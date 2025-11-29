La Libertad Avanza en Buenos Aires

En una cena al sur del conurbano bonaerense, Sebastián Pareja reunió, el jueves por la noche a las figuras de La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados de Buenos Aires - en funciones y electos - para prepararlas para el próximo gran desafío electoral : intentar arrebatarle la provincia al peronismo en 2027, hoy gobernada por Axel Kicillof . Fue el primero de tres cónclaves agendados en menos de una semana.

El lugar elegido para el encuentro fue Il Bersagliere Ristorante, un coqueto local con tradición italiana ubicado en pleno corazón de la localidad de Piñeyro , en Avellaneda. En un clima distendido, en el que intentaron dejar atrás las disputas internas y las tensiones por el cierre de listas , el armador, que reporta de manera directa a Karina Milei , les dejó en claro que deben preservar la unidad por sobre todas las cosas, mantener una cohesión política no sólo en ambas cámaras de la Legislatura, sino también en los 135 distritos, si es que quieren ir por la gobernación dentro de dos años.

Para eso, fiel al manual de la doctrina partidaria clásica, el presidente de LLA bonaerense le pidió a los presentes adecuarse a los roles que les fueron asignados, sea en una banca, una coordinación territorial o en el ámbito de la comunicación. El mensaje fue escuchado en clave interna, sobre todo después de que los integrantes de Las Fuerzas del Cielo , la agrupación que conducen Gordo Dan ( Daniel Parisini ), Agustín Romo y Lucas Luna , intentaran sin éxito quedarse con la conducción estratégica del partido.

Como sea, el vínculo entre el grupo de los territoriales y el de los influencers digitales pareciera atravesar una tregua. De hecho, Pareja organizó parte del encuentro después de haber intercambiado algunos llamados telefónicos con Romo. Por eso no hubo ausencias. Estuvieron desde Nahuel Sotelo , el secretario de Culto y Civilización que ganó un escaño en representación de la Tercera sección electoral y Juan Osaba , quien por su cercanía al armador suena para conducir el bloque violeta en la cámara baja ( en lugar de Romo ), hasta Guillermo Castello , una voz ya casi histórica del liberalismo bonaerense.

El orden interno no sólo es una orden que llega de la cúpula de Casa Rosada , sino también una necesidad para evitar repetir los errores del pasado. El antecedente más reciente fue la propia ruptura de LLA apenas comenzaba la era mileísta, orquestada por el senador Carlos Kukuchi y la diputada Constanza Moragues Santos .

Con esos y otros nombres completamente vetados por el esquema libertario, Pareja controlará a la distancia a 30 bancas en Diputados y 16 del Senado provincial, un número de incondicionales para nada despreciable con el que intentará imponer la agenda de los Milei en la provincia y torcer la voluntad del kirchnerismo.

Legislatura bonaerense

En el kicillofismo son conscientes del crecimiento exponencial de los libertarios en el ámbito legislativo, no por nada por están horas están acelerando todo lo que pueden las negociaciones con el PRO y la UCR para aprobar un endeudamiento u$s 3685 millones. Es que, si los diálogos entre el peronismo y lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio se dilata aún más - este viernes se suspendió una sesión para tratar el pedido del Ejecutivo -, el recambio legislativo le traería nuevos obstáculos a Kicillof.

Por un lado, Pareja y el ministro del Interior, Diego Santilli, a través de sus operadores legislativos, pasarían a ocupar la cabeza de las negociaciones, después de que esos lugares queden vacantes tras el apartamiento de Cristian Ritondo y Maximiliano Abad de la mesa. En otras palabras, tanto en el sector amarillo como en el violeta, coinciden en que por sus propias proyecciones electorales el ministro de Interior y el armador serán mucho más intransigentes con el justicialismo.

Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja, este domingo en Mar del Plata

La cena del jueves tendrá su réplica con la tropa libertaria del Senado el próximo martes, pero antes el armador predilecto del karinismo en el territorio bonaerense se encargó de organizar una cumbre más amplia, de la que participarán, incluso, la hermana del Presidente y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Como ya contó Letra P, será este domingo, desde la mañana y hasta última hora del día, en Mar del Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1991968554506481890&partner=&hide_thread=false #BuenosAires Encabezará un acto en Mar del Plata la próxima semana y organiza otro para el año que viene



Invitaciones 100% violetas y formación de cuadros políticos puros



https://t.co/0lwLf4F9jw

@PConurbano pic.twitter.com/QVJINJoqst — LETRA P (@Letra_P) November 21, 2025

Bajo la modalidad de un seminario partidario 100% violeta, por lo que no fueron invitados los socios de La Libertad Avanza, como Santilli ni Ritondo, ni ningún otro aliado libertario con base bonaerense. La exclusividad, sin embargo, no cayó del todo bien en el ecosistema amarillo, que también se prepara, aunque de manera más cauta, para disputar el sillón Dardo Rocha de La Plata.

En la ciudad balnearia se congregarán 756 personas, entre diputados y diputadas nacionales, integrantes de la Legislatura y de los Concejos Deliberantes, en funciones y electos en los últimos comicios. Habrá seis bloques temáticos, y un gran cierre partidario a cargo de las tres principales figuras: Karina, Menem y Pareja, a quien ya varios anotan en la carrera 2027, si bien su entorno minimiza el clamor.