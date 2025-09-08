Chaco: en modo ultravioleta, Zdero le puso el cuerpo a los candidatos de Karina Milei y Capi Rodríguez

Zdero dio la cara en el acto de lanzamiento formal de la campaña de los candidatos de Karina Milei y su delfín local, Alfredo “Capi” Rodríguez, ambos manchados por las denuncias de coimas que se agitan en el nivel nacional y en clave más regional.
Además de que se contagian a la coalición las manchas sobre las personas involucradas en investigaciones judiciales, la situación pega fuerte en la línea de flotación del sector, que hizo de la lucha contra la corrupción una bandera y señala al exgobernador peronista Jorge Capitanich como responsable de todos esos males en el Chaco.
Zdero fingió un poco de demencia sobre los últimos escándalos y dijo que su lista la integran “personas que podemos mostrar, sin causas penales y que no andan a la búsqueda de fueros”.
“Capi” Rodríguez metió la mano en la lista
En el acto de este sábado, en el Club Social de Sáenz Peña, Zdero se jactó de ser “corajudo y no tibio” y por eso justificó el paso tan convencido hacia las filas de los hermanos Milei. Tanto, que usó el mismo eslogan que agitó el espacio libertario en la provincia de Buenos Aires: “kirchnerismo nunca más”. Si hubiera tenido el diario del lunes, capaz elegía otro camino.
Zdero apareció por primera vez con el candidato a senador que le puso “Capi” Rodríguez, el joven Juan Cruz Godoy. “Tenemos la oportunidad histórica de dejar atrás la desidia y la negligencia de quienes arruinaron nuestra provincia”, dijo Godoy.
zdero aplaude a godoy
Juan Cruz Godoy es candidato a senador porque Capi Rodríguez, amadrinado por Karina Milei, metió la mano en la lista: la UCR fue borrada del nombre de la alianza.
La mano que metió Capi Rodríguez en la lista fue notable: amadrinado por Karina, armó y desarmó a su antojo. Quiso ser candidato él mismo, pero no le dio el cuero. Su imagen derrapó tras la catarata de denuncias. Entonces puso como primera postulante a diputada a otra recién llegada al sistema político, Mercedes del Rosario Goitía.
Detrás de Goitía en la nómina de LLA van Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori.
El aporte de Leandro Zdero
El aporte más firme de Zdero a la lista fue su vicegobernadora, Silvana Schneider, que es segunda en la lista para el Senado y solo tendrá premio si gana en el mano a mano contra el peronismo unido de Capitanich.
zdero schneider
Zdero puso a su vice, Silvana Schneider, como segunda candidata a senadora: para que llegue a la cámara alta, tiene que ganar las elecciones.
Schneider llamó a “construir puentes con la Nación para que las oportunidades lleguen”. Esos puentes en realidad se vienen construyendo desde hace tiempo, aunque el resultado concreto no está muy a la vista.
La elección de octubre en Chaco es una de las que pone en juego más bancas, porque se renuevan cuatro de siete asientos en la cámara baja y las tres del Senaduo. Dejan sus escaños en Diputados María Luisa Chomiak y Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria; Juan Carlos Polini, radical de Zdero que integra el bloque Democracia para Siempre, y Marilú Quiroz, del PRO.
En el Senado, terminan sus mandatos por el peronismo María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas; y el radical Víctor Zimmermann (UCR).
El domngo 26 Zdero y Capitanich vuelven a ser las caras de la elección, como ya ocurrió en la puja provincial de mayo. En ambos casos, Capitanich hasta le puso su nombre a la boleta. Zdero juega con delifines.