El Banco Central estrena nuevas bandas de flotación y fija dos condiciones para levantar el cepo a empresas

El Banco Central lanzará en 2026 un nuevo esquema monetario y de tipo de cambio con dos condiciones: sin estabilidad en el mercado de divisas y sin acceso al crédito externo no hay dólares para levantar el cepo corporativo. En paralelo, Toto Caputo acelera un REPO bancario para cubrir vencimientos de deuda en enero.

El BCRA anunció la estrategia financiera para el próximo año, dejando claro que la salida del control de cambios no será el mes próximo como habían prometido desde el Gobierno . En un informe denominado "Objetivos y Planes para el 2026", la entidad que preside Santiago Bausili estableció una nueva dinámica para el mercado de divisas y fijó las metas necesarias para que el sector corporativo pueda acceder libremente al mercado de cambios.

A pesar de las expectativas del mercado, desde la autoridad monetaria fueron tajantes respecto a "las restricciones que pesan sobre el stock de dividendos y las deudas comerciales previas a 2023". En el comunicado oficial, se advirtió que la flexibilización de estas medidas está supeditada a dos hitos fundamentales:

"En la medida que se observen progresos en el fortalecimiento del equilibrio en el mercado cambiario y un acceso fluido a mercados externos por parte del Tesoro, el BCRA podrá considerar oportuno continuar flexibilizando las restricciones cambiarias", señaló el comunicado oficial. "Parece que el 1° de enero el cepo seguirá existiendo", resumió el analista Christian Buteler en redes sociales.

Acceso fluido a mercados externos por parte del Tesoro: la capacidad de Argentina de volver a emitir deuda en el mercado internacional.

Fortalecimiento del equilibrio en el mercado cambiario: una mayor acumulación de reservas y estabilidad en el flujo de divisas.

El mensaje sobre las restricciones cambiarias fue leído por el mercado como una señal de gradualismo forzado. Max Capital resumió que las condiciones para eliminar las restricciones cambiarias que actualmente recaen sobre las empresas "sugieren que el proceso será lento”.

El exsecretario de Política Económica Gabriel Rubinstein se refirió a la tensión de fondo en este punto. “El gobierno de Javier Milei y el ministro Luis Caputo plantean liberar cepo a empresas cuando haya acceso a mercados. Pero los mercados estarían esperando que se libere cepo para ingresar divisas”, escribió en X.

“Partiendo de RIN (reservas internacionales) muy negativas, los mercados esperan que el BCRA acumule reservas antes de ‘lanzarse a la pileta’. El huevo y la gallina: ¿Qué viene primero?”, agregó el economista.

Bandas cambiarias presionadas

En materia cambiaria, el BCRA confirmó que a partir de enero las bandas de flotación se ajustarán mensualmente con el último dato de inflación disponible. Un informe de Invecq advirtió que la presión sobre el dólar sigue siendo elevada.

“El tipo de cambio mayorista se mantiene a apenas 5% del techo de la banda”, señaló la consultora, y destacó que el Tesoro debió intervenir vendiendo divisas en algunas ruedas para contener la cotización. A eso se sumó un dato adicional de demanda: “El gasto en dólares con tarjetas de crédito es el más alto para un diciembre desde 2017 (u$s 513 millones)”.

El Banco Central confirmó, además, que volverá a comprar divisas a partir del primer día del año, con una participación estimada en torno al 5% del volumen diario del mercado, bajo un esquema de metas monetarias. El objetivo es que el crecimiento de la oferta de pesos acompañe la recuperación de la demanda de dinero a través de la compra de reservas.

El propio comunicado oficial remarcó que, mientras la inflación local se mantenga por encima de la internacional, la política monetaria conservará un sesgo contractivo. “El crecimiento de la oferta monetaria acompañará la recuperación de la demanda de dinero (…) siempre que las condiciones de liquidez del mercado de dólares lo permitan”, indicó la autoridad monetaria.

Vencimiento de deuda con REPO en el horizonte

Mientras el cepo sigue, las bandas se ajustan y las reservas no crecen, el foco inmediato está puesto en el vencimiento de deuda del 9 de enero por u$s 4215 millones en Globales y Bonares. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el Tesoro había acumulado compras en el mercado por u$s 451 millones al 23 de diciembre, aunque parte de ese saldo ya se habría usado, y los depósitos en dólares en el BCRA ascendían a u$s 1903 millones.

En ese contexto, tomó relevancia un canje de deuda entre el Tesoro y el Banco Central. El Gobierno ofreció Bonares 2035 y 2038 a cambio de títulos CER en manos del BCRA, una operatoria que el mercado leyó como un paso previo a un REPO (Repurchase Agreement o acuerdo de recompra).

“Nuestra lectura es que esta operatoria podría estar vinculada al repo”, señaló el informe de PPI, que estimó una asignación cercana a los u$s 2300 millones.

Ante una consulta de Letra P, el economista Sebastián Menescaldi fue directo: “Están necesitando garantías. Les van a ofrecer a los bancos ahora los AL30 y 35, que son mucho más tentadores que en el pasado. Me parece que están preparando el terreno para tener el pago asegurado para el nueve de enero”.

En la misma línea, Federico Machado explicó a este medio: “El BCRA canjeó parte de esos títulos en pesos por títulos en dólares. Lo que sugiere es que va a usar esos títulos en dólares para ponerlos en garantía y pedir un nuevo préstamo REPO. No quiere decir que ya lo tengan, pero hace sospechar que ya está hablado”.