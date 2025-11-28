El palco de Karina Milei, el contingente fueguino y cruces Victoria Villarruel-Bullrich, postales de la jura

La jura de 23 electos en el Senado dejó fotos de la nueva etapa del Congreso . La principal fue la excesiva veneración a Karina Milei , quien desde un palco vio como la mayoría de los libertarios la saludaban. La secretaria general tuvo que pedir ayuda al personal de seguridad para ubicarse, porque Victoria Villarruel no se lo garantizó.

Desde su balcón, Karina saludó a la mayoría de los libertarios que juraron y la señalaron, con la vicepresidenta de fondo. El incidente provocó el primer cruce entre Patricia Bullrich y la vicepresidenta, cuando al final de la sesión la ministra se acercó a pedirle que "sea pareja para todos". No fue el único, antes de terminar el debate, la senadora electa quiso hablar y la vice le apagó el micrófono.

Un dato de color fue el retorno de Alfredo Olmedo : acompañó a su protegida Emilia Orozco . El exdiputado no lució la habitual campera amarilla que llevaba a las sesiones, pero sí calzó una camisa de ese color, que tampoco se llegaba a ver su totalidad porque encima se colocó una campera de cuero, para que nadie dudara de su conversión libertaria.

La otra postal de color la dio Cándida Cristina López . Junto a Mariano Recalde , la fueguina fue la única reelección que hubo el 26 de octubre y lo festejó con todo: llevó nueve integrantes de su familia al estrado, para que acompañen la jura. Algunos no entraban y chocaban con las bancas. Fue otro de los reproches de Bullrich a Villarruel. "Eran tres por senador", se molestó. López tuvo uno de los pocos discursos fuera de libreto: juró por su provincia, por las Islas Malvinas y por los "30 mil, punto cero, cero, cero desaparecidos".

Hubo otros senadores que llevaron una tropa nutrida frente a Villarruel, como Gerardo Zamora , el gobernador de Santiago del Estero, quien juró junto a su familia, incluida su esposa, la actual senadora Claudia Ledesma .

SI, JURO! Por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Por nuestras Malvinas, que fueron, son y serán argentinas Y por los 30.000 desaparecidos. pic.twitter.com/4ktkXoaOAf

El rionegrino Martín Soria se acercó con su esposa y su hermana, la intendenta de General Roca y exdiputada, María Emilia Soria. Su coterránea Ana Marks llevó a su hija y luego la tuvo con ella en su banca. Fueron los únicos que juraron por esa provincia: Lorena Villaverde no pudo hacerlo, porque no se aprobó su diploma.

Karina Milei se ganó todos los flashes. Se ubicó en un palco junto a Diego Santilli (ministro del Interior) y Manuel Adorni (jefe de Gabinete). Más atrás, parado, siguió la sesión Lule Menem. La secretaría general no tenía la ubicación garantizada, porque Villarruel nunca se la aseguró, porque no le llegó la notificación.

Fue necesario que el personal de seguridad se moviera para que la hermana de Javier Milei siguiera la jura desde el recinto. Su ubicación le permitió a los libertarios rendirle pleitesía. La neuquina Nadia Márquez le envió un "gracias totales" después de jurar. Bullrich fue la más aplaudida de los oficialistas, porque el trío Karina-Santilli-Adorni se levantó para celebrar cuando la ministra estrechó su brazo, acompañada de su familia.

Gobernadores presentes

Karina no pudo estar en el palco del centro del recinto porque estaba reservado para los gobernadores, aunque sólo asistieron tres: Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Leandro Zdero (Chaco) y Rolando Figueroa (Neuquén). Son tres de las ocho provincias que tuvieron elección para el Senado. Las otras fueron Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos, Río Negro y Salta.

Ninguna tuvo a sus gobernadores mirando la jura. Entre los peronistas, el más ruidoso fue, por lejos, el exgobernador Jorge Capitanich, de Chaco, quien vuelve a una banca tras 18 años. Desde los palcos se escuchó un grito de celebración del diputado Aldo Leiva, quien se acercó a festejar por su jefe.

2025_11_251128009-scaled

Libertarios solitarios

Entre los libertarios estuvieron los pocos senadores que juraron en soledad, como el fueguino Agustín Coto y el entrerriano Joaquín Benegas Lynch, quien estrechó el puño en alto para saludar a su familia. La jura tuvo además el nacimiento del oficialismo de Salta, liderado por el gobernador Gustavo Sáenz. Su representante será la exministra de Energía, Flavia Royón.

Otro retorno es el del oficialismo neuquino, ya sin MPN, sino a través de la Neuquinidad, pero siempre junto al gobernador de turno. La voz de esa fuerza será Julieta Carroza. Será una de las nuevas voces. No es la única.