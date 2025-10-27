ARGENTINA VOTA

Salta: Orozco le dio el triunfo a LLA y Royón dejó afuera del Senado a Urtubey

La diputada libertaria se impuso con el 41,47% de los votos. Para Diputados, el team libertario también hizo el dos-uno con el frente de Gustavo Sáenz.

Por Letra P | Periodismo Político
María Emilia Orozco, la ganadora en la Provincia de Salta

María Emilia Orozco, la ganadora en la Provincia de Salta

Con el 95% de las mesas escrutadas, María Emilia Orozco triunfó en las elecciones al Senado por Salta, superando ampliamente a Flavia Royón, candidata del gobernador Gustavo Sáenz, y dejando sin banca al exgobernador Juan Manuel Urtubey. La participación electoral fue del 65,62% en la provincia.

Notas Relacionadas
Emiliano Estrada representa a Salta en el bloque de Unión por la Patria en Diputados. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Salta: Unión por la Patria desconoció el desafuero a Estrada y logró demorar el dictamen

Por  Mauricio Cantando

La Libertad Avanza logró dos bancas en el Senado al cosechar el 41,47% de los votos, con 275.686 sufragios. Orozco subirá a la cámara alta acompañada por Gonzalo Guzmán Coraita.

En segundo lugar quedó el frente Primero los Salteños, con el 27,99%, que le permitió a Royón asegurarse la tercera banca disponible.

En la categoría Diputados, la candidata libertaria Gabriela Flores fue la más votada con el 38,43%, cosechando dos bancas para LLA. El saencista Bernardo Biella obtuvo el 33,28% y logró un escaño en la cámara baja. Emiliano Estrada, de Fuerza Patria, quedó afuera, tras superar apenas los 12 puntos. Se irá del Congreso en diciembre.

El regreso fallido de Juan Manuel Urtubey

Esta elección tuvo la particular participación del tres veces gobernador de Salta. Con el visto bueno de Cristina Fernández de Kirchner y encolumnado dentro del armado federal denominado Primero la Patria, Urtubey no sólo pretendía buscar una banca en la cámara alta, sino empezar a recorrer un camino hacia la gobernación en 2027.

urtubey
El ex gobernador Juan Manuel Urtubey es el candidato a senador por Fuerza Patria en Salta.

El ex gobernador Juan Manuel Urtubey es el candidato a senador por Fuerza Patria en Salta.

Sin embargo, el exmandatario no logró el respaldo suficiente y quedó en el tercer lugar con 90.799 votos, apenas el 13,66%. Su espacio no alcanzó el umbral necesario para obtener representación en la cámara alta y el resultado parece diluir la ilusión de Urtubey.

En el cuarto lugar, con el 8,42% quedó el Partido de la Victoria, que llevaba como candidato al senador kirchnerista Sergio Leavy. Sumando los votos de sus dos listas, el peronismo kirchnerista tampoco hubiera alcanzado a Royón, la exsecretaria de Energía de los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei.

La Libertad Avanza también triunfó en Diputados

En la elección para la cámara baja, la libertaria Gabriela Flores resultó la más votada con el 38,43% de los sufragios, obteniendo dos bancas para el bloque de Javier Milei. Estará acompañada por el olmedista Carlos Zapata, que logró retener su escaño en la cámara baja.

La tercera banca fue para Bernardo Biella, de Primero los Salteños, que obtuvo el 33,28% de los votos, consolidando la presencia del saencismo tanto en el Senado como en diputados.

El economista y diputado Emiliano Estrada, de Fuerza Patria, reunió apenas el 12,22%, quedando fuera del Congreso a partir del 10 de diciembre.

Temas
Notas Relacionadas
Juan Manuel Urtubey, durante el plenario de Primero la Patria en la Provincia de Salta. 
EL SPRINT FINAL

Primero la Patria respaldó en Salta a Urtubey y le disputa el discurso federal a Provincias Unidas

El armado del peronismo kirchnerista convocó a figuras de todo el país en la capital salteña. Dardos a Milei y a Sáenz.
Gustavo Sáenz y sus candidatos de Salta 
ARGENTINA VOTA

Salta: Sáenz, Urtubey y Orozco van al choque por seis bancas con un ojo en la pelea grande de 2027

El gobernador hace equilibrio. Su antecesor busca un regreso triunfal. La diputada libertaria quiere saltar al Senado. La gobernación, objetivo común.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro en el escenario, tras la dura derrota del domingo.
OLA VIOLETA

Un paso atrás

Por  Pablo Fornero
Diego Santilli en el bunker de LLA: Losbonaerenses eligieron cruzar el río
OLA VIOLETA

La Libertad Avanza, con y sin Santilli: las claves de la remontada histórica en Buenos Aires

Por  Juan Rubinacci
Festejo de LLA en Córdoba
VOTA ARGENTINA

Schiaretti arriesgó y perdió: Córdoba reafirmó su voto a Milei y frenó el sueño federal de Llaryora

Por  Yanina Passero
Rogelio Frigerio y La Libertad Avanza ganaron en Entre Ríos. 
ARGENTINA VOTA

Frigerio y LLA ganaron al galope a caballo del voto no peronista en Entre Ríos

Por  Laura Terenzano