Karina Milei arma un comité de disciplina partidaria para ordenar la interna de La Libertad Avanza

Empoderada por la eficacia de su estrategia en las elecciones de octubre, Karina Milei avanzará con la creación de un comité de disciplina para garantizar el alineamiento de la dirigencia de La Libertad Avanza y evitar disputas internas mientras prepara la estrategia para trabajar en la reelección del presidente Javier Milei .

La decisión se difundió durante el seminario realizado este domingo en Mar del Plata , al que asistieron setecientos dirigentes de la provincia de Buenos Aires . Allí, El Jefe advitió que habrá "tolerancia cero a las individualidades, insubordinaciones y caprichos" de cualquier tipo.

Según la dirigencia libertaria, las sanciones podrían incluir apercibimientos o expulsiones. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y el armador bonaerense Sebastián Pareja respaldaron la iniciativa y destacaron la necesidad de evitar divisiones internas que perjudiquen la organización del espacio.

Ambos referentes señalaron al kirchnerismo como modelo de cohesión y remarcaron que la fuerza oficialista no podía permitirse fisuras. La conducción partidaria pretende consolidar una estructura jerárquica que responda de manera directa a la jefa política. "No nos podemos permitir fisuras dentro del partido y el kirchnerismo eso lo sabe a la perfección. Por eso hay que organizarnos y trabajar juntos de una manera jerárquica", coincidieron.

El mensaje de Karina también estuvo dirigido a la agrupación Las Fuerzas del Cielo, vinculada al propagandista Daniel Parisini y al diputado provincial Agustín Romo . La advertencia alcanzó, además, a los equipos que trabajan en el Salón Martín Fierro de Casa Rosada, donde el asesor Santiago Caputo coordina las operaciones digitales.

Las diferencias entre las áreas territoriales y digitales vienen desde el inicio del gobierno. En la cúpula partidaria señalan que las tensiones persisten en torno a la influencia que cada sector busca en la organización del Gabinete. Algunos dirigentes mencionan que los referentes riojanos aspiran a ocupar espacios actualmente bajo el control del asesor presidencial, como áreas vinculadas a la Secretaría de Inteligencia y al Ministerio de Justicia.

El mensaje interno no fue bien recibido por parte de influencers y usuarios de redes sociales, aunque expresaron disposición para aceptar la conducción partidaria durante los próximos meses. Un integrante de Las Fuerzas del Cielo recordó que figuras como Nicolás Posse o Ramiro Marra perdieron peso cuando se alejaron de la línea política central.

Reacomodamientos bonaerenses y estrategia legislativa

La pausa en los enfrentamientos incluirá este lunes una reunión entre Pareja y Romo en las oficinas que el armador tiene en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo será dejar atrás disputas recientes y evaluar la integración de equipos con vistas al recambio en la Legislatura bonaerense, donde La Libertad Avanza busca fortalecer su posición.

En sectores del karinismo mencionan la necesidad de renovar autoridades del bloque a partir del próximo diez de diciembre. Si bien no está definido, Romo podría ocupar una de las cinco vicepresidencias de la cámara baja, siempre bajo una línea directa con la conducción nacional.

Karina impulsa un esquema partidario que refuerce la dinámica de trabajo y la coordinación territorial para sostener el proyecto político. La intención es evitar conflictos internos y asegurar que las distintas líneas respondan a un mismo programa de acción.

WhatsApp Image 2025-11-30 at 17.15.26 Las Fuerzas del Cielo, durante el acto que organizó Karina Milei.

La presidenta de La Libertad Avanza busca la relección de Javier Milei

Durante el encuentro partidario, la jefa de LLA llamó a trabajar por un nuevo mandato para su hermano y afirmó: “Les voy a pedir que sigamos trabajando: tenemos que ir por la reelección de Javier Milei en 2027”. La conducción prevé un congreso de la fuerza para mediados de marzo, una vez que concluya el período de sesiones extraordinarias en el Congreso.

La dirigencia libertaria buscará unificar criterios respecto de la agenda de reformas que el Ejecutivo enviará al Parlamento y avanzar en un ordenamiento partidario que permita consolidar la estrategia electoral. En paralelo, Karina Milei planea disputar la provincia de Buenos Aires y sumar presencia territorial en distritos donde el oficialismo aún no logró asentarse.

La nueva estructura pretende cerrar la etapa de enfrentamientos internos y construir un funcionamiento coordinado para sostener el liderazgo presidencial y expandir el proyecto político en un escenario competitivo.