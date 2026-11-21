Federico Storani y Axel Kicillof . El dirigente de Radicalismo Autentico visitará Entre Ríos para concurrir a un encuentro de UCR Activa .

Mientras la mayoría de la UCR de Entre Ríos acompaña al gobernador Rogelio Frigerio y al presidente Javier Milei , los disidentes nucleados en UCR Activa exploran otro camino de cara a las elecciones de 2027. Con Federico Storani como referencia, el sector apuesta a construir un frente opositor con Axel Kicillof como líder de una eventual alianza nacional.

El sector díscolo del radicalismo entrerriano no consigue consolidar una mayoría capaz de incidir en las decisiones internas de la UCR. En los congresos partidarios, sus posiciones difícilmente reúnen el 30% de los votos de los congresales. Como antecedente, sus dirigentes recuerdan que participaron de la interna radical para las elecciones legislativas de 2025, pero luego desistieron de integrar la lista de la alianza entre Javier Milei y Rogelio Frigerio , porque ninguno de sus candidatos quiso formar parte de esa propuesta.

Ahora, para darle forma a una alternativa, preparan un encuentro en Villaguay , con Storani y el dirigente santafecino Luis "Changui" Cáceres . Allí escucharán al bonaerense y evaluarán la incorporación de Activa a Radicalismo Auténtico (RA) , el espacio que lidera.

Storani reconoce que la UCR por sí sola no alcanza para derrotar electoralmente a Milei. Por eso, planteó la necesidad de articular con sectores afines y avanzar hacia una unidad opositora que trascendiera las fronteras del radicalismo. “Unidad de acción por causas nobles”, definió, en diálogo con Letra P .

Al respecto, mencionó la participación de RA en movilizaciones por la educación, la salud, el Hospital Garrahan y los derechos de las personas con discapacidad, así como en campañas contra el decreto 70/2023, que consideró inconstitucional. También recordó el encuentro público que tuvo con Kicillof y los homenajes conjuntos, entre ellos los doctorados honoris causa otorgados a los jueces del Juicio a las Juntas .

“Nuestra aspiración es converger, de forma natural, para construir una fuerza competitiva el año que viene”, afirmó Storani. También reconoció que, aunque desarrollan tareas en común con distintos sectores, tienen “una coincidencia mayor" con el sector que encabeza Kicillof.

Aún en un contexto de alianza, habló de mantener “nuestra identidad, para poder hacer una fuerza fuertemente competitiva el año que viene”. La aclaración apuntó a despejar dudas sobre el lugar que ocuparía el radicalismo en una eventual coalición opositora.

Las chances en Entre Ríos

La sintonía con el proyecto que impulsa Kicillof no implica un acuerdo automático con el peronismo entrerriano. En UCR Activa reconocen que cualquier acercamiento al justicialismo local debe atravesar una discusión propia.

La principal incógnita a despejar pasa por qué sector del peronismo conducirá esa eventual alianza y qué lugar ocupará el radicalismo en el armado. Antes de definir candidaturas o sellos electorales, dirigentes de Activa proponen que “los sectores del campo popular hagan autocrítica, reconozcan errores y presenten compromisos concretos para la provincia”.

Ana D´Angelo, dirigente de UCR Activa.

La definición electoral quedaría para una instancia posterior. De lo que sí están seguros es de que, cualquiera fuera el destino que les depare en 2027, el camino será por fuera del sello de la UCR.

El acto en Villaguay

Con la intención de ganar músculo político, UCR Activa prepara un acto para el 28 de noviembre en Villaguay. Storani y "Changui" Cáceres participarán de la convocatoria con la que los boinablancas entrerrianos buscan transmitir un mensaje hacia el interior de la provincia. La exdiputada provincial Ana D'Angelo explicó que el objetivo es “recuperar la identidad, los principios y los valores radicales”.

La agrupación UCR Activa convoca a un acto en la ciudad de Villaguay, en el centro de Entre Ríos.

“Tenemos una identificación con ese proceso”, reconoció al referirse a la articulación entre Storani y Kicillof en la provincia de Buenos Aires. En Entre Ríos, aclaró, una eventual convergencia debería darse de manera gradual. Aunque encuentra coincidencias en el plano nacional, todavía desconfía de qué sector del peronismo conducirá una eventual alianza opositora en la provincia.

Los nombres de Activa

Además de D'Angelo, UCR Activa reúne a Rubén Paliotto, Leandro Arribalzaga, exintendente de Villa Elisa y expresidente de la UCR provincial; Raymundo Kisser, exsenador provincial y exintendente de Hasenkamp; Guillermo Vázquez, Georgina Alem, Daniel Espino, Eduardo Della Giustina, Agustín Buschiazzo, Antonio Sala, Jorge Landra, Rubén Carrozzo y Carlos Perette. El espacio también cuenta con dirigentes en cada uno de los 17 departamentos de la provincia.