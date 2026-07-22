Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
ELECCIONES 2027

Nadia Márquez elige polarizar con Gaido y lo chicanea con una obra clave de Neuquén capital: "Está asustado"

El intendente dice que la avenida Mosconi estará lista antes de fin de año. Para la senadora libertaria, no se entiende para qué sirve y sube el tono opositor.

Letra P | Juan Pablo Gavazza
Por Juan Pablo Gavazza
Mariano Gaido, en las obras de la Avenida Mosconi de Neuquén. Para Nadia Márquez, está asustado.&nbsp;

Mariano Gaido, en las obras de la Avenida Mosconi de Neuquén. Para Nadia Márquez, está asustado. 

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, decidió apurar la finalización de la multimillonaria reforma de la Avenida Mosconi. Estará concluida antes de que termine el año y no en mayo, como se preveía originalmente. “Está asustado”, aprovechó a chicanearlo la senadora de La Libertad Avanza Nadia Márquez, que lo tiene entre ceja y ceja, de cara a las elecciones 2027.

Notas Relacionadas
El rugido de Nadia Márquez
ZONA DESFAVORABLE

El rugido de Nadia Márquez

Por 
Letra P | Juan Pablo Gavazza
Juan Pablo Gavazza

La obra es la más importante de la gestión local, requirió una inversión total de unos $30.000 millones, pero a la vez despertó cuestionamientos de los sectores afectados por el parate que genera, especialmente en el comercio. La oposición manoteó esa situación para exacerbar los reproches contra el intendente.

La gran obra de Neuquén

La obra cuya conclusión se decidió acelerar, para lo cual se hizo un pacto con la empresa encargada, es la que se hace sobre la exRuta 22, o la Avenida Mosconi. El reordenamiento vial implicará, entre otras cosas, que haya una vía de cuatro carriles por lado. Es la zona en la que se accede a Neuquén desde la rionegrina Cipolletti.

Las firmas que trabajan en la reforma de la Avenida Mosconi son varias: la unión transitoria de empresas C.N. Sapag S.A. – R.J. Ingeniería S.A tiene a su cargo el tramo más visible; pero también intervienen la UTE Servipet S.A. – Omega MLP S.A y otra UTE, Omega MLP S.A. – Arco S.R.L, según zonas e instancias.

Ahora, el municipio aclaró que lo que se preveía finalizar en mayo de 2027, estará listo antes de que termine 2026. “Fue posible a partir de una nueva planificación acordada con la empresa responsable de la ejecución”, dijo el intendente. La necesidad de terminarla más rápido implica la incorporación de equipos especiales y maquinaria destinada a la construcción de los pilotes.

Mariano Gaido y Figueroa, alianza con identidad propia

Gaido formalizó el anuncio con el aval del gobernador Rolando Figueroa, al que está alineado en su espacio La Neuquinidad. El intendente, de todos modos, construye su partido Primero Neuquén y sostiene su juego propio. Ya aclaró que jugará a favor de la reelección de Figueroa, pero sin perder identidad.

Esa situación lo pone en un brete, ya que algunos sellos que respaldan a Figueroa no necesariamente asumirán sin chistar la postulación que Gaido digite para la ciudad. Uno de esos espacios críticos es el PRO.

El gobernador de Neuquén Rolo Figueroa y el intendente de la capital Mariano Gaido comparten actos, inauguraciones y puestas en escena.

El gobernador de Neuquén Rolo Figueroa y el intendente de la capital Mariano Gaido comparten actos, inauguraciones y puestas en escena.

Por otra parte, y también a la luz de los nuevos vientos que soplan desde el nivel nacional motorizando alianzas con algunas gobernaciones, La Libertad Avanza posa más su ojo sobre la capital. Confronta a fondo con Gaido y mantiene las formas con Figueroa, según demostraron las últimas apariciones de la principal referencia libertaria en la provincia.

La queja del comercio de Neuquén

Otro foco de queja apareció en la organizada Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan), que disparó contra los impactos negativos de tanta obra. La entidad patalea además contra la carga tributaria y aseguró que la construcción en la zona derrumbó el ya alicaído consumo en ese sector de la ciudad.

