Al ataque: con números, el peronismo sale a discutirle el relato a Javier Milei

Arrancaba el año 2011 cuando un grupo de diputados y diputadas lanzó el llamado IPC Congreso, un Índice de Precios al Consumidor elaborado a partir de los datos de consultoras privadas que desmentían el número publicado por el INDEC del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner . La jugada tenía a la cabeza a Patricia Bullrich , miembros legislativos del PRO y la UCR, que denunciaban la manipulación de las estadísticas.

A Javier Milei no tendría que sorprenderle si, en 2026, el peronismo impulsara una acción similar para contrarrestar los números oficiales de la economía. En algo de eso ya empezó a trabajar Jorge Capitanich , quien, recién desembarcado en el Senado, les propuso a sus pares de la cámara alta y de Diputados salir a rebatir los resultados que vende el Gobierno y que a la oposición no le cierran por ningún lado.

Bajo la lupa están el superávit fiscal y el número de inflación que difunde el INDEC, que el peronismo califica como “dibujados”, así como también el aumento del desempleo y los datos que muestran la destrucción del aparato productivo industrial. El resultado fiscal y la desaceleración de la inflación son los dos pilares de la economía mileísta.

Capitanich cree que el peronismo tiene que salir de la parálisis con una agenda propia que englobe temas nacionales, regionales, provinciales e internacionales. Para eso trabaja en cien propuestas legislativas. Pero el chaqueño también impulsa la coordinación del debate económico, que cree que el peronismo debe institucionalizar desde el Congreso con datos propios que le discutan el relato a Milei.

El equipo de Capitanich elaboró en diciembre un informe llamado “los números de Milei”, en el que marca que “a pesar de la considerable desinflación” de 2024, el costo de vida continúa “en niveles históricamente altos”. Además, marca la caída de la producción industrial, la reducción del empleo privado, el achicamiento del superávit comercial, el “fuerte incremento de la deuda externa bruta, la mora en las familias y la volatilidad del costo financiero, entre otros temas. “Hay que discutir con datos”, dice el chaqueño.

Con matices y diferentes miradas, en Diputados también se recortan como voceros los economistas Itai Hagman, Julia Strada y Guillermo Michel. Los tres rebaten los números oficiales, aunque todavía de forma individual, no de manera institucionalizada ni coordinada en el marco del Partido Justicialista (PJ) o de los bloques del Congreso.

Hagman es parte de Patria Grande, el espacio de Juan Grabois. Strada es muy cercana a CFK, mientras que Michel tiene línea directa con Sergio Massa. El extitular de la Aduana suele publicar informes propios y tiene mucha presencia en medios, incluso afines al Gobierno.

¿Por qué para trabajadores, jubilados, monotributistas y emprendedores el día 15 ya es fin de mes?



Los gráficos muestran que los gastos fijos del hogar aumentaron 458% desde nov-23, muy por encima del salario formal (RIPTE, +263%) y del IPC (+241%). En noviembre, el Índice… — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) December 18, 2025

Strada es directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que acaba de difundir un trabajo que cuestiona en duros términos la metodología y los números del INDEC. En particular, el informe se centra en los debates en torno a la medición de la pobreza, el salario de los trabajadores no registrados, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), las estadísticas de turismo y el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE).

¿Está bien medidas la pobreza, la inflación, los datos de actividad y turismo y el salario del empleo no registrado por parte del INDEC?

Hoy nuestro informe de CEPA en tapa de Página 12. — Julia Strada (@Juli_Strada) December 29, 2025

De acuerdo con el INDEC de Milei, el salario no registrado habría crecido 27,2% real, desacoplándose del resto, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025. El texto de CEPA indica que ese resultado “está fuertemente influido” por cambios en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) “que mejoran la captación de ingresos no laborales”, como la Tarjeta Alimentar, o las becas Progresar, pero no explicitan el impacto sobre la serie histórica. Eso afecta, también, la medición de pobreza, que mejora de manera sustancial.

La magia del INDEC

En tanto, el índice de inflación “mantiene ponderadores desactualizados”, que corresponden a 2004, a pesar de contar con los instrumentos disponibles para modificarlo. Además, el informe indica que “los fuertes aumentos tarifarios de comienzos de la actual administración no fueron captados adecuadamente por la estructura de ponderadores actuales”.

Ese punto resulta central ya que, con ponderadores actualizados, la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 sería de 288,2%, frente a 249,5% que el INDEC informa con la metodología actual. La diferencia es nada menos que de 38,7 puntos porcentuales.

Superavit

En lo que respecta al superávit fiscal, CEPA habla de “cosmética”, ya que el resultado financiero no contempla la capitalización de intereses de los títulos públicos en pesos que ofrece el Tesoro. “El resultado financiero de octubre 2025 arrojó un saldo positivo de $ 0,52 billones. Si se incluyen únicamente los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES, el resultado financiero pasaría a ser deficitario por $1,96 billones.

Si se incluyen en el cálculo, durante 2025 el déficit financiero acumulado alcanzaría $ 19,19 billones. A su vez, si se calculan desde enero 2024, el resultado financiero contemplando los intereses capitalizados acumularía un déficit de $ 28,40 billones, en vez de un superávit de $ 5,05 billones”, explica uno de los trabajos publicados por el instituto.