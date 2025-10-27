Salta: Orozco le dio el triunfo a LLA y Royón dejó afuera del Senado a Urtubey

Con el 95% de las mesas escrutadas, María Emilia Orozco triunfó en las elecciones al Senado por Salta , superando ampliamente a Flavia Royón , candidata del gobernador Gustavo Sáenz , y dejando sin banca al exgobernador Juan Manuel Urtubey . La participación electoral fue del 65,62% en la provincia.

La Libertad Avanza logró dos bancas en el Senado al cosechar el 41,47% de los votos, con 275.686 sufragios. Orozco subirá a la cámara alta acompañada por Gonzalo Guzmán Coraita .

En segundo lugar quedó el frente Primero los Salteños , con el 27,99%, que le permitió a Royón asegurarse la tercera banca disponible.

En la categoría Diputados, la candidata libertaria Gabriela Flores fue la más votada con el 38,43%, cosechando dos bancas para LLA. El saencista Bernardo Biella obtuvo el 33,28% y logró un escaño en la cámara baja. Emiliano Estrada , de Fuerza Patria , quedó afuera, tras superar apenas los 12 puntos. Se irá del Congreso en diciembre.

Esta elección tuvo la particular participación del tres veces gobernador de Salta. Con el visto bueno de Cristina Fernández de Kirchner y encolumnado dentro del armado federal denominado Primero la Patria , Urtubey no sólo pretendía buscar una banca en la cámara alta, sino empezar a recorrer un camino hacia la gobernación en 2027.

urtubey El ex gobernador Juan Manuel Urtubey es el candidato a senador por Fuerza Patria en Salta.

Sin embargo, el exmandatario no logró el respaldo suficiente y quedó en el tercer lugar con 90.799 votos, apenas el 13,66%. Su espacio no alcanzó el umbral necesario para obtener representación en la cámara alta y el resultado parece diluir la ilusión de Urtubey.

En el cuarto lugar, con el 8,42% quedó el Partido de la Victoria, que llevaba como candidato al senador kirchnerista Sergio Leavy. Sumando los votos de sus dos listas, el peronismo kirchnerista tampoco hubiera alcanzado a Royón, la exsecretaria de Energía de los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei.

La Libertad Avanza también triunfó en Diputados

En la elección para la cámara baja, la libertaria Gabriela Flores resultó la más votada con el 38,43% de los sufragios, obteniendo dos bancas para el bloque de Javier Milei. Estará acompañada por el olmedista Carlos Zapata, que logró retener su escaño en la cámara baja.

La tercera banca fue para Bernardo Biella, de Primero los Salteños, que obtuvo el 33,28% de los votos, consolidando la presencia del saencismo tanto en el Senado como en diputados.

El economista y diputado Emiliano Estrada, de Fuerza Patria, reunió apenas el 12,22%, quedando fuera del Congreso a partir del 10 de diciembre.