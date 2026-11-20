El mismo libreto se repite en, prácticamente, todos los despachos del Gobierno . Como lo planteó el presidente Javier Milei en su última entrevista, los integrantes de la cúpula de la Casa Rosada culpan al contexto internacional, signado sobre todo por la guerra entre Estados Unidos e Irán , y a la reorganización del kirchnerismo por la suba del riesgo país, que este viernes saltó 11,5% y ya supera los mil puntos.

"La volatilidad internacional le está pegando a todos los países emergentes y Argentina no es la excepción. Y obviamente la política local con el kirchnerismo tampoco ayuda", sostuvo un funcionario con despacho en la Casa Rosada . Argumentos similares se multiplican tanto en el Ministerio de Economía , que lidera Toto Caputo , como en algunas de las oficinas libertarias más destacadas del Congreso .

La referencia al factor externo es por la disputa bélica entre Estados Unidos e Irán , que disparó el precio del barril del petróleo y, a su vez, generó presiones adicionales en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en nuestro país. Y la segunda alusión es sobre la reorganización política del kirchnerismo, que aunque continúa siendo caótica y algo lenta, da muestras todavía de tener a disposición un armado nacional con el pueda competir en las próximas elecciones presidenciales.

Para Balcarce 50 , esta presión política, sumado a las protestas de estos sectores sobre el modelo económico libertario, ejercen tensión sobre los bonos y el tipo de cambio. Otras fuentes libertarias admiten que las disputas internas, entre Martín Menem y Santiago Caputo , como entre Karina Milei y Patricia Bullrich tampoco contribuyen a la economía local.

Sin medidas económicas nacionales a la vista y sin nuevos salvatajes financieros de la administración de Donald Trump , como el que hubo entre los comicios provinciales de septiembre y los nacionales del 2025, el jefe de Estado espera una cierta normalización de los mercados una vez que se sancionen sus reformas legislativas y se avance con los acuerdos con los mandatarios provinciales.

"Una vez que se aclare el panorama electoral, las alianzas políticas con los gobernadores y saquemos las PASO, vamos a tener un rebote positivo para el país", se esperanzó un funcionario de la mesa política que encabeza cada semana la secretaria general Karina Milei.

Según pudo saber Letra P, esta mirada es compartida por varios otros funcionarios que integran estas selectas cumbres libertarias. De hecho, el titular del Palacio de Hacienda fue uno de los primeros en hacerle saber a la secretaria general de la Presidencia que no tenía nuevas herramientas para generar confianza económica en los mercados y reactivar el consumo, y mucho menos apaciguar la crisis, por lo que apelaba a un gran acuerdo político.

La senadora oficialista Patricia Bullrich y el asesor presidencial Santiago Caputo son otros de los dos asistentes a las reuniones de la mesa política que vienen insistiendo hace tiempo en la necesidad de acordar con los gobernadores aliados, para que esos entendimientos se traduzcan en ambas Cámaras del Congreso. En otras palabras, lo que buscan en la Casa Rosada es que con la sanción de las reformas, y cierta previsibilidad electoral para el próximo año, el los bonos argentinos que cotizan en el exterior dejen de caer y el riesgo país regrese a los valores de hace algunos meses atrás.