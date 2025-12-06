La Libertad Avanza & PRO: matrimonio en problemas

La votación de la ley de Financiamiento en Buenos Aires dejó un escenario inesperado: La Libertad Avanza y el PRO , socios electorales y matrimonio opositor, abrieron su primera herida. Los amarillos acompañaron el proyecto de Axel Kicillof y los violetas le pasaron factura públicamente y, en algunos casos, con dardos envenenados. En el horizonte asoma el verdadero motivo de disputa.

Antes hubo un trabajo silencioso de LLA para compactarse y mostrarse como una fuerza sólida ante cualquier eventualidad. Los de Javier Milei no podían volver a equivocarse y autodestruirse si verdaderamente tienen intenciones de pelear por la sucesión de Axel Kicillof en 2027. Una vez consolidada la alianza con el PRO, debían fortalecerse como espacio, dejar individualismos de lado y dominar ese frente, que pareciera ser circunstancial.

Esa eventualidad sucedió el último miércoles cuando LLA dio una muestra de unidad sin fisuras: todo el bloque de LLA en Diputados y en el Senado votaron en contra del endeudamiento enviado por Kicillof. El discurso del jefe de bloque línea Fuerzas del Cielo, Agustín Romo , fue claro y contundente, aunque más aún lo fueron todas las expresiones posteriores de las diferentes vertientes violetas con fuertes cuestionamientos a aquellos que sí lo acompañaron, por caso el PRO.

Cabe preguntarse si el acompañamiento de los amarillos en general al proyecto de Kicillof -aclararon que no aprobaron en particular el punto de deuda sin destino específico- fue la primera traición del matrimonio, o bien si el verdadero puñal fue la crítica pública y en algunos casos violenta por parte de los violetas a su socio político. Algo está claro: la herida sangra.

El jefe libertario en Buenos Aires, Sebastián Pareja , adelantó en la sesión preparatoria del último martes que una votación a favor de esa ley sería difícil de explicar. Pero mucho más al hueso fue en un posteo posterior a su aprobación, cuando, en la madrugada del jueves, señaló: “Se aprovechan de las últimas horas de los mandatos vigentes para hacer negocios”. Hay legisladores del PRO que culminan su actividad en la cámara el 10 de diciembre y participaron de las conversaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sofia_pomponio/status/1996671548976168960?s=20&partner=&hide_thread=false El PRO y la UCR son las putas del kirchnerismo.https://t.co/7oA4lZ1BO4 — Sofia Pomponio (@sofia_pomponio) December 4, 2025

Además, se diferenció y dijo que “no somos kiosqueros de contratos”. Más al hueso fue la diputada bullrichista Sofía Pomponio, al sostener que “el PRO y la UCR son las putas del kirchnerismo”, mientras que otros eligieron solo -a esta altura casi una delicadeza- exponer los nombres y apellidos de los diputados y senadores que votaron a favor. En LLA creen que el PRO "extorsionó al gobernador para quedarse con cargos que nos correspondían a nosotros. Se hicieron los boludos".

El PRO trató de justificarse y respondió a esas críticas con un comunicado que publicó el jefe de bloque en la cámara baja, Matías Ranzini, en el que expresó que “ser oposición no significa obstaculizar todo”.

La Libertad Avanza, sin fisuras

Claro que, dejar diferencias para otro momento y consolidar un espacio diverso en LLA, no fue magia. Hubo un trabajo en cada detalle después de la catástrofe electoral de septiembre y el triunfo inesperado de octubre. Se dieron encuentros entre todas las vertientes, en los que no faltaron cruces, chicanas y reclamos; como la cena entre diputados entrantes y salientes convocados por Pareja a un restaurant italiano de Avellaneda, hace diez días. Hubo momentos tensos pero que terminaron configurando un espacio mucho más sólido que el que llegó al lugar.

sebastian-parejajpg.webp Sebastián Pareja y Agustín Romo.

