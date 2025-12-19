Entre Ríos: Joaquín Benegas Lynch se refugia en la Fundación Faro para construir su propio 2027

El destino de Joaquín Benegas Lynch en Entre Ríos depende, por ahora, de la relación que construya Rogelio Frigerio con la Casa Rosada . El senador debutó bien y ganó en octubre con el sello de La Libertad Avanza , pero en la provincia se cocina un pacto de apoyo a la reelección del gobernador si apura las reformas que el Gobierno espera.

En esa nebulosa que solo aclarará en la previa inmediata a las elecciones ejecutivas de 2027, Benegas Lynch se mueve con cautela. En voz alta asegura que no le interesan otras candidaturas, que lo suyo es abocarse por seis años al Senado. En su entorno, aseguran que si la causa lo necesita, es número puesto.

Mientras tanto, el flamante senador se refugia en la Fundación Faro , la plataforma libertaria que arma candidaturas en todo el país, para comenzar a desandar su posicionamiento. Un primer paso ya fue dado. Esta semana fue confirmado como miembro del Consejo de la Libertad , que reúne a 24 representantes provinciales para que den las batallas territoriales.

El desembarco de Benegas Lynch en el Senado fue, hasta ahora, bastante sigiloso. Cultor de un bajo perfil y de formas menos estridentes que las de su hermano Bertie, varios creen que seguirá moviéndose con moderación. En los primeros días en la cámara alta se dedicó a conocer a los equipos legislativos y caminó pasillos junto a su compañera de bancada, la también recién llegada Romina Almeida .

Una fuente al tanto de sus movimientos comentó a Letra P que la dupla piensa en armar un pool de asesores que atienda a distintas comisiones. El objetivo es reducir costos de personal. En el interín, cuando busca ayuda, Joaquín escucha a su hermano, que ya cosecha dos años en Diputados y tiene el cuero más curtido por su alta exposición mediática.

Mi intervención del día de hoy con @edufeiok en defensa de la modernización laboral:



"Terminemos con las regulaciones altísimas y la industria del juicio."

La dirigencia entrerriana de LLA reconoce que el partido “está en aprendizaje”. Por eso, valoran la capacidad “técnica y social” del senador y apuestan a su desempeño dentro y fuera del recinto. “Debutamos en la política siendo oficialistas y con la cabeza del partido siendo el Presidente. No tenemos trayectoria. Hoy por hoy, con la posibilidad de tener legisladores propios, tenemos que meternos en el juego”, reflexionó un dirigente.

En ese contexto, ven en Joaquín una persona “comprometida y humilde”. Destacan su disposición en la campaña de este año, durante la que aseguran que recorrió miles de kilómetros.

El norte de la Fundación Faro

La Fundación Faro eligió a Benegas Lynch como su embajador entrerriano. Según explicaron fuentes vinculadas a la organización, que es la encargada de recaudar fondos para financiar el proyecto libertario, la tarea de los consejeros será la de desembarcar con las reformas en cada provincia argentina.

“Van a estudiar el estado provincial para ver qué reformas hacer, qué achique del gasto implementar y armar el programa de gobierno”, explicó un referente a este medio. La confirmación de su nombramiento sucedió durante la gala de la Fundación, el miércoles por la noche en el Yacht Club, con la presencia de Javier Milei.

La decisión de Karina Milei

La disyuntiva sobre 2027 para cualquier referente libertario recaerá, una vez más, en las espaldas de El Jefe, que deberá resolver si apuesta por candidaturas propias o si sigue confiando en los contados gobernadores aliados que respaldó en octubre.

Un referente provincial con acceso a la toma de decisiones confió a Letra P que hay un pacto de apoyo a la reelección de Frigerio, pero con una condición: que el gobernador vaya a fondo con las reformas libertarias. “Lo que importa es el programa. Si cumple Frigerio, bien. Si no, creamos un candidato propio”, sintetizó.

El plan para Entre Ríos

El plan libertario entrerriano es profundizar las ideas de Milei en la provincia. En ese plan, mira con atención ciudades donde gobierna el oficialismo entrerriano alineado con Milei. Es el caso de Gualeguaychú y Concordia.

En Gualeguaychú, reconocen en el intendente Mauricio Davico a un fiel exponente de las ideas liberales. “Palito aprobó un presupuesto único en la provincia, con financiación con recursos propios que no dependen de la Nación ni de la provincia. Logró eficientizar sus números para poder autofinanciarse”, valoró un referente. “Eso queremos, achicar el gasto corriente. Si no surge eso en la provincia, nacerá el joaquinismo”, sentenció.

Esperan lo mismo de Francisco Azcué en Concordia, a quien ven todavía “tibio”. “Coquetea mucho con las formas, pero no va a fondo”, explican. “Estamos esperando esa señal de radicalización hacia nuestras ideas. Hasta ahora no lo hicieron, pero queremos que lo hagan para ir juntos de nuevo. Si eso no sucede, no vamos a tener otro camino. Si lo hacen, son nuestros candidatos naturales y no les disputamos el 27. Ya vimos que el costo político no es tan alto, lo mostró Milei”, señaló.