Río Negro: Aníbal Tortoriello apura su armado territorial y empodera coroneles en Viedma, Roca y Bariloche

Aníbal Tortoriello tiene su partido y busca la gobernación de Río Negro en 2027.

Aníbal Tortoriello empuja su campaña para convertirse en el próximo gobernador de Río Negro y consolida un equipo desde el partido CREO , la estructura que le permite confluir en La Libertad Avanza . Plantado en la oposición dura contra Alberto Weretilneck , bosqueja una guía para llegar con chances a 2027.

Tiene varios contratiempos, como el que avanza en la justicia provincial con la causa Techo Digno , la principal amenaza a sus intereses , pero no se detiene y se propone la tarea de consolidar su armado en los principales centros urbanos de la provincia. Para hacerlo toma como antencedente inmediato a la elección de octubre que lo coronó como el candidato más votado de Río Negro.

Decidido a buscar una revancha luego de la derrota en 2023, Tortoriello refuerza capas partidarias que lo apalanquen en la batalla grande, que ya se palpita en todos los sectores de una convulsionada vida institucional rionegrina.

En la capital histórica de la Patagonia , el legislador y presidente de CREO, Santiago Ibarrolaza , y el empresario Roberto Brusa se convirtieron en sostén político y territorial. Ibarrolaza oficia de interlocutor con los espacios más institucionales. En el barro parlamentario, se mostró como un crítico a Weretilneck y no dudó en aliarse con referencias del justicialismo, como la bancada Vamos Con Todos , que responden primordialmente a la intendenta de General Roca, María Emilia Soria .

De linaje radical, el legislador desempolvó las tácticas de la Concertación para darle volumen a un espacio legislativo variopinto, con posibilidades de mutar a opción electoral.

Brusa, que ya intentó conquistar sin éxito la intendencia, aporta relaciones con el empresariado que el diputado necesita afinar su estrategia en una ciudad donde su figura ingresa desde el lejano conglomerado del Alto Valle.

Bajo esa premisa, desde Viedma se está conformando un espacio con otras figuras de La Libertad Avanza como el abogado Damián Torres o la boinablanca Genoveva Molinari, que en otras instancias respaldaba a Lorena Villaverde, hoy caída en desgracia por no poder asumir en el Senado.

El nuevo esquema en Bariloche

La construcción en San Carlos de Bariloche, la ciudad donde se acuñan la mayor cantidad de votos, siempre fue la parte más frágil del dispositivo electoral de Tortoriello.

La aparición del exmassista Claudio Thieck, en 2023, terminó siendo un punto de inflexión. Tras su salida conflictiva de la CNRT por irregularidades administrativas y la ruptura definitiva con el massismo rionegrino, Thieck se acercó al diputado y se transformó en un operador que Tortoriello buscaba en la ciudad lacustre. Su estilo es áspero y polémico, pero efectivo en el entramado electoral.

Claudio Thieck Claudio Thieck.

Otra referencia, Pamela Najul aporta un perfil distinto, más ligado a la vida institucional de la Cooperativa Eléctrica Bariloche y al ala disidente del PRO. Su incorporación fue el gesto definitivo que confirmó la fractura con Juan Martín y la consolidó como una dirigente de confianza en el tablero del cipoleño.

Un guiño en la tierra de los Soria

En General Roca, la pieza central es Enzo Fullone, senador electo y emergente dentro del esquema tortoriellista. Fullone articula, ordena y aporta institucionalidad en una ciudad donde al diputado siempre le costó pisar fuerte. Además, Tortoriello dedica esfuerzos a mantener un trato pragmático con la intendenta María Emilia Soria, una estrategia que lo diferencia del tono confrontativo de referentes libertarios como Gonzalo Barbero o Julián Goinhex, ambos hoy fuera de su órbita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATortorielloOk/status/1996695888950132780&partner=&hide_thread=false Felicitaciones @FulloneEnzo, Senador Nacional por Río Negro.

Es una buena noticia que la gente joven se involucre en política y represente a los rionegrinos para las transformaciones que nuestro país necesita. pic.twitter.com/70V6krsZiO — Aníbal Tortoriello (@ATortorielloOk) December 4, 2025

Los de rol institucional

En la constelación ampliada aparecen otros nombres que no necesariamente construyen territorio, pero sí sostienen el entramado político.

Nicolás Yanssen, con pasado en la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble, bajo la órbita de Luis Di Giácomo como ministro de Gobierno, aporta volumen técnico y redes estatales como apoderado. Su participación se volvió clave en la transición hacia CREO.

A su lado figura Ana Senesi, exministra de Salud y directora histórica del hospital de Roca. Su ruptura con Weretilneck, originada cuando designó en Villa Regina a un director ajeno al oficialismo, la desplazó de Juntos Somos Río Negro y la dejó orbitando cerca del proyecto tortoriellista. Su presencia suma legitimidad en un área donde el diputado no contaba con cuadros propios.

image Ana Senesi, cuando llevaba una buena relación con Alberto Weretilneck.

La estructura interna de CREO Río Negro completa el mapa organizativo. En los cargos centrales aparecen Silvio Castro, como secretario político, Federico Benítez como tesorero y María Rita Fernández como secretaria administrativa. Como suplentes figuran Richard Escales, María Lazzaretti y Daniel Mayor, quienes funcionan como reserva dirigencial y logística. Los órganos de control interno se integran con Susana Holgado, Carlos Martínez Larrea y Guillermo Mollar en el Tribunal de Disciplina, con Susana Fernández Bravo como suplente; y Brusa, Susana Cano y Juan Martín Nougués en la Comisión Revisora de Cuentas.

El Congreso Provincial, de doce titulares y seis suplentes, reúne a dirigentes como Yanssen, Senesi, Efraín Ranea, Nadia Arbaizar, Juan Pagliacci y Andrea Juan, entre otros. Es un partido chico, pero con reglas de funcionamiento claras que buscan evitar el personalismo absoluto del líder.

Los escuderos para ganar

Tortoriello encara el camino a Viedma con la idea de que su nombre es el máximo potencial competitivo y que su armado sigue dependiendo, casi por completo, de un puñado de figuras que operan como escudo, contención y expansión territorial. Son las encargadas de sostener el proyecto del cipoleño mientras él afina detalles en la construcción partidaria y tantea alianzas a pesar de estar subido al proyecto nacional del presidente Javier Milei.

Tortoriello busca instalarse como candidato a gobernador bajo el sello CREO Río Negro, una herramienta propia con la que pretende diferenciarse de los restos de Juntos por el Cambio y, al mismo tiempo, mantener abiertas las posibilidades de entendimiento con La Libertad Avanza y algunos sectores del justicialismo.

Aníbal Tortoriello Aníbal Tortoriello en sus tiempos como candidato a gobernador de JxC. Busca su revancha en 2027.

Se mueve entre límites ideológicos o de identidad para presentarse como opción pura y permeabilidad para negociar con quien aporte a su interés mayor. Para eso necesita operadores en cada ciudad donde su nombre no alcanza a motorizar una estructura.

Con enorme relevancia en el Alto Valle, Tortoriello debe crear potencia en el resto de las regiones para doblegar a un oficialismo que necesita resetearse para no perder el poder.