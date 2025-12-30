Los balances del Círculo Rojo en el segundo año de Javier Milei: ganadores y perdedores

Las petroleras que operan en Vaca Muerta y las distribuidoras de energía -con Edenor a la cabeza, gracias a los aumentos de tarifas- mostraron los mejores resultados corporativos de 2025, el segundo año del gobierno que encabeza el presidente Javier Milei .

Los bancos sufrieron las subas de tasas y encajes y la mora, que les complicaron los números, en tanto el consumo masivo y la industria pesada tuvieron otro año para el olvido.

El yacimiento neuquino salva la balanza comercial de una economía que sigue apreciada a pesar de la suba del dólar de más de 40% en 2025 . Los resultados corporativos de YPF , Pampa Energía , Tecpetrol y Vista al tercer trimestre muestran que la nave avanza, a pesar de la caída en la cotización internacional del petróleo y de los interrogantes que eso siembra en términos de inversiones futuras.

La operadora más grande reportó una caída en sus ingresos acumulados en nueve meses del 4,5% , en comparación con los tres trimestres de 2024. La caja sumó u$s 13.892 millones , contra u$s 14.542 millones de un año atrás, influenciada por el menor precio del crudo y una actividad doméstica que no repunta, a pesar del aumento sostenido en el precio interno de los combustibles.

Su Ebitda (ingresos antes de intereses, impuestos depreciaciones y amortizaciones) cayó 2% . Este indicador financiero es un estándar para medir la rentabilidad operativa de una empresa y evaluar su capacidad de generar flujo de caja en su actividad principal. Por eso es importante en el mundo corporativo. YPF reportó un Ebitda de u$s 3726 millones , influenciado por la mayor producción en Vaca Muerta, las inversiones en la adquisición de operaciones y la salida de los campos maduros convencionales.

En nueve meses, YPF perdió u$s 150 millones, que contrastan con la ganancia de u$s 2677 millones de los tres trimestres de 2024.

YPF es un Elige tu propia aventura. La empresa de mayoría estatal se focaliza en Vaca Muerta, mientras lidia con el juicio del fondo Burford y las idas y vueltas con los proyectos estratégicos de GNL.

Vista y el resto

La empresa que armó Miguel Galuccio cuando dejó YPF para operar en Vaca Muerta es la que mejores resultados corporativos mostró en los nueve meses de 2025. Su Ebitda fue de u$s 1038 millones y se duplicó en un año, gracias a ingresos por u$s 1755 millones. Su ganancia neta sorprendió al mercado: u$s 633 millones.

miguel-galuccio2.jpg El ex-YPF Miguel Galuccio, ceo de Vista, la empresa que reportó mejores resultados. Vista Oil & Gas

Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, aumentó su producción y sus resultados antes de impuestos (el Ebitda) y trepó 62%, hasta un acumulado de u$s 874 millones. Su ganancia neta, en cambio, cayó 53%, a u$s 216 millones, por operaciones financieras y costos.

Tecpetrol, la petrolera de Paolo Rocca que opera en la roca neuquina, le permitió a Tenaris moderar la caída del negocio siderúrgico a nivel global. Sus ventas crecieron 27%, hasta u$s 1900 millones, y su Ebitda trepó 30%, a u$s 1300 millones.

Vaca Muerta es realidad y es potencial, pero el shale está atravesado por un contexto complicado que hace que las empresas estén focalizadas en una reducción de costos que puede llevarse puestas a las pymes locales que abastecen al sector y que no pueden competir con las importaciones chinas.

Con un ayudita de Javier Milei

Si Vaca Muerta depende de su promesa exportadora, hay otro sector de la economía que la rompe aunque no juegue copas internacionales, gracias a la decisión del Gobierno de mejorar su rentabilidad: los servicios regulados. Sus números corporativos no paran de subir, a tono con las actualizaciones tarifarias que se acumulan desde comienzos de 2024.

Lo de Edenor fue descollante, pero también las distribuidoras de gas del área metropolitana Metrogas (en proceso de venta por parte de YPF) y Naturgy tuvieron mejoras en sus balances que se explicaron no por un mayor volumen de operaciones, sino por mejores tarifas.

Edenor reportó un resultado acumulado de u$s 100 millones, al tipo de cambio del 30 de septiembre. Sus ingresos en pesos corrientes mejoraron 62% en nueve meses, prácticamente el doble que la inflación interanual. Para ponerle un moño al gran año de la distribuidora de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, ya está facturando el mes extra para adecuar la medición a una periodicidad mensual.

Metrogas y Naturgy no tuvieron tal beneficio y el gas subió menos que la electricidad, pero así y todo acumularon ganancias de u$s 110 millones y u$s 80 millones, respectivamente. Nada mal para empresas de servicios regulados en un año en el que no hubo un boom económico que redundara en un mayor consumo de energía.

Toto Caputo, el enemigo impensado de los bancos

2025 iba a ser el año de la expansión del crédito interno, pero no ocurrió. Los bancos terminan con balances peores a los esperados.

Lo insólito es que buena parte de la pérdida del tercer trimestre y del deterioro en los resultados de nueve meses se anclan en las políticas de tasas y encajes de Toto Caputo y Santiago Bausili, que fueron un tiro en el pie para el financiamiento y no contuvieron para nada la volatilidad cambiaria. En paralelo, creció la mora en los préstamos a familias y se ralentizó el crédito.

Otro dato insólito es que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) midió un boom de Intermediación Financiera que salvó a la economía de la recesión técnica, aunque los bancos la pasaron mal. El enigma argentino.