Comerciantes agrupados por otro lado también hicieron sentir sus reclamos. “Hay locales que tremendamente afectados por la obra de la Mosconi”, confirmó Gabriel Jankowski, que se convirtió en vocero de un espacio que planteó demandas en ese sentido.

Apuntan que aunque se consideró la situación de los frentistas de la obra, los negocios que están en las calles perpendiculares no fueron alcanzados por el descuento en las tasas. “Se convirtió en una zona totalmente muerta. Se habla de las inversiones de grandes empresas que trae Vaca Muerta, pero no se ocupan de las pequeñas, que mueven la economía del día a día”, graficó el comerciante.

Nadia Márquez muestra las garras

En las últimas horas, y frente a la novedad del apuro en la obra de la Avenida Mosconi, Márquez acentuó su enfrentamiento discursivo con el intendente. El plan libertario a nivel nacional es aceitar acuerdos con gobernaciones dialoguistas, pero hacer pie firme en municipios potentes.

La senadora por Neuquén, Nadia Márquez, instala a Javier Milei en la provincia y cruza a la gestión de la capital.

La senadora por Neuquén, Nadia Márquez, instala a Javier Milei en la provincia y cruza a la gestión de la capital.

Ni hablar que una de las que aparece primero en ese radar es Neuquén, la capital más importante de la Patagonia y cabecera de la zona de Vaca Muerta. “La gente del bajo neuquino está que se funde y Gaido está asustado”, chicaneó ante la consulta de Letra P.

“Al final, nadie entiende para qué sirve la obra, se van a seguir provocando congestiones tanto para el lado de Cipolletti como de Plottier”, alertó Márquez. Desde esa misma lógica, considera que el gasto público de la gestión es “una guarangada”.

La Libertad Avanza todavía espía el calendario electoral que trama el gobernador, que también discute esa fecha con Gaido. El intendente mete presión para que las elecciones provinciales sean en septiembre del año que viene, pero Figueroa en algún momento dejó saber que prefería que fueran en el otoño.

El intendente necesita aire para que el despliegue de obra pública que hizo deje de “molestar” la vida cotidiana de sus habitantes y genere efectos positivos. Mientras tanto, modificó su estrategia de confrontar con el gobierno nacional y ensayó acercamientos de distinto tipo al presidente Javier Milei, incluyendo su presencia en Tucumán el Día de la Independencia.

Temas
Notas Relacionadas
El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, ya no confronta con Javier Milei. Trama su sucesión.
LIBERTARIOS & FEDERALES

Gaido recalcula y se acerca a Milei para blindar la capital de Neuquén del avance libertario

El intendente anunció elecciones en agosto o septiembre. Archiva críticas al gobierno nacional y prepara su sucesión. La alianza con Figueroa, irrompible.
Juan Peláez, presidente del comité provincial de la UCR de Neuquén. 
TEMPORADA DE ROSCA

La UCR de Neuquén apuesta a un armado con disidentes de LLA y divide al electorado de la centroderecha

Juan Peláez quiere replicar la alianza que ya existe la Legislatura. La relación con Buchiniz y la distacia con Figueroa y el PRO. El fantasma del MPN.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Federico Sturzenegger, Javier Milei y los dueños de la tierra (imagen generada con IA).
LOS PERFILES DEL PODER

Los dueños de la tierra

Por  Esteban Rafele
Javier Milei y Toto Caputo.
¿ARRANCA O NO ARRANCA?

El modelo no derrama

Por  Marcelo Falak
Mario Secco y Nicolás Secco.
TODO QUEDA EN FAMILIA

Secco-Secco, la fórmula del intendente para retener el municipio de Ensenada

Por  José Maldonado
Sergio Massa y Gerardo Zamora: sus alfiles pelearán por la intendencia de La Banda con un tercero en discorida.
ELECCIONES 2026

Massa vs. Zamora, la batalla detrás de la elecciones municipales en la segunda ciudad de Santiago del Estero

Por  Lucio Di Giuseppe