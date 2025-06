El purismo de Karina Milei aprobó otro examen, pero Misiones encendió una luz Amarilla

Ramón Amarilla , un expolicía que se encuentra detenido acusado de liderar levantamientos contra el poder político provincial, resultó ser el tercer candidato más votado y se impuso en la ciudad de Posadas , arrancándole a La Libertad Avanza el invicto en los grandes centros urbanos que venía ostentando a lo largo de 2025 . La única excepción fue Santa Fe, donde la lista violeta no ganó en la capital pero se impuso en Rosario, el distrito más grande de la provincia.

La experiencia misionera lanza una advertencia para los armados futuros de la secretaria general de Presidencia. Esta vez no tienen que ver con la posibilidad de sumar a referentes con "pasado de casta" ni tejer alianzas como la que ya accedió a formar con el radicalismo en Chaco o con el PRO bonaerense. Se trata de una disputa por el electorado apático que no deja de ir a votar, pero quiere expresar su enojo con quienes protagonizan tradicionalmente la política, por lo general con los oficialismos.

En ese campo parecía que todos los caminos conducían a Javier Milei . Pero no.

Amarilla no es un protagonista nuevo para la vida pública misionera. Cuando en 2024 se convirtió en el principal referente del levantamiento de 12 días que fue presentado por los medios de todo el país como una pueblada que amenazaba a la hegemonía de Carlos Rovira , el expolicía ya era un personaje conocido para la opinión pública provincial.

Sin embargo, la revuelta cambió su vida. No sólo porque terminó en prisión, sino porque el acuerdo obtenido con el gobierno provincial que engordó el sueldo para el grueso del personal público misionero lo convirtió en una especie de referente de la resistencia al Frente Renovador que, desde entonces, parece un poco menos invencible.

Letra P recogía testimonios por aquellos días del mayo misionero de 2024 y en la oposición advertía acerca de una especie de “hartazgo” que por primera vez en mucho tiempo encontraba una canal por donde manifestarse. Algo parecido a lo que sucedió con Milei en los tiempos previos a 2023, el año en que se convirtió en Presidente.

La figura de Amarilla le avisa a los estrategas de La Libertad Avanza que la nacionalización de los debates son siempre pueden resultar la única herramienta para dar las peleas que el equipo mileísta se propone. Nada hay de nacional en el ahora electo diputado misionero. Se trata de un personaje hiperprovincializado que se paró contra una realidad social, política y económica que sólo se explicaba desde Misiones y hoy paga por las consecuencias de sus actos por una decisión de la Justicia provincial. Para muchas voces locales, de manera injusta.

conferencia de prensa bunker La Libertad Avanza Misiones.png La imagen de Karina Milei, destacada en el bunker de La Libertad Avanza en Misiones.

También hay allí un elemento que se nutre de las mismas proteínas del orgullo provincialista que no quiere discutir en abstracto temas de índole nacional cuando lo que está en juego son problemáticas del pago chico. Uno de los principales argumentos de los líderes provinciales que suelen justificar los electorados compartidos con oficialismos nacionales de otro color político suele ser que la ciudadanía sabe "diferenciar". Quizás allí hay un elemento que La Libertad Avanza no considera o, por lo menos hasta ahora, no le había hecho falta hacerlo.

Los límites del purismo de Karina Milei

Más allá de los matices, ni Amarilla ni el grupo de dirigentes que impulsó su candidatura parece disputar ideológicamente con Milei. Esa razón debería ser uno de los elementos que alerten a la estratega nacional de La Libertad Avanza, que podría haber sumado para el equipo violeta un buen caudal de votos de los que fueron al expolicía. Esa porción de electorado compartido le hubiese permitido dar el batacazo.

Es posible que ni Karina ni nadie en el unverso libertario misionero hubiese imaginado las intenciones que finalmente terminó concretando Miguel Núñez, el diputado provincial del PRO que asumió la tarea de impulsar la candidatura de Amarilla, lo que le costó su afiliación al macrismo. Sin embargo, la presidenta de La Libertad Avanza fue el filtro definitivo para bloquear el ingreso del radical con peluca Martín Arjol al armado mileísta, otra de las razones por las que el Frente Renovador NEO pudo celebrar este domingo.

campaña Arjol en Misiones.png Martín Arjol fue el candidato del Partido Libertario y también hizo campaña con la motosierra de Javier Mieli en Misiones.

Arjol hizo campaña con la motosierra y pintó todos sus afiches de violeta pese a no ser candidato por el espacio. Su participación, y sobre todo su territorialidad, dividió votos con La Libertad Avanza y, en menor medida, con el radicalismo que lo expulsó y también sufrió las consecuencias. Si bien resulta contrafáctico, la suma de esos votos también le hubieran permitido al mileísmo posicionarse por encima de la nueva generación del oficialismo misionero.

Misiones y después

El 29 de junio en Formosa, la elección que sigue en el calendario 2025, La Libertad Avanza también presentará su propio lema, aunque con la salvedad de que allí sí habrá sublemas que expresan miradas divergentes en el seno del mismo espacio. También los hubo en algunas ciudades que votaron concejales en Misiones, pero no con el nivel de enfrentamiento público que se expresa en las tierras de Gildo Insfrán.

Después vendrá Corrientes y, una semana más tarde, Buenos Aires, quizás los dos desafíos más importantes que el armado nacional de La Libertad Avanza enfrentará antes de las elecciones nacionales de octubre. Allí, Karina Milei deberá lidiar con las dos realidades que Misiones le plantó delante de sus ojos. Por un lado, las limitaciones de los armados puristas que cierran las puertas a eventuales aliados. Por el otro, la apuesta única a la nacionalización del debate que obliga a llevar la agenda presidencial a discusiones provinciales y se aleja de las problemáticas del territorio.

Hartfield es Milei callejera Misiones.png En Misiones, La Libertad Avanza volvió a echar mano al recurso de la nacionalización a partir de la figura de Javier Milei.

Lejos de ser una mala elección, la de Misiones fue la mejor a nivel provincial de las que La Libertad Avanza no ganó este año. Se ubicó en segundo lugar en su debut a apenas siete puntos de un oficialismo que gobierna hace dos décadas y que cuatro años antes había ganado por 20. Lo hizo además ante una gestión local que no confrontó con la Casa Rosada, sino que tomó muchas de sus banderas y las reivindicó con tono provincialista. Un aliado estratégico en el Congreso que también se vio beneficiado por la fragmentación opositora en la que la propia Karina Milei terminó resultando funcional.

"Vamos a liberar a nuestra provincia del yugo que estamos viviendo. Este es solo el primer paso", dijo en la noche del domingo Diego Hartfield, el extenista que en su primera incursión en la política se convirtió en legislador provincial. Las discusiones locales volverán a pararse frente a los desafíos de La Libertad Avanza en cada uno de los debates por venir. La aritmética que se desprende de las enseñanzas que deja Misiones puede representar un antes y un después para la estrategia libertaria, que en 2027 dejará de gozar de los beneficios de quienes se enfrentan a las urnas con todo por ganar.