El peronismo bonaerense viene haciendo todos los esfuerzos para dejar afuera de la pelea interna al partido. Este sábado, Máximo Kirchner asumió la presidencia del Congreso, como había acordado con Axel Kicillof , sin mayores sobresaltos, con perfil bajo y con un reparto equitativo de cargos.

Más de 700 congresales de toda la provincia se conectaron vía Zoom. En la sede del PJ en La Plata estaban, además de Kirchner, la vicegobernadora Verónica Magario , los diputados Facundo Tignanelli y Mariano Cascallares , los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Carlos Balor (Berazategui), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar) y Gastón Granados (Ezeiza), Fabián Cagliardi (Berisso), y el exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra , entre otros.

En 15 minutos se liquidó lo que en la previa muchos calificaron como un trámite . “Fue en unidad y armonía”, destacó uno de los dirigentes que participó. Como pasó con el Consejo del partido, hubo un reparto equitativo de los 64 cargos entre el kirchnerismo y el sectores alineado con el gobernador con representación de otros sectores como la Liga de intendentes.

Al ser nombrado como nuevo presidente, Kirchner apenas esbozó unas palabras. “Trataremos de cumplir”, dijo. Después se pasó a la aprobación de los cargos. Las cuatro vicepresidencias fueron una para el kirchnerismo, dos para el MDF y una para la Liga: la primera quedó para el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro , la segunda para Carlos Bianco , la tercera para Cristina Álvarez Rodríguez y la cuarta para Federico Achaval. El secretario General será Jorge Ferraresi .

La prosecretaría general fue para Granados; la secretaría administrativa para la ministra de Ambiente, la camporista Daniela Vilar ; el prosecretario Balor; la secretaría de Actas se la quedó Lucía Portos y su prosecretaria será Lauro Grande ; mientras que la secretaría de Acción Legislativa quedó para Pereyra y su prosecretaría para Edgardo Depetri . Como Congresales nacionales se designó a Kicillof, Kirchner, Magario y Teresa García .

El Congreso del PJ bonaerense se desarrolló con total normalidad y con acuerdos en los puntos del temario. La jornada ratificó el funcionamiento de la unidad del peronismo en la provincia, gracias a la articulación previa que encabezaron Otermín, Magario, Tignanelli y Cascallares.

Leonardo Nardini sigue al frente de la Junta Electoral

La Junta Electoral, clave en la estructura partidaria, como se había acordado continuará presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Además la integrarán Andrés Watson, Juan Zabaleta, Nicolás Mantegazza, Mariano Ríos Ordoñez, Juan Pablo García, Jorge Carpinetti, Florencia Lampreabe, Marina Moretti, Mailén Vélez, Ayelén Borda, María Paz Bertero, y Malena Armendaris Arce.

Verónica Magario y Leonardo Nardini.

Todos los cargos

Como vocales de la mesa directiva se nombró a: Adrián Grana, Macarena Rusconi, Bernarda Meglia, Patricia Ibañez, Micaela Ortiz, Evelyn Diaz, Julieta Garello, Marina Ocampo y Daiana Martínez Barrientos.

El tribunal de disciplina lo encabeza Facundo Loccoco y lo integran Marcelo Fisicaro, Alejandro Castellanos, Aldana Sillana, Karina Pinto, Bianco Bertotto, Erica Pinto, y Mirta Andrada. Finalmente la comisión fiscalizadora tendrá al frente a Gabriel Peralta junto a Claudio Americe, Hernán Ralinqueo, Martín Di Bella, Débora Indarte y Micaela Carrara.