Como contó Letra P, durante el seminario realizado unos días después en Mar del Plata, al que asistieron 700 dirigentes bonaerenses, El Jefe advirtió que habrá "tolerancia cero a las individualidades, insubordinaciones y caprichos" de cualquier tipo. La conducción libertaria no quiere cometer viejos errores y, para demostrarlo, primero debía saldar cuentas pendientes hacia dentro del espacio: las Fuerzas del Cielo y el karinismo hicieron una tregua.

Su dirigencia admite que no servía mantener ese nivel de tensión y por eso, en la previa de la renovación de autoridades en la Legislatura bonaerense, Pareja aceptó que Romo siguiera al frente del bloque compuesto por 20 bancas, mientras que impulsó a Juan Osaba, uno de los armadores del presidente del partido, como vicepresidente de la cámara baja. Esa bancada también tendrá bullrichismo y otros dirigentes sueltos que se mostraron alineados a la decisión de la cúpula.

El PRO acusó el golpe

Los libertarios acusan al PRO de haber negociado cargos con el peronismo sin consultar a nadie de LLA, boleta con la que lograron una victoria en octubre. Dicen que, de mínima, deberían haber avisado cómo votarían o consultado sobre los puestos a ocupar. Los amarillos sostienen que son lugares propios del partido que sólo deben ser renovados, y que además ese rol le corresponde por la composicón de ese momento en la Legislatura, y no después del 10 de diciembre cuando el mapa tenga un mayor predominio violeta.

Javier Milei Diego Santilli Javier Milei y Diego Santilli.

No obstante, la dirigencia del PRO no está satisfecha con la posición en la que quedó después de lo que pasó la semana pasada. A pesar de haber conseguido puestos en el Banco Provincia y colar autoridades de cámara, hay un actor central que debe hacer equilibrio: Diego Santilli. El ministro de Interior de Milei logró llegar al gabinete tras una remontada histórica que le valió la victoria electoral. Su trabajo acercando gobernadores que colaboren con el Gobierno lo obliga a responder sin miramientos a la conducción de Milei. De hecho, en la votación que generó la polémica, los diputados que responden al ministro no convalidaron más deuda ni la ampliación del BAPRO.

Pero Santilli es del PRO, como Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, que será legislador desde el 10-D y se ubicará en el bloque amarillo. El partido que fundó Mauricio Macri se asoció a LLA porque iba rumbo al naufragio electoral y los violetas se sirvieron de parte de la dirigencia prolibertaria y acompañaron la campaña de Santilli. Festejo y a otra cosa: el horizonte 2027 debe asomar violeta puro.

2027 violeta

Nadie va más allá de lo coyuntural, pero el trabajo de unidad y consolidación libertaria no pareciera tener sentido si en 2027, cuando Kicillof deje el sillón de la Gobernación, karinistas y caputistas no fueran a pelear por ese botín. Eso no quiere decir que esas dos expresiones del partido no disputen entre sí nombres y candidaturas. Pero sí se podría presumir que no volverán a ir detrás de un postulante prestado.

KARINA PAREJA MENEM Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem en la cumbre libertaria realizada en Mar del Plata.

En ese barro hay nombres que van a jugar. Uno es Pareja, el hombre de confianza de Karina Milei que metió cuatro apellidos -incluido el suyo- en el Congreso. Además controlará entre la Cámara de Diputados y el Senado provincial, casi 25 bancas. Romo es el hombre fuerte de las Fuerzas del Cielo en la provincia y podría disputar ese lugar. Hasta se menciona un nombre de muchísimo peso nacional que podría cambiar de distrito para pelear por la Gobernación bonaerense.

En síntesis, el acuerdo libertario de cerrar filas y consolidarse como la oposición más dura y potente contra el gobierno de Kicillof tiene un propósito que va más allá de los posicionamientos actuales. LLA sueña con que este sea el primer paso para poder pensar en un gobernador libertario. El candidato será decisión de Milei, que elegirá a quien le asegure competitividad electoral.