Misiones: La Libertad Avanza y el misionerismo mantuvieron las bancas que pusieron en juego

Diego Hartfield y Maura Gruber, los dos nuevos representantes de Misiones en la cámara baja y Adrián Núñez el presidente del partido en la provincia.

Con el 97,43% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se imponía en Misiones con el 37,05% de los votos y relegaba al Frente Renovador NEO que llevaba a Oscar Herrera Ahuad , a la cabeza de la lista al segundo lugar con el 30,09%. La jornada electoral estuvo marcada por la tragedia en el puente Yazá, que obligó al oficialismo a suspender las actividades de cierre.

La elección legislativa en Misiones ofreció un resultado que reparte lugares en el Congreso pero también modifica el mapa político provincial. El misionerismo, que buscaba duplicar su representación parlamentaria, cedió ante el empuje de La Libertad Avanza, que logró dos bancas en el Congreso y consolidó su presencia en un distrito históricamente gobernado por el oficialismo provincial.

El exgobernador Herrera Ahuad encabezó la lista del Frente Renovador de la Concordia NEO, acompañado por el respaldo del gobernador Hugo Passalacqua , pero no alcanzó para sostener la hegemonía que caracterizó al espacio desde su creación. El dato político: la irrupción de sectores libertarios que canalizaron el descontento y capitalizaron el voto opositor disperso.

El extenista Diego Hartfield y Maura Gruber obtuvieron las bancas para el mileísmo, que conserva los dos votos a favor que arriesgaba en la cámara baja y que hasta diciembre ocupan Florencia Klipauka y el aliado Martín Arjol . Herrera Ahuad será el representante renovador que ocupará la banca que dejará Carlos Fernández . La participación fue del 62,28%, una leve suba respecto de los comicios provinciales de junio (59,53%).

El cierre de la jornada electoral estuvo marcado por el accidente en el puente Yazá, sobre la ruta nacional 14, en el municipio de Campo Viera. El hecho provocó la suspensión de las actividades de celebración del Frente Renovador NEO y sumó un componente de conmoción a la escena política local.

“Estamos todos compungidos”, señaló Passalacqua, quien supervisó el operativo de rescate y acompañó a las familias afectadas. Desde el oficialismo provincial remarcaron que “en momentos como este, el compromiso es con la empatía y la solidaridad”.

El mapa calcado al de 2023

El misionerismo llegó a la elección en busca de recuperar iniciativa política, luego de un proceso de desgaste tras años de hegemonía. Con la figura de Herrera Ahuad, el oficialismo apostó a reforzar su identidad localista frente al avance de los libertarios.

En la lectura desde Posadas advierte que el escenario "mantiene la lógica de los comicios presidenciales de 2023" marcados por "una mayoría que vuelve a confiar en el espacio libertario y un fuerte segundo lugar del oficialismo provincial".

Oscar Herrera Ahuad

La oposición, por su parte, profundizó su fragmentación. Entre los espacios que quedaron por debajo se ubicaron Fuerza Patria (9,42%), el Frente Popular Agrario y Social (8,47%), el Partido FE (4,21%) y la Unión Cívica Radical (3,78%). También participaron el Partido Libertario, Activar y el Partido del Obrero, que no lograron bancas.

El proyecto de La Libertad Avanza

El resultado misionero se inscribe en un clima de época que atraviesa al país: el voto de rechazo al sistema político tradicional y el avance del espacio libertario en territorios donde antes no tenía estructura.

Con un caudal electoral inédito, La Libertad Avanza se proyecta como actor de peso en una provincia históricamente autónoma y de fuerte identidad política propia.