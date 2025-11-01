La Libertad Avanza acelera en Jujuy: tras el batacazo del 26-O, arma una agenda para condicionar a Sadir

La Libertad Avanza dio una vuelta de campana en Jujuy tras la derrota provincial de mayo de 2025 y consiguió revertir aquel resultado el domingo pasado, cuando alcanzó la victoria y capturó dos de las tres bancas en juego. Con el impulso del triunfo, el espacio proyecta ahora reformas y desafía al gobierno del mandatario radical Carlos Sadir .

El partido del presidente Javer Milei superó el 37% de los votos el domingo en la provincia y le ganó al frente oficialista Jujuy Crece por 17 puntos . Una postal invertida de los comicios legislativos locales de mayo último , cuando el team violeta entró segundo a 16 puntos de la coalición de gobierno.

En el campamento libertario jujeño señalan que la clave de la remontada fue política y operativa. La estrategia tuvo al frente al diputado Manuel Quintar , presidente del congreso partidario de La Libertad Avanza (LLA) en Jujuy, con el legislador provincial Federico Canedi como jefe de campaña.

#Elecciones2025 Jujuy: Alfredo Gonzáles se impuso con más del 37% de los votos y le propinó otra derrota a Provincias Unidas Zigarán estará en Diputados Vilca y Chaher, ¡afuera! https://t.co/KMWURswYGj pic.twitter.com/FAey7THse6

Quintar selló una alianza clave con el Movimiento Popular Jujeño (MPJ), un partido histórico en la provincia, que dotó de un perfil local al espacio, tradicionalmente asociado al centralismo porteño. Ese acuerdo se expresó en la lista, encabezada por el empresario Alfredo Gonzáles y secundado por Bárbara Andreussi , nieta del exgobernador Horacio Guzmán .

Canedi se ocupó de mejorar la fiscalización respecto de mayo cuando, según repasa la dirigencia libertaria jujeña, hubo "cuatro listas lilas que dividieron el voto" de LLA, dos de ellas “supuestamente libertarias” y una impulsada por Rubén Rivarola , el extitular del PJ a quien sindican como socio del gobierno radical . Todo, con aval de la Justicia provincial, apuntan.

Karina Milei y el regreso de la militancia

En diálogo con este medio, Quintar destaca el respaldo de Karina Milei y de los primos Martín y Lule Menem en la campaña libertaria jujeña y subraya un episodio simbólico que considera clave para reactivar a la militancia violeta: siete micros con jóvenes viajaron desde Jujuy al acto que encabezó Milei en el Movistar Arena. "Volvieron con todas las pilas", dice y sostiene que en esta campaña LLA pudo recuperar "la mística en los jóvenes”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfigonzalesok/status/1983668944105042374&partner=&hide_thread=false Quiero agradecerle a @JMilei por la oportunidad de hacerme parte del proyecto, a Kari por haberme dado el lugar, y a lule, martin y gabi por el apoyo desde el comienzo.



Vamos a hacer Argentina grande nuevamente, acá tendrán un soldado FIEL en el congreso por los próximos 4 años. pic.twitter.com/LrNNYPMfo7 — Alfredo Gonzales (@alfigonzalesok) October 29, 2025

De cara a 2027, en LLA buscarán sostener y profundizar su alianza con el MPJ y ampliar su armado territorial. Convertido en la principal fuerza opositora en la provincia, el partido del Presidente encarará los dos años que vienen que, a la luz de la reunión que Milei encabezó este jueves con 20 gobernadores, estarán signados por la búsqueda de acuerdos para plasmar las reformas estructurales que promueve la Casa Rosada.

En ese plano, Quintar se permite dejar sentado su escepticismo respecto de la buena voluntad de los mandatarios dialoguistas. “No creo en las buenas intenciones de los gobernadores. Me encantaría estar equivocado”, remarcó.

Las reformas que cranea La Libertad Avanza

Con los resultados del domingo a su favor, ahora LLA acelera una agenda propia de reformas para Jujuy. Las prioridades incluyen la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), una batería de desregulaciones como la que implementó la Casa Rosada a nivel nacional y una reforma tributaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manuelquintar/status/1982867586372251697&partner=&hide_thread=false LA LIBERTAD AVANZA pic.twitter.com/wqVhvPffvB — Manuel Quintar (@manuelquintar) October 27, 2025

Con estas iniciativas, se proponen condicionar al oficialismo en la Legislatura, a la que definen como una “escribanía”. “Buscamos equilibrar una provincia feudal, donde hace 40 años que la manejan los mismos socios”, aseguran, en alusión directa al peronismo jujeño y al oficialismo radical.

El diputado libertario remarcó que el gobierno provincial “está cerrado, no escucha a la oposición” y anticipó que su bloque no se cierra al diálogo, pero que sólo apoyará los proyectos del Ejecutivo “si no hay curros”. En esa línea, resalta su oposición al último endeudamiento impulsado el gobierno de Jujuy.