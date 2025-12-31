DISCUSIÓN 2026 - 2027

Verónica Magario: "Vamos por el PJ y Axel será nuestro próximo presidente"

La vicegobernadora da un paso al frente en la pelea por la sucesión de Máximo Kirchner y ya presenta al mandatario como aspirante a la Casa Rosada. A por todo.

Por Letra P | Periodismo Político
Axel Kicillof y Verónica Magario.

La vicegobernadora Verónica Magario reiteró que el espacio político del que forma parte peleará por comandar el Partido Justicialista (PJ) bonaerense y volvió a darle un empujón a la candidatura presidencial de Axel Kicillof, quien, dijo, será el próximo presidente de la Argentina.

En un acto de despedida de año en La Matanza, junto al intendente Fernando Espinoza y Kicillof, la titular del Senado terminó la arenga a la militancia con ambos mensajes: desafió a Máximo Kirchner, quien no iría por otro mandato en las elecciones previstas para el 15 de marzo, e invitó al peronismo a caminar más allá de Buenos Aires.

“Sé que vamos a ir por la herramienta del Partido Justicialista (PJ) este 15 de marzo y acá tenés una tropa que te va a bancar para lo que necesites en la provincia -se envalentonó la dirigenta-, pero también, como sabemos que una provincia sola no puede, Axel, lo que tenemos que hacer es caminar. El 2 de enero estaremos caminando de vuelta para construir un proyecto nacional y popular con nuestras banderas que le devuelva al pueblo argentino la alegría, el trabajo, el bienestar y la felicidad”.

Axel Kicillof presidente

Con el gobernador en segundo plano sobre el escenario y aplaudiendo, Magario fue a fondo y convocó: “No paremos, levántense como saben, pónganse de pie y caminen como caminamos cada elección. Es hora de reconstruir junto a Axel, que va a ser nuestro candidato y nuestro próximo presidente”.

Como publicó Letra P, quedan seis semanas para que se defina si hay guerra o paz en el PJ bonaerense. El 8 de febrero es el cierre de listas. El kirchnerismo habla de un esquema de unidad, pero Magario no se baja. El intendente Federico Otermín es otro de los que juega ese partido.

En el entorno del gobernador sostienen que puede haber unidad siempre y cuando se cumplan las condiciones que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) puso sobre la mesa. Son dos: que haya un candidato acordado entre los sectores -lo que excluiría a Kirchner- y que el kicillofismo tenga representación en todos los órganos partidarios. Magario aparece como la principal apuesta del sector para conducir el partido, aunque también se menciona al jefe comunal de La Plata, Julio Alak, como nombre alternativo.

