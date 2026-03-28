DISCUSIÓN 2027

Neuquén: Rolando Figueroa desempolva su sello Comunidad y empodera a Corroza pensando en la reelección

El partido que lo llevó al poder es conducido por su histórica ladera. El gobernador acomoda la tropa propia para ir por un segundo mandato en la Patagonia.

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en el acto partidario de su sello Comunidad.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en el acto partidario de su sello Comunidad.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reunió a dirigentes, intendentes y referentes territoriales en un acto del espacio Comunidad este sábado. El encuentro funcionó como una demostración de fuerza, capacidad de convocatoria y, sobre todo, un test de fidelidad atravesado por la rosca electoral.

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El encuentro tuvo un objetivo explícito de medir fuerzas en el provincialismo, pero el trasfondo es más profundo. Figueroa acelera la reconstrucción de su propio partido, una pieza clave en su estrategia de poder desde que rompió con el histórico Movimiento Popular Neuquino, con el que tuvo un reacercamiento y con el que se planea una gran alianza anti libertaria.

La escena mostró una foto cuidada con intendentes, funcionarios y dirigentes alineados bajo una lógica de territorialidad, uno de los activos centrales del gobernador. La apuesta es clara para transformar el respaldo de gestión en votos.

Julieta Corroza
Julieta Corroza en el acto de Comunidad en Neuquén.

Julieta Corroza en el acto de Comunidad en Neuquén.

Una de las grandes protagonistas de la jornada, además del jefe provincial, fue la senadora Julieta Corroza, titular del partido que llevó a Figueroa al poder. Fue de las mas buscadas para las fotos, antes y después de la reunión ampliada.

Reelección en el horizonte

El acto también se inscribe en una secuencia más amplia. Figueroa viene dando señales de ordenamiento, recomposición de vínculos con sectores del MPN y construcción de un frente amplio que le permita sostener gobernabilidad y proyectar una eventual reelección.

En ese esquema, el partido que lo llevó a la Casa de Gobierno aparece como el eje ordenador. No sólo como sello electoral, sino como espacio de síntesis entre dirigentes provenientes del oficialismo histórico, sectores independientes y nuevos actores.

Comunidad

“Lo importante es que estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer y también estamos haciendo cosas que nunca pensamos que las íbamos a poder hacer”, dijo el gobernador en el acto, organizado en la sede costera del BPN.

Interna controlada, pero en observación

La foto de unidad no oculta tensiones. El oficialismo enfrenta el desafío de contener a una coalición diversa, con intereses cruzados y liderazgos territoriales que empiezan a posicionarse. El acto funcionó, en ese sentido, como un termómetro interno de quién está, quién acompaña y quién juega con matices.

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Además, ocurre en un contexto donde la Legislatura se perfila menos cómoda para el Ejecutivo, con una oposición más articulada que podría condicionar la agenda del gobierno y en tiempos que La Libertad Avanza cree posible tener una oferta competitiva.

Un mensaje en Neuquén

Más que un evento partidario, la movida tuvo doble destinatario. En el interior de La Neuquinidad, ordena la tropa y reafirma liderazgos. Hacia afuera, envía una señal al sistema político bajo una construcción de poder.

En una provincia donde la lógica territorial define elecciones, el gobernador apuesta a consolidar una estructura propia que le permita sostener el proyecto más allá de la coyuntura.

El acto, en ese marco, fue menos un cierre y más un punto de partida. Una foto de presente con la mirada puesta en 2027.

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