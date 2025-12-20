La Pampa: Ravier se ganó un mimo de Javier Milei y sigue desafiando a Lule Menem

Adrián Ravier en el Congreso: debutó justificando la avanzada contra las universidades públicas, aunque es docentes de la Universidad Nacional de La Pampa.

El debut del economista de la Fundación Faro Adrián Ravier en el Congreso movió el avispero en La Pampa y pescó la atención del presidente Javier Milei , que en las redes sociales celebró el discurso del legislador y lo elevó hasta definirlo como una “tremenda masterclass”.

En su primera sesión, el diputado de La Libertad Avanza cumplió con el compromiso de ser un “levantamanos” de la gestión libertaria, pero hizo con un discurso academicista para respaldar el proyecto de Presupuesto 2026. Pero, además, se puso la camiseta de una ofensiva contra las universidades. Aunque es docente de la pública Universidad Nacional de La Pampa , Ravier justificó a favor de la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario , un tiro que le salió por la culata.

Las palabras del Presidente, junto a una serie de movimientos con los que el diputado viene demostrando juego propio en la política pampeana reactivaron el debate al interior del universo violeta, que no logra unificarse detrás de una conducción única en la provincia.

Milei se sintió gustoso de que Ravier usara su discurso en el Congreso para sacar a la luz la biblioteca libertaria. En las últimas semanas fueron notables los coqueteos con la Fundación Faro que comanda Agustín Laje , y de la que Ravier fue este tiempo su director académico.

El propio diputado se jactó tras la sesión de haber mencionado en su intervención de 6 minutos a los escoceses Adam Smith, David Hume y Adam Ferguson , a Ludwig von Mises de la Escuela Austríaca y a sus maestros Alberto Benegas Lynch (h) y Jesús Huerta de Soto .

“Tremenda masterclass”, lo saludó el presidente vía Twitter y Ravier respondió con un “¡Gracias Javier!”. Sin embargo, hubo un tiempo en que en la misma red tenían una relación violenta. Cuando recién arrancaba la carrera hacia la Presidencia, Milei lo llamó “econochanta” y lo trató de “imbécil”.

“Siempre sostuve que Ravier era un imbécil total. Ahora el idiota se volvió a superar”, llegó a decir Milei en esos inolvidables contrapuntos, cuando le reprochaba a quien ahora es su niño mimado por “pasarse de oficialista de Mauricio Macri”.

Distanciado de Lule Menem y Karina Milei

La movida de Ravier para lograr la elogiosa atención presidencial es leída en el contexto de la furiosa e interminable interna que sacude a La Libertad Avanza también en La Pampa. El economista encabeza el armado de un partido provincial, a contramano de las órdenes de Lule Menem y en constante tensión con su representación local.

La puja terminó con el delfín de Menem, Juan Pablo Patterer, apartado de la conducción. Primero Ravier lo había corrido de la campaña, después apareció su renuncia formal como apoderado del partido.

ravier_y patterer Adrián Ravier junto a Juan Pablo Patterer, otro enemigo íntimo: la interna de La Libertad Avanza en La Pampa es interminable.

El diputado apuesta en ese tironeo a la relación personal que tiene con el Presidente, en un marco en el que aparece incluso distanciado de las decisiones y la bajada de línea de la propia Karina Milei. Ese distanciamiento dará qué hablar en los tiempos que vienen.

La Libertad Avanza tiene en regla sus papeles para intervenir en las elecciones nacionales, algo que le costó en 2023. Pero todavía tiene que remontar la cuesta para poder intervenir en las elecciones provinciales: esa documentación apenas está dando sus primeros pasos y en los últimos días Ravier convoca personas para que se afilien mediante mensajes de “wasap”.

Luciano di Nápoli lo eligió como rival

Ahora corren otros tiempos y el que eligió a Ravier como enemigo, o al menos como rival, fue el intendente peronista de la capital Santa Rosa, Luciano di Nápoli. Ningún otro dirigente local decidió cruzar de modo tan contundente las intervenciones del libertario en el Congreso.

Como si fuera también parte de una estrategia que pone al 2027 en el radar, Di Nápoli le salió con los tapones de punta. "Una 'masterclass' sin mencionar ni una sola vez a La Pampa. Ni siquiera un 'mi provincia' o 'los pampeanos y pampeanas'”, ironizó.

"Una ausencia que dice mucho sobre alguien que ni nació en La Pampa y pretende representar a una provincia que no conoce. Y eso explica por qué votó un presupuesto que sigue hundiéndonos en el desfinanciamiento", añadió “Copete”.

Di Nápoli decidió esta arremetida anti-libertaria en un contexto en el que juega a diferenciarse del gobierno provincial de Sergio Ziliotto, que en las últimas semanas entabló negociaciones con la Casa Rosada y que en su momento abrió las puertas de su despacho para un “diálogo” con el referente mileísta.

Repudios en la Universidad de La Pampa

Obviamente a partir de su primer desempeño como diputado, a Ravier le surgen cuestionamientos en la UNLPam, de parte de los sindicatos del sector y de las propias autoridades universitarias. El rector Oscar Alpa tiene altísima visibilidad como uno de los promotores de la Ley de Financiamiento, porque es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional.

El diputado nacional dijo respecto de esa normativa que es “inviable”. Y acusó al peronismo de tener intenciones ocultas: “sólo pretendían romper el equilibrio fiscal”, reprochó.

En la reunión de comisión donde argumentó en ese sentido, la diputada kirchnerista Julia Strada lo elogió irónicamente: “¡Qué valiente, Ravier! Por fin hubo un libertario que se animó a defender el presupuesto de Milei”.