El Macro, de las familias Brito y Carballo, reportó que su ganancia, medida en pesos constantes, cayó 35% contra nueve meses de 2024. La utilidad neta fue de $ 176.700 millones o unos u$s 128 millones, al tipo de cambio del 30 de septiembre.

Jorgito-Brito-22jqi2qnhe1g Jorge Brito, presidente del Macro. Los bancos sufrieron las políticas de tasas y encajes de Toto Caputo.

La filial local del BBVA informó que su beneficio ajustado por inflación cayó casi 40% en el tercer trimestre contra el segundo y fue 71% inferior al del mismo periodo de 2024. En el acumulado, informó una ganancia equivalente a u$s 140 millones, pero 46% inferior a la de los nueve meses de 2024.

El Grupo Financiero Galicia informó un resultado acumulado de casi $ 260.000 millones o u$s 189 millones, pero fue casi 880% inferior al de los tres trimestres de 2024. El Supervielle reportó una pérdida acumulada de $ 27.000 millones.

“Las rentabilidades fueron entre bajas y negativas, afectadas por la incertidumbre política preelectoral. Tres de los cuatro bancos principales del panel líder reportaron pérdidas en el tercer trimestre de 2025, mientras que el cuarto mostró un claro deterioro en sus ganancias. Los mismos cuatro fueron afectados por las mismas líneas del estado de resultados: menor ingreso neto por intereses, menores ganancias por instrumentos financieros valuados a valor razonable y por suba de provisiones de deudores incobrables”, resumió la consultora Delphos.

La firma, sin embargo, redobló sus expectativas. “Hacia adelante, la estabilidad financiera, la desinflación y las perspectivas económicas y políticas allanan el camino para un 'boom' crediticio. Lo peor habría quedado atrás en un tercer trimestre”, auguró y alertó que “la mayor preocupación proviene del aumento de los créditos irregulares”. Sin embargo, no hay que malinterpretar el sentido de “boom”. La consultora financiera espera un despegue, no un estallido.

Javier Milei, verdugo del consumo

La edición del martes 23 de Los Perfiles del Poder, el newsletter semanal de Econonía de Letra P (suscripción gratis, acá) dio cuenta del flojo desempeño de las grandes compañías de consumo masivo.

Molinos Río de la Plata, con presencia en aceites, harinas, fideos, vinos y todo el mercado de alimentos y bebidas, reportó una pérdida acumulada de $ 37.403 millones o u$s 27 millones, asociada a una caída en las ventas de casi 10%. La compensó con la filial Agro, beneficiada por la ventana de retenciones cero para exportar soja que duró un suspiro y aprovecharon las grandes exportadoras.

Arcor, más vinculada al mercado de golosinas pero con un mayor recorrido exportador, mostró una caída en sus ventas del 7,7% y un retroceso en ganancias del 74% contra 2024.

Milei relativiza la caída del consumo masivo con los números de Mercado Libre. El gigante de Marcos Galperin reportó en Wall Street una ganancia acumulada de casi 40%, en dólares, en toda la región, y con Brasil como principal motor.

Su negocio en Argentina acelera. Según los datos que enseñó, sus ingresos en dólares crecieron 73,2% en el país, apalancados por un incremento del 62% en comercio y un salto de casi 80% en el segmento financiero.

La comparación, con todo, es engañosa. Si los argentinos dejaran de ir al supermercado para comprar todo en Mercado Libre, la facturación de los fabricantes debería crecer, aunque cambie el canal de ventas.

Las burradas industriales

Para el segmento Burradas de este informe de fin de año quedan los balances vinculados a la industria y la construcción, las actividades más afectadas por la política económica de Milei y Caputo. La Unión Industrial Argentina (UIA), a propósito, estimó una caída en la producción del 6% interanual en noviembre.

Tecpetrol, el brazo siderúrgico de Paolo Rocca, redujo sus ventas en todos los países en los que opera. La causa: la competencia china, el fenómeno que tanto preocupa al capitán de la industria argentina.

rocca uia 2 Paolo Rocca, preocupado por la competencia china.

Aluar, la siderúrgica de Javier Madanes Quintanilla, la pasa mal. Las ventas de aluminio vuelven a caer en lo que va de 2025, un 3,3%. Su ganancia se redujo casi 70%, a un acumulado de casi u$s 40 millones al tipo de cambio del 30 de septiembre (el último día del tercer trimestre, vale recordar).

La empresa trata de compensar la caída del consumo interno con mayores exportaciones, pero la baja del precio internacional y ciertas operaciones financieras (por ejemplo, se movía con el dólar contado con liqui y la reducción de la brecha cambiaria atentó contra ese pedal) la dejaron a la intemperie.

Loma Negra, en proceso de adquisición por parte de Mindlin, también la pasa mal. Reportó, en el tercer trimestre, una pérdida neta de $ 8338 millones, con una caída de casi 130% interanual. Su Ebitda cayó 24% interanual.

Curiosidades en el estribo: el caso Globant

La empresa que se convirtió en una multinacional gracias a la exportación de servicios IT con el fin de la convertibilidad y cuyos accionistas principales, con Martín Migoya a la cabeza, se volvieron militantes activos del gobierno de Milei, informó una ganancia de u$s 60 millones para nueve meses, aunque cayó 50% contra 2024.

Globant está atravesada por una crisis por el impacto de la Inteligencia Artificial en su negocio. Trabajadores del sector denuncian que sigue cobrando los beneficios de la ley de Economía del Conocimiento a pesar de haber despedido personal, lo que debería hacer caer el subsidio.