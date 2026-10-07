Neuquén: en medio de una ola de rumores, la oposición se prepara para abrir el calendario electoral en febrero

El gobernador de Neuquén ganó las elecciones el 16 de abril de 2023 y buscará repetir en 2027. La oposición asegura que el calendario se adelantará.

El rumor de que Neuquén elegirá autoridades en febrero se agiganta cada día que pasa. En la oposición están convencidos de que el anuncio será pronto y sostienen que sobran las señales para no descartar el madrugón electoral. Desde el oficialismo intentan bajar la espuma y aseguran que todavía no hay ninguna definición.

La fecha que más suena es la del domingo 14 de febrero, justo después del fin de semana de carnaval. Originalmente ese día era la fecha en que iba a concluir la tradicional Fiesta Nacional de la Confluencia , que se realiza a orillas del río Limay en Neuquén capital, pero el 9 de septiembre pasado el municipio cambió el cronograma y la movió para que sea del 18 al 21 de febrero.

Para algunos este es un indicio, ya que la elección municipal en la que se elegirá al sucesor o sucesora de Mariano Gaido será en conjunto con la provincial. Cualquier eventualidad en la fiesta, por ejemplo, la suspensión de un show por mal tiempo como ocurrió en la última edición, es mejor evitar que los malos humores se traladen a las urnas. Si los rumores son ciertos, cualquier problema no impactará en la elección.

El rumor se echó a corres hace ya algunas semanas y fue ganando espacio en la discusión política provincial, que espera por la decisión que deberá tomar el gobernador Rolando Figueroa . Algunos representantes del oficialismo advierten reconocen el pasilleo aunque no esperan y no desesperan. La oposición, en cambio, alimenta la versión y empieza a preparar sus armados.

La ley electoral de Neuquén no fija la fecha de las elecciones provinciales, aunque algunos municipios, como Rincón de los Sauces , Villa La Angostura y Plottier lo establecen en su Carta Orgánica .

La firma de Rolando Figueroa será la que defina la fecha de las elecciones en Neuquén.

Lo que sí dice la norma es que cuando el gobernador convoque a los comicios, el juez electoral debe pedirle a la Justicia Nacional Electoral los padrones provisionales 90 días antes de que se realice la elección. Esto significa que, si se vota el domingo 14 de febrero, la oficialización debe ser en noviembre, como máximo, para que se pueda cumplir con este requisito.

La última elección, en la que se impuso Figueroa, fue el 16 de abril de 2023. Omar Gutiérrez oficializó la convocatoria el 3 de enero.

La primera vez sin el MPN

Durante más de 60 años la convocatoria a las elecciones provinciales siempre dependió del MPN. El partido emblema del provincialismo patagónico siempre buscó despegarse lo más posible de los comicios nacionales y esta no sería la excepción. Más allá del buen vínculo que mantiene Figueroa con el presidente Javier Milei, y la negociación por la suspensión o derogación de las PASO, el mandatario no quiere poner en riesgo su reelección.

Figueroa expuso su modelo en Buenos Aires ante figuras del empresariado



El gobernador encabezó un encuentro de negocios en búsqueda de inversiones, más allá de Vaca Muerta



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El adelantamiento parte de la convicción absoluta del gobernador de una victoria garantizada. El riesgo de un tropezón en las urnas casi un año antes de que venzan los mandatos sería un escenario difícil de gestionar. El precedente de 2023, cuando Gutiérrez debió transitar sus últimos meses negociando cada paso con Figueroa, incluida la cobertura de vacantes en el Tribunal de Cuentas, funciona como un espejo en el que nadie quiere mirarse.

Otra lectura que se hace desde la oposición es que el oficialismo busca "enfriar" la participación con una campaña en verano y una elección en vacaciones, el día de los enamorados. Esto podría resultar beneficioso en algunos municipios cuyos intendentes no ganan "de taquito" o donde sus delfines llegan debilitados.

Un aspecto que seguramente se pondere para determinar la fecha sea el estado de avance de obras clave, tanto de rutas como de infraestructura. De hecho, Gaido anunció meses atrás la decisión de acelerar la finalización de su obra emblema, en la Avenida Mosconi, que estaba prevista para mayo y ahora espera ser inaugurada antes de que finalice 2026.

El mapa electoral en Neuquén

Figueroa plantea constantemente que él todavía no anunció su voluntad de repetir en el cargo y que para las elecciones “falta mucho”. Sin embargo, su candidatura es un secreto a voces. La incógnita es quien lo acompañará esta vez. En 2023 la fórmula la integró Gloria Ruiz, exintedenta de Plottier que terminó siendo destituida por la Legislatura, una historia que el oficialismo quiere dejar definitivamente atrás.

El otrora Frente Neuquinizate, hoy La Neuquinidad, está integrado por el partido de Figueroa, Comunidad, el PRO-Nuevo Compromiso Neuquino, el Frente Grande, Avanzar y Arriba Neuquén. Muchos de esos sellos irán con listas colectoras a la Legislatura, donde se renuevan las 35 bancas, pero la cabeza de la boleta será Figueroa.

Fuerza Neuquina y Federal, la marca del petrolero Marcelo Rucci, también anunció su respaldo al mandatario. Su estrategia incluye, como anticipó Letra P, pelear por algunas intendencias y sumar diputados, diputadas y concejales. Lo mismo hará Primero Neuquén, el partido de Gaido.

El actual intendente de la capital tiene respaldos propios como el de Más por Neuquén, de Carlos Quintriqueo, y Fuerza Libertaria de Carlos Eguía.

La Libertad Avanza, en tanto, llevará su lista propia, aunque todavía Nadia Márquez, la presidenta del partido en la provincia, mantiene en reserva quiénes serán sus candidatos.

La semana pasada se lanzó Cumplir, el espacio que encabeza la diputada provincial Brenda Buchiniz, y que cobijará al radicalismo neuquino. El Frente de Izquierda y los Trabajadores buscará consolidar su representación legislativa y el peronismo neuquino tendrá que sortear su crisis interna primero si quiere presentar una oferta electoral.

El gran ausente será el MPN. Aunque todavía no se oficializó, por primera vez en la historia no participará de las elecciones. Sus militantes y dirigentes tendrán libertad de acción para sumarse a otros armados, por lo que ahí radicará el gran enigma de esta contienda: quién logrará capitalizar esta enorme masa de votos.