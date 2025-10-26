Santa Fe: La Libertad Avanza devoró el voto antiperonista y se llevó una victoria contundente

"Jugamos a ganar y pintar Santa Fe de violeta", había augurado Agustín Pellegrini , candidato de La Libertad Avanza en la provincia en una entrevista con Letra P . Y el resultado, sorpresivo por la diferencia, le dio la razón: se impuso por más de 10 puntos a Fuerza Patria , logró cuatro bancas y se quedó con todo el voto antiperonista en disputa con Provincias Unidas .

La distancia tan amplia casi que sorprendió a los propios presentes en el bunker violeta. Entre los análisis rápidos con los números en caliente, surgen dos premisas inevitables: el espaldarazo final del presidente Javier Milei cerrando la campaña en Rosario y levantándole la mano a Pellegrini surtió efecto. La otra, de mero corte nacional: las terceras vías, Provincias Unidas en este caso, no pudieron romper la polarización. El voto antiperonista fue deglutido casi de manera total por LLA, que apostó un pleno a la grieta con un resultado contundente.

Apenas terminó el discurso de Javier Milei, Agustín Pellegrini apareció en el escenario del bunker de LLA para dar su discurso de triunfador de la noche. "Hoy los santafesinos eligieron acompañar igual que en 2023 al modelo del Presidente", expresó y agregó que los votantes "entendieron que el país no se puede cambiar en un año". "Vamos a sacar las reformas que faltan para que Argentina sea potencia", prometió.

El diputado electo llamó a recordar "por qué nos metimos en política". "Para que Argentina tenga un futuro y dejar atrás el pasado que nos empobreció", afirmó.

En ese marco, se erigió como gran ganadora Romina Diez : los cuatro que ingresan -Pellegrini, Yamile Tomassoni , Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera - son representantes de su núcleo duro. Ademas, Pellegrini y Ravera inauguran un nuevo espacio en el renovado Congreso: los diputados de este siglo, ambos con 25 años, nacidos en 2000. En la puerta quedó Germán Pugnaloni , el representante de Patricia Bullrich , que estaba ubicado quinto en la lista.

Con esto, LLA logró cumplir con su meta de tener el número para sostener los vetos del Presidente en el Congreso, pero dejó en Santa Fe la sensación de cerco al votante que no quiere, en las palabras libertarias, "retroceder": quien rechazó al peronismo votó mayoritariamente a Pellegrini, aún con su desconocimiento a cuestas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Romina Diez (@rominadiez.ok)

A las 20 hicieron su ingreso Pellegrini y Diez, que recibieron una ovación del manojo de militantes que estaban en el lugar. "Hablamos después del Presidente", se excusaron. Pasadas las 20.30, empezó el repertorio de canciones de la playlist libertatio. "Kuka tira piedra" y "la casta tiene miedo", entre otras, mientras hacían su ingreso militantes con bombos y redoblantes.

Además de la mención a Pellegrini, la militancia ya empezó a trazarse un nuevo objetivo: "Ahora, Romina gobernadora", decían mientras la diputada se tocaba el corazón en señal de agradecimiento. A su lado el diputado electo se fundía en un abrazo con el concejal electo rosarino Juan Pedro Aleart y también aparecía Marcos Peyrano, el apoderado del partido en Santa Fe.

El augurio de victoria desde el inicio

Apenas pasadas las 18 ya se empezaron a escuchar los primeros aplausos en Vista Río, el local que eligió La Libertad Avanza en Rosario. "Estamos arrasando en Rafaela también", decían en el centro de cómputos ubicados detrás de los banners de prensa. Reconquista y Esperanza se sumaban a los buenos augurios.

festejos-LLA-Santa Fe-ALTA

Mientras sonaba desde AC/DC hasta el icónico tema de Rocky, la expectativa crecía con el correr de las horas. Sin interlocutores que den cuenta en on de los resultados ("orden nacional", aclaraban), el semblante daba cuenta de lo que iba sucediendo al abrirse las urnas.

La mirada nacional y 2027 en la mira

Casi a la par del festejo por Pellegrini, cuando en la pantalla aparecieron los resultados de la victoria de Patricia Bullrich festejaron a la par. "Y ahora viene el Colo", decían por Diego Santilli. "El Pela", corrigió otro, pensando en la promesa del candidato que reemplazó a José Luis Espert si lograba la victoria. El momento de los chiflidos llegó cuando Cristina Fernández de Kirchner se asomó al balcón y los militantes respondieron a la pantalla con el cántico "Cristina tobillera".

Con el resultado, LLA logra en Santa Fe dos victorias: la inmediata, imponiendose a la lista del gobernador con distancia y ganándole a un peronismo que confiaba en repetir lo hecho meses atrás en las elecciones provinciales; y pensando en 2027, plantándose como una fuerza que buscará disputar la gobernación y las elecciones locales, todo bajo el ala de Diez, que reafirmó su conducción tras cuestionamientos internos por un manejo centralizado y vertical. En su vínculo con Karina Milei y con el espaldarazo de la victoria, despejó fantasmas y no será extraño ver cómo empieza a apuntar sus cañones hacia lo que viene en el mediano plazo.