendencias. La lógica es que si La Libertad Avanza quiere dejar de ser una fuerza testimonial y transformarse en partido de gobierno, necesita músculo municipal. Márquez lo sabe y actúa en consecuencia. Su objetivo es, cuando llegue el momento, que exista estructura, candidatos competitivos y un partido expandido.

En ese marco, la definición de candidaturas no se resolverá en Neuquén. Como ocurre en todos los partidos nacionales, los cierres se harán en la Ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza es un partido altamente centralizado y si Karina Milei decide que Márquez sea candidata en 2027, lo será. Si no, seguirá cumpliendo el rol de articuladora.

Uno de los rumores que se instaló en los mentideros de la política neuquina es que Márquez iría por la Municipalidad, en una suerte de reedición de la convivencia de Horacio "Pechi" Quiroga con el Movimiento Popular Neuquino (MPN). "No depende de nosotros", responden del equipo libertario patagónico al respecto.

image Nadia Márquez, senadora nacional por Neuquén y armadora de La Libertad Avanza.

Incluso, llegado el caso, habrá negociaciones con los propios gobernadores patagónicos, como Figueroa en Neuquén o Weretilneck en Río Negro. “Es importante saber donde pisar firme”, le expresó a este medio un colaborador estrecho de la senadora.

La batalla legal

Con todo, las alertas sobre Márquez giran en torno a su pasado. Hay quienes opinan que su figura sería una de las que alcanzadas por la versión provincial de Ficha Limpia, una situación que la persiguió en la campaña y por la que su principal detractor, el empresario de medios Carlos Eguía, se focalizó en ella durante todo el proceso electoral.

Los abogados que la asesoran son claros y recuerdan que una norma de ese tipo no puede aplicarse retroactivamente, o sea que no puede llegar a excluirla. Aseguran que pretender que alcance situaciones de diez años atrás sería inconstitucional y violaría principios básicos del derecho civil. “La ley corre hacia adelante, no hacia atrás”, resumen.

Por eso, cuando se proyecta el 2027, su nombre aparece inevitablemente, aunque Márquez no lo empuje. De todos modos, tiene un plan b, ya que le quedan seis años por delante en el Senado, un lugar central en el esquema nacional y un armado territorial en expansión. “No hay apuro”, expresa su equipo. Incluso, saben que hacia 2031, el escenario podría ser distinto y abrir otras discusiones. Por ahora, la estrategia es consolidar La Libertad Avanza como fuerza política real en Neuquén, fortalecer liderazgos locales y mantener abierto el canal con la Casa Rosada.