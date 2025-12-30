PONÉ LA FECHA

La CGT se endurece contra la reforma laboral, pero todavía no define cuándo saldrá a la calle

En un encuentro de la regional La Plata, con Hugo Moyano hijo, planteó profundizar la protesta contra el proyecto de Javier Milei. Verano caliente.

José Maldonado
Por José Maldonado
Huguito Moyano en la Regional La Plata de la CGT

"Huguito" Moyano en la Regional La Plata de la CGT

El cónclave de la regional de la capital bonaerense se extendió por más de tres horas y tuvo al diputado nacional como principal orador. El hijo del líder camionero presentó un análisis del proyecto que impulsan Milei y el ministro Federico Sturzenegger, al que calificó como más regresivo que las iniciativas de Mauricio Macri y la última dictadura militar.

La convocatoria busca escalar la presión sobre el Ejecutivo, después de la marcha del 18 de diciembre pasado que la CGT realizó en Plaza de Mayo contra la reforma.

Contra la reforma laboral

Moyano sostuvo que el gobierno intenta confundir a la población con el término "modernización laboral" cuando en realidad busca desmantelar el sistema de protección vigente.

El encuentro fue conducido por el triunvirato de secretarios generales de la regional: Julio Castro (SOSBA), Antonio "Nino" Di Tomasso (UOM) y Héctor Nieves (UPCN), junto al secretario nacional de Salud Laboral de la CGT y titular del SUPEH Ensenada, Nahuel Chancel. También participaron Pedro Borgini (ATSA La Plata), Cristian Vander (Telefónicos), Julio Cuenca (Pasteleros) y Fabiola Mosquera (UPCN), entre otros.

En el encuentro no se habló de una fecha concreta para una nueva nueva movilización contra la reforma laboral. Algunas voces en la central que conducen Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo empezaron a plantear en los últimos días la posibilidad de una medida de fuerza para febrero, cuando empiece el debate en el Senado.

