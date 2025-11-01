ECOS DE LA OLA VIOLETA

La Libertad Avanza acelera en Jujuy: tras el batacazo del 26-O, arma una agenda para condicionar a Sadir

Llevará a la Legislatura reformas clave y busca consolidar su alianza con el Movimiento Popular Jujeño. Palos al gobierno provincial. El rol de Manuel Quintar.

Por Letra P | Periodismo Político
La Libertad Avanza acelera en Jujuy: tras el batacazo del 26-O, arma una agenda para condicionar a Sadir

La Libertad Avanza acelera en Jujuy: tras el batacazo del 26-O, arma una agenda para condicionar a Sadir

La Libertad Avanza dio una vuelta de campana en Jujuy tras la derrota provincial de mayo de 2025 y consiguió revertir aquel resultado el domingo pasado, cuando alcanzó la victoria y capturó dos de las tres bancas en juego. Con el impulso del triunfo, el espacio proyecta ahora reformas y desafía al gobierno del mandatario radical Carlos Sadir.

Notas Relacionadas
Rubén Rivarola, extitular del Partido Justicialista de Jujuy
TODO ROTO

Crisis del PJ en Jujuy: tras la derrota del 26-O, patearon el cierre de listas para una interna sin fin

Por  Letra P | Periodismo Político
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1982626162171080857&partner=&hide_thread=false

En el campamento libertario jujeño señalan que la clave de la remontada fue política y operativa. La estrategia tuvo al frente al diputado Manuel Quintar, presidente del congreso partidario de La Libertad Avanza (LLA) en Jujuy, con el legislador provincial Federico Canedi como jefe de campaña.

Quintar selló una alianza clave con el Movimiento Popular Jujeño (MPJ), un partido histórico en la provincia, que dotó de un perfil local al espacio, tradicionalmente asociado al centralismo porteño. Ese acuerdo se expresó en la lista, encabezada por el empresario Alfredo Gonzáles y secundado por Bárbara Andreussi, nieta del exgobernador Horacio Guzmán.

Canedi se ocupó de mejorar la fiscalización respecto de mayo cuando, según repasa la dirigencia libertaria jujeña, hubo "cuatro listas lilas que dividieron el voto" de LLA, dos de ellas “supuestamente libertarias” y una impulsada por Rubén Rivarola, el extitular del PJ a quien sindican como socio del gobierno radical. Todo, con aval de la Justicia provincial, apuntan.

Karina Milei y el regreso de la militancia

En diálogo con este medio, Quintar destaca el respaldo de Karina Milei y de los primos Martín y Lule Menem en la campaña libertaria jujeña y subraya un episodio simbólico que considera clave para reactivar a la militancia violeta: siete micros con jóvenes viajaron desde Jujuy al acto que encabezó Milei en el Movistar Arena. "Volvieron con todas las pilas", dice y sostiene que en esta campaña LLA pudo recuperar "la mística en los jóvenes”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfigonzalesok/status/1983668944105042374&partner=&hide_thread=false

De cara a 2027, en LLA buscarán sostener y profundizar su alianza con el MPJ y ampliar su armado territorial. Convertido en la principal fuerza opositora en la provincia, el partido del Presidente encarará los dos años que vienen que, a la luz de la reunión que Milei encabezó este jueves con 20 gobernadores, estarán signados por la búsqueda de acuerdos para plasmar las reformas estructurales que promueve la Casa Rosada.

En ese plano, Quintar se permite dejar sentado su escepticismo respecto de la buena voluntad de los mandatarios dialoguistas. “No creo en las buenas intenciones de los gobernadores. Me encantaría estar equivocado”, remarcó.

Las reformas que cranea La Libertad Avanza

Con los resultados del domingo a su favor, ahora LLA acelera una agenda propia de reformas para Jujuy. Las prioridades incluyen la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), una batería de desregulaciones como la que implementó la Casa Rosada a nivel nacional y una reforma tributaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manuelquintar/status/1982867586372251697&partner=&hide_thread=false

Con estas iniciativas, se proponen condicionar al oficialismo en la Legislatura, a la que definen como una “escribanía”. “Buscamos equilibrar una provincia feudal, donde hace 40 años que la manejan los mismos socios”, aseguran, en alusión directa al peronismo jujeño y al oficialismo radical.

El diputado libertario remarcó que el gobierno provincial “está cerrado, no escucha a la oposición” y anticipó que su bloque no se cierra al diálogo, pero que sólo apoyará los proyectos del Ejecutivo “si no hay curros”. En esa línea, resalta su oposición al último endeudamiento impulsado el gobierno de Jujuy.

Temas
Notas Relacionadas
Gerardo Zamora lo hizo de nuevo: Elías Suárez, nuevo gobernador
EL IMPENETRABLE SANTIAGUEÑO

Zamora lo hizo de nuevo: Elías Suárez es el nuevo gobernador de Santiago del Estero

Con el 70% de los votos, el Frente Cívico aseguró la continuidad de su hegemonía política. Nuevo liderazgo bajo la tutela del actual mandatario.
Osvaldo Jaldo, celebrando el triunfo en la Provincia de Tucumán 
ARGENTINA VOTA

Tucumán: Jaldo ganó por 15 puntos, pero repartirá bancas con La Libertad Avanza

El peronismo unido se impuso en las urnas y consiguió dos escaños. La lista de Milei logró las otras dos de las cuatro que se ponían en juego.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El senador nacional, Martín Lousteau, logró finalmente asegurarse un lugar en la Cámara de Diputados.
¡ADENTRO!

Con lo justo, Lousteau logró una banca en la Cámara de Diputados

Por  Francisco Basualdo
Natalia de la Sota estudia la ruptura en el bloque en la Legislatura
Todo roto

Córdoba: De la Sota amaga con mover su alfil y romper el equilibrio en la Legislatura

Por  Yanina Babiachuk
Javier Milei y Mauricio Macri.
EL GATO & EL LEÓN

Milei recibe a Macri: ¿qué busca cada uno llevarse de la cena?

Por  Pablo Lapuente
Karina Milei junto a Patricia Bullrich.
EL NUEVO CONGRESO

Bullrich acordó con Karina Milei: será jefa en el Senado, rompe el PRO en Diputados y Petri tendrá cargo

Por  Mauricio Cantando