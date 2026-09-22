El armado liberal de Arriba Neuquén apoya la reelección de Milei y Figueroa, pero se despega de Gaido

Arriba Neuquén , el espacio que representa el ala liberal dentro del frente La Neuquinidad junto con el PRO , traccionará para la reelección del gobernador Rolando Figueroa , pero no se plegará a la estrategia del oficialismo en la capital. Allí intentará competir contra la candidatura que promueva el intendente Mariano Gaido.

El partido nació en 2022 y llegó con lo justo a participar de las elecciones 2023. Aportó 16.006 votos para la victoria del gobernador y se quedó con dos bancas en la Legislatura . La cabeza de la lista fue Nadia Márquez , que renunció para asumir como diputada de La Libertad Avanza .

La reemplazó Gisselle Stillger , presidenta y apoderada del sello. Su hermana Denisse es concejal en la capital y su pareja, Leandro López , forma parte del gobierno de Figueroa como presidente de la Agencia de Inversiones de la provincia . Carlos Alberto Coggiola también ingresó a la Legislatura desde la colectora que tributó al triunfo del entonces frente Neuquinizate , aunque luego se abrió camino desde su propio espacio, Neuquén Federal .

Stillger aseguró que a nivel nacional respaldarán un segundo mandato del presidente Javier Milei . “Entendemos que estamos a mitad de camino y en cuatro años no se hacen milagros. Los resultados no se ven todavía, pero este es el camino”, dijo la referente de Arriba Neuquén a Letra P .

El espacio mantiene un “diálogo fluido” con la senadora Patricia Bullrich . Es una relación que antecede a la coyuntura. López representó por años al macrismo en la provincia e incluso fue candidato a vicegobernador de Horacio “Pechi” Quiroga en las elecciones de 2015. En aquella contienda perdió contra Figueroa, que integraba la fórmula del MPN como vice de Omar Gutiérrez .

Rolando Figueroa y la concejala del PRO, Denise Stillger, en el Concejo Deliberante de Neuquén.

La diputada provincial ratificó que apoyarán la reelección del gobernador para que “consolide” su proyecto. Arriba Neuquén irá con una lista colectora en la Legislatura. “Consideramos que Rolo está haciendo muy bien las cosas. La verdad es que no sabemos quiénes van a ser los candidatos de Milei en la provincia, y no creemos que por ahora se ven sean los correctos”, planteó.

Stillger señaló que el mandatario “el primer año acomodó las cuentas, achicó gastos superfluos por todos lados y no nos ha decepcionado en todo lo que nos prometió cuando nos sumamos a La Neuquinidad”. "La provincia está en obra. Por donde vayas vas a ver una escuela, una ruta, un hospital, un centro de salud", destacó.

Sobre cómo ha sido la convivencia con otras expresiones políticas que no están dentro del espectro liberal en el frente, la legisladora remarcó que hasta ahora no ha habido inconvenientes porque Figueroa interviene como “árbitro en esas disputas”. Sostuvo que cuando hay un problema “cada uno da su visión y él toma de esas visiones lo que considera que le va a servir para llevar adelante la política de gobierno". "Él es el que conduce", sentenció.

Lejos de Mariano Gaido y de la conducción de CALF

El quiebre con el oficialismo provincial está en la capital. Stillger contó que competirán en la ciudad contra Primero Neuquén, la marca de Gaido, y negocian una alianza con el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino, dos sellos ideológicamente afines.

La diputada opinó que el intendente asumió en 2019 con un municipio “absolutamente ordenado” que había dejado Quiroga y que "la Ciudad de Neuquén requiere mayor transparencia, menos populismo, un gasto mucho más consciente de los recursos de los ciudadanos”. Además, subrayó que los impuestos en la capital son “sumamente gravosos”.

Una de sus críticas más fuertes está dirigida a la implementación del boleto estudiantil que garantiza el transporte público gratuito y universal. “Estos beneficios que damos por grupo etario sin considerar realmente la situación de cada persona es populismo puro y duro”, afirmó Stillger.

En la capital, además, la legisladora mantiene los cuestionamientos hacia la conducción de la cooperativa eléctrica CALF por el acuerdo con la empresa Huawei y el viaje de su vicepresidente, Carlos Quintriqueo, a China.

Gaido junto a Carlos Quintriqueo, sindicalista peronista que blanqueó su respaldo a la gestión y el apoyo electoral en 2027.

“No nos cuidan a los ciudadanos neuquinos que somos los que bancamos a la cooperativa. Esas empresas dependen y remiten toda su información al gobierno chino”, indicó Stillger haciendo suyo el argumento de la embajada de Estados Unidos para oponerse a la relación con el gigante asiático. Quintriqueo es secretario general de ATE y su partido Más por Neuquén apuesta a la continuidad del proyecto de Gaido en la ciudad.

Los dirigentes que se guarecían bajo el paraguas de Pechi Quiroga actualmente están distribuidos entre Arriba Neuquén y el PRO, alineados con el proyecto de Figueroa; el radicalismo, que en la provincia no milita para Milei, y Fuerza Libertaria, también distanciada del Presidente, que ya expuso su sintonía con el sector de Gaido.