Buchiniz activó la tercera vía en Neuquén y apunta contra Figueroa y La Libertad Avanza

Buchiniz (en el centro) es la presidenta del partido provincial que encabeza la alternativa por una tercera vía en Neuquén.

“Si las elecciones son en febrero, mayo o agosto, estamos listos para ir y gobernar”, dijo la diputada provincial Brenda Buchiniz en el lanzamiento de campaña de Cumplir , el partido que preside en Neuquén . Junto a la UCR y del PRO , la legisladora aseguró que su armado representa una opción opositora al gobernador Rolando Figueroa y a La Libertad Avanza .

El espacio tiene decidido competir con fórmulas propias para la gobernación y la Legislatura, además de dar la pelea territorial por las intendencias de Neuquén capital , Plottier , Centenario , Zapala , San Patricio del Chañar y San Martín de los Andes .

El acto de presentación se realizó en un hotel céntrico de la capital y participaron entre otros los diputados radicales César Gass y Federico Méndez , su par de Democracia Neuquén, María Cecilia Papa , el empresario Nicolás Vaamonde, el exsecretario de Culto de la Nación del gobierno de Milei, Francisco Sánchez, y el expresidente del Colegio de Abogados de Neuquén, Gastón Rambeaud.

También estuvo el werken (vocero) de la comunidad mapuche Kaxipayiñ, Gabriel Cherqui . “Él valora esta apertura al diálogo que nosotros tenemos. Nos encontramos este verano en una audiencia pública, en el Mari Menuco, y ahí es donde empezamos a entablar un diálogo y la verdad es que coincidimos en varias cuestiones”, explicó Buchiniz.

Como ya anticipó Letra P , la UCR de Neuquén será uno de los partidos que selle una alianza con Cumplir para las elecciones de 2027. Buchiniz manifestó que también se sumarán militantes de otros espacios que se “ven desprovistos de sellos”, como aquellos dirigentes del PRO que, señaló, “fue cooptado por el oficialismo”. También lanzó un guiño al MPN “al que Figueroa les negó su futura participación” en los comicios, dijo Buchiniz. “Ya los vetó, ahí sí podemos hablar de proscripción”, agregó.

Aunque resta la confirmación oficial, las nuevas autoridades emepeístas ya avisaron que el partido provincial no competirá en las elecciones 2027 en ninguna categoría por primera vez en la historia.

En cuanto a la posibilidad de incluir al exgobernador Jorge Sobisch, la diputada planteó que en alguna oportunidad conversaron “no en un esquema de armado electoral, pero sí con esta preocupación seria que tenemos del tipo de política que se está haciendo hoy en Neuquén”. Actualmente el dirigente intenta canalizar el malestar que existe en el MPN con la decisión de no presentar candidatos.

El hotel del Comahue fue el lugar elegido para la presentación.

Buchiniz respondió que es un proyecto “netamente provincial” sin referencias nacionales. Sostuvo que si bien en 2023 ella acompañó el gobierno de Javier Milei “en esta oportunidad no tiene nada que ver”. Incluso relativizó la foto que se sacó en su momento con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y enfatizó en que fue meramente “institucional”.

Palos a Rolando Figueroa y Nadia Márquez

La diputada integra un interbloque opositor en la Legislatura, que está en minoría frente a Comunidad, el MPN y sus aliados. Para empujar sus proyectos necesita del acompañamiento de las bancadas de Unión por la Patria y la izquierda. Así logró que se discutiera en comisión una propuesta para reformar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado, pero aún no tiene los votos para emitir despacho.

Cumplir fue el sello que llevó como candidato a gobernador en 2023 a Carlos Eguía y quedó en cuarto lugar con el 7,95% de los votos. En aquel entonces respaldaba a Milei. Esa sociedad se quebró, Buchiniz quedó como presidenta del partido, y el empresario de medios creó su propia marca: Fuerza Libertaria.

Para la legisladora, La Libertad Avanza en Neuquén “no existe” y tiene un “acuerdo de gobernabilidad”. La frase destaca su distanciamiento con Nadia Márquez, la presidenta del sello violeta en la provincia, pero también le apunta a Figueroa. “El gobernador levanta la manito en todo lo que el Congreso le propone desde el oficialismo nacional y al revés pasa lo mismo. Todo lo que Milei le pide a Figueroa, Figueroa lo cumple a rajatabla, a pesar de que eso implique o sea en detrimento de los neuquinos”, opinó en relación a la discusión por Zona Fría.

La discusión 2027

Una de las propuestas de campaña que presentó Buchiniz fue “Ingresos Brutos Cero”, que promete eliminar directamente el pago de este impuesto. “Esa sí creemos que es una forma de derramar esa producción y esa captación de fondos extraordinarios que está generando Vaca Muerta y traducirlo inmediatamente en un beneficio inmediato y directo para todos los neuquinos”, afirmó.

Dijo que de esta forma se “va a aliviar al de la PyME, al profesional independiente, al que está todos los días en la calle laburando. El precio de los Ingresos Brutos se le traslada a lo que quieras que consumas. Entonces sí vamos a poder equiparar un poco más”.

Sobre su propia candidatura, Buchiniz dio a entender que no se quedará en la Legislatura. "Me siento preparada para un montón de cosas. El rol de legislador hoy es un poco ingrato, porque las matemáticas no nos ayudan en cuanto a a las minorías y mayorías, pero obviamente un desafío mayúsculo como el que nosotros estamos encarando probablemente me lleve a tener que ocupar un lugar distinto", anticipó.