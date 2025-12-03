Sebastián Pareja y Romo fuman la pipa de la paz: orden de Karina Milei y reparto de cargos en la Legislatura

Sebastián Pareja y Agustín Romo.

La Libertad Avanza arrancó en paz su nueva etapa en la Legislatura bonaerense, donde será la principal oposición a Axel Kicillof. Sebastián Pareja, coronel de Karina Milei en Buenos Aires, y Agustín Romo, hombre de Santiago Caputo en Diputados, acordaron la paz: el primero se quedó con la vicepresidencia de la cámara y el segundo, con la jefatura del bloque.

Es un pacto que se cocinó a fuego lento, pero que se terminó de sellar en los últimos días, primero con una cena que incluyó a legisladores entrantes, salientes y actuales del bloque, y el domingo pasado en Mar del Plata, cuando Karina Milei bajó la orden de no correrse de la línea del Gobierno, una directiva que se leyó en clave de ordenamiento interno para no repetir viejas experiencias.

Romo celu 1 Agustín Romo, jefe del bloque La Libertad Avanza en Diputados. Agustín Romo jefe de bloque, Juan Osaba vice de cámara Hasta el mediodía de este martes, cuando estaban a punto de jurar quienes accedieron a sus bancas en las elecciones de este año, había rumores y especulaciones sobre posibles escenarios respecto a quiénes iban a ser los representantes de LLA en los puestos más importantes de la cámara baja. Luego de varios meses en los que se barajó la posibilidad de correr a Romo de la jefatura del bloque, finalmente el hombre de Las Fuerzas del Cielo fue ratificado al frente de la bancada conformada por 20 escaños.

De esas bancas, sólo dos responden a la conducción de Santiago Caputo (Romo y Nahuel Sotelo), mientras que la gran mayoría será parejista, con algunos miembros de Patricia Bullrich y de Carolina Piparo. Allí surgió el nombre de Osaba, hombre de confianza y armador territorial del esquema Pareja, que sonaba para reemplazar al jefe de bloque. Tras la ratificación de Romo en ese puesto, Osaba fue electo en la vicepresidencia de cámara que corresponde a LLA.

Osaba Juan Osaba, hombre de Sebastián Pareja, fue electo vicepresidente de la Cámara de Diputados. A la salida de la sesión preparatoria, Pareja dijo en declaraciones a la prensa que el espacio deberá aprender a convivir entre sus diferentes expresiones y que deberá haber reglas de juego claras. Además, señaló que mantuvo una reunión con Romo y que él, como presidente del partido en Buenos Aires, debe cumplir con su rol institucional.

