Los nombres de La Libertad Avanza para Buenos Aires 2027, la obsesión de Javier Milei

Javier Milei comenzará el nuevo año mirando con mucha atención qué figura puede perfilarse para ser el nombre de La Libertad Avanza que disputará la Gobernación en 2027. La caída en desgracia de José Luis Espert arruinó los planes del Presidente que, obsesionado con Buenos Aires , larga la carrera en la que ya se anotan varios competidores.

En el complejo planeta Milei habitan diversas tribus, algunas con mayor estructura que otras, que sueñan con poner el nombre que suceda a Axel Kicillof dentro de dos años, cuando el escenario político bonaerense polarice entre el peronismo siempre fuerte de la provincia que gobierna, y el modelo nacional que buscará derribar ese bastión para pintarlo de violeta.

Allí asoma la poderosa estructura territorial de Karina Milei comandada por Sebastián Pareja , el presidente del partido en la provincia encargado desde hace años de llevar la propuesta libertaria a las bases, a los concejos deliberantes y a las listas distritales. También está la estructura digital que lidera Santiago Caputo autopercibida como la genuina y original de las ideas de la libertad. Más atrás siguen otras corrientes, aliadas o afiliadas a LLA una vez que Milei ascendió al poder. Ninguna se descarta, pero algunas corren con mayor ventaja.

La denuncia que vincula a José Luis Espert con Fred Machado , sospechoso de narcotráfico, estafas y lavado de activos que fue extraditado a los Estados Unidos , arruinó los planes de Milei, que debió pedirle que retirara su candidatura a primer diputado nacional por Buenos Aires , lo que se supone sería el trampolín para su salto a la Gobernación dentro de dos años. El Profe era el preferido del Presidente , que se anticipó al juego de nombres con muchísima antelación y buscaba posicionarlo como el brazo bonaerense del estilo Milei: verborrágico, provocador y, sobre todo, full anti K.

El Presidente demoró esa declinación a sabiendas de que sería, al menos por un largo tiempo, el exilio político de su candidato, tras lo que se abriría un escenario de reconfiguración de posibles aspirantes, que debían arrancar de cero. O no. Hay dirigentes que vienen caminando la provincia y tienen intenciones de gobernarla desde hace años, pero no son violetas pura sangre, lo que genera la desconfianza de la mesa más cercana al Presidente. Espert tampoco lo era, de allí el recelo de Karina Milei y Caputo con el economista por aquella decisión de impulsarlo que Milei tomó en soledad.

Sebastián Pareja 2.jpg Sebastián Pareja.

El candidato de Karina Milei

Nadie se atreve a ir más allá de lo inmediato. No obstante esa carrera interna por el sillón de Dardo Rocha ya se empieza a jugar. El Jefe tiene la espalda de haber constituido el partido de Milei en los 24 distritos del país y de haber hecho buenas elecciones en varios de ellos, según el color del mapa que se dibujó el 26 de octubre. Mucho de eso es mérito de la hermana del Presidente. Con ese pergamino, la persona más influyente en las decisiones de Milei querrá colocar en la provincia a alguien de su estrecha confianza.

Pareja es el primer nombre que sale de esa facción del universo libertario. La estructura territorial construida por él mismo y la representación que tiene en los Concejos deliberantes y en el Congreso nacional lo posicionan como el hombre que puede plantar la bandera de LLA en calle 6. Fue el encargado de diagramar la alianza con el PRO que llevó el nombre de su partido y la enorme mayoría de los apellidos que se postularon.

El diputado conoce a la perfección las regiones más importantes en términos electorales en las que se reparte la provincia que concentra el 38% del padrón electoral nacional, un número de atención obligada para quien pretenda dar la batalla nacional. Con más de 30 años en la arena política, Pareja tiene la cinta de capitán y ordena en todas las secciones electorales. Fue asesor de Carlos Menem, funcionario del macrismo y armador de Emilio Monzó. Oriundo de Lomas de Zamora, expandió su poder territorial a cada municipio de la provincia.

Romo FDC Agustín Romo.

El candidato de Santiago Caputo

El poderoso asesor presidencial también podría buscar que alguien de su espacio llegue a la Gobernación en 2027. Las Fuerzas del Cielo -la corriente que lidera- quedaron relegadas en los cierres de listas bonaerense y nacional, a manos del karinismo. Sin embargo, la presencia digital y el crecimiento de algunas de sus figuras hacen pensar que no dejarán libre ese camino con facilidad. La banda del Gordo Dan, Agustín Romo y Nahuel Sotelo, entre otros, jura dar la vida por el Presidente y se entrega a la causa como lo hacía la Guardia Pretoriana con los emperadores romanos -agitan esa fantasía en su discurso, sus colores y su estética-.

De esa tropa, Romo es quien tiene la mayor responsabilidad institucional: es el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados. Desde el 10 de diciembre es acompañado en esa bancada de 20 nombres por Sotelo, que regresó a la Legislatura. El karinismo reniega de su gestión, pero lo ratificó en ese puesto hace un mes, cuando todo hacía indicar que iba a ser reemplazado por un alfil de Pareja. Es quien tiene el diálogo con el oficialismo y los otros sectores de la oposición. No tiene filtro ni le entran las balas de propios y ajenos en Diputados.

Romo es oriundo de San Miguel, tiene 29 años, raíces familiares menemistas y fue de los primeros militantes de Milei, desde que asistía a sus charlas de economía para no más de 30 personas. Fue director de comunicación digital en la campaña 2023, hasta que asumió en la Legislatura. Bajó las armas en la batalla interna con el parejismo para construir fortaleza libertaria en la carrera a 2027, cuando probablemente se vuelva a abrir esa disputa para elegir al candidato más competitivo.

diego-santilli-llega-a-la-comision-de-presupuesto-5ZWBMEVTLFEJ7DYLYZRPJOW7ME Diego Santilli.

Un prestado y un tapado

Lo que parece configurarse como algo más que una tendencia es que LLA no repetirá lo hecho este año, cuando, tras la caída de Espert, se subió a la figura de Diego Santilli, un hombre del PRO que trabajó para ser el candidato de la convergencia. Lo logró. Después del sorpresivo triunfo frente al peronismo, el Colorado fue premiado con el ministerio del Interior, con la tarea de sumar voluntades para que el Gobierno logre las transformaciones legislativas que viene empujando.

Santilli se diferenció del hecho que marcó una ruptura con el PRO -y que enfureció a LLA- luego de meses de alianza en Buenos Aires: sus legisladores no acompañaron la ampliación del directorio del Banco Provincia ni la nueva toma de deuda que solicitó Kicillof. Esa fue una buena señal puertas adentro de la Casa Rosada. Sin embargo, a pesar de cumplir con lo que Milei precisa para este momento, pareciera salir un paso detrás de los nombres que lucen un violeta más puro.

De todas formas, la decisión la terminará de tomar el propio Milei una vez que tenga las mediciones y sepa qué candidato es más competitivo. No se descarta que en ese camino asome un tapado: es un apellido fuerte, de dimensión nacional, que está fuera del radar bonaerense y que podría cruzar la autopista Buenos Aires-La Plata si el Presidente se lo pidiera.