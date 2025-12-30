Toto Caputo habilitó dólares para Córdoba y Martín Llaryora apuesta a un Javier Milei pragmático

Martín Llaryora cree que Javier Milei no va tener ganas ni tiempo para pelearse con los gobernadores . Los escuderos del mandatario provincial sostienen que están dadas las condiciones para recuperar los fondos perdidos . En especial, los de la Caja de la Jubilaciones de Córdoba . Toto Caputo asoma como el nexo clave en ese engranaje entre los recursos y la gobernabilidad.

El Ministerio de Economía no presentó objeción alguna para que la provincia acceda a un préstamo por 75 millones de dólares para obras de agua potable con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Además, con la recomendación de Caputo y de Manuel Adorni , el Presidente firmó un acuerdo que coloca al Estado nacional como “garante solidario e irrevocable” en caso de que la provincia no cumpla, algo que en el Panal juzgan improbable dada la tradición y las notas de organismos financieros internacionales.

Con todo, como la historia de desencuentros los precede, en el cordobesismo son concretos por estas horas y envían señales de que el diálogo seguirá atado a resultados concretos. “La reforma laboral no va a salir si no hablan con los gobernadores”, avisan. Los tiempos de las falsas promesas que tenían a Guillermo Francos como nexo inconducente se acabaron.

La frase textual es el remate de otros componentes en el análisis. Según la mirada de los alfiles de Llaryora, Provincias Unidas tuvo un buen debut. “Nos tuvieron que llamar desesperados para el cuórum”, se agrandan. La abstención de la senadora Alejandra Vigo puede leerse en el marco de esa danza agitada donde los protagonistas intentan no pisarse los pies, mientras ojean acuerdos mutuos.

Martín Llaryora, Toto Caputo y Guillermo Acosta (ministro de Economía de Córdoba) en la Casa Rosada

No pueden decir otra cosa. Pese a la derrota, lograron mostrarse como la tercera minoría, aunque saben que sostenerla será problema para el nuevo inicio de las sesiones en el Congreso. Habrá dificultades y empiezan a notarse.

Mientras se conocen los montos que otras provincias empiezan a recibir de un Milei en modo papá Noel -y que tiene dentro del paquete de beneficiarios a gobernador de Provincias Unidas, como por ejemplo al chubutense Ignacio Torres-, el cordobesismo prefiere correr la mira del Congreso y concentrarse en los gestos que apuntalan la teoría de una nueva sintonía con las provincias, a tono con lo prometido después del 26 de octubre y pese a los contrapuntos en el debate por el Presupuesto 2026.

Este martes se publicó en el Boletín Oficial la aprobación del decreto 925 que aprueba el esquema jurídico y financiero para que el gobierno de Córdoba tome un préstamo de hasta 75 millones de dólares de la CAF, con aval del Estado nacional y contragarantía sobre fondos coparticipables.

Las partidas serán para una megaobra de agua potable que prevé la ampliación de la Planta Potabilizadora Los Molinos y la refuncionalización del acueducto norte, con el objetivo de incrementar la capacidad de producción y mejorar distribución de agua potable en la ciudad de Córdoba.

Es un desarrollo que contempla el crecimiento poblacional y proyecta el uso del recurso hasta 2050, que con la firma de Milei tendrá luz verde y podrá fin a las gestiones que el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, venía llevando adelante en tiempos de Francos, sin éxito, como se sabe, a pesar de que esta todo listo, incluso aprobados los estudios ambientales.

Las obras de ampliación del transporte eléctrico se harán bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra.

Esto permitirá que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica

Esto permitirá que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y… https://t.co/oy2fMDb58m — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 29, 2025

Desde lo político, significa que la obra pública avanzará bajo las lógicas libertarias: ni un peso saldrá del Tesoro nacional y será responsabilidad de las provincias.