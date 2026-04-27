Rolando Figueroa abre el juego para fortalecer la gestión y proyectar a La Neuquinidad

Rolando Figueroa continúa dando forma al armado transversal provincial con el que busca ensanchar la espalda política de la gestión en la previa del año electoral. El fin de semana encabezó un encuentro en el que Frente Grande de Neuquén le ratificó su apoyo y confirmó su alineamiento dentro de La Neuquinidad .

Desde hace un tiempo, Figueroa viene sumándose a las reuniones de los partidos aliados para abrir el debate respecto al rumbo de la gestión, pero también para afianzar vínculo de cara a las elecciones del año próximo.

Hace un par de semanas, en una pequeña gira que realizó por medios porteños, al gobernador de la provincia de Vaca Muerta le preguntaron por una eventual candidatura presidencial. “Todas las decisiones de mi vida las tomé para ser gobernador de mi provincia, la cual amo. No tengo ningún otro paso para dar. Para mí va a ser mi último cargo y voy a retirarme de esto siendo gobernador”, dijo Figueroa en Infobae .

Aunque habrá que esperar para la definición pública, ese tipo de declaraciones parecen confirmar lo que en el pasilleo político de la Patagonia es un secreto a voces: Figueroa se prepara para competir en 2027 y gobernar Neuquén hasta 2031.

Para cada uno de los pasos que viene, Figueroa sabe que deberá fortalecer el músculo interno y dotar a la gestión de una capacidad ejecutiva que convierta a su gobierno en una máquina de hacer, esquivando internas y discusiones que puedan complicar el día a día de la administración.

Rolando Figueroa en la reunión del Frente Gran de Neuquén Rolando Figueroa en la reunión del Frente Grande de Neuquén.

A finales de marzo encabezó un plenario de Comunidad, el sello con el que llegó a la gobernación y que preside su mano derecha en el Congreso, la senadora Julieta Corroza. Cinco días después juntó al PRO.

Ante el Frente Grande, este fin de semana Figueroa pidió defender el camino “porque los modelos tienen que ser superiores a las personas”. “No me importa de qué partido es alguien, me importa que coincidamos en cómo construir el futuro”, dijo el gobernador que volvió a insistir con la idea de la unidad amplia para generar un cambio perdurable en el tiempo.

Movimientos del gabinete en Neuquén

A comienzos del año, el gobernador ya se había reunido con intendentes del Movimiento Popular Neuquino (MPN). También sostiene una línea de diálogo con una parte del sector que ganó la conducción del Partido Justicialista y corrió del camino al ala alineada con el kirchnerismo, que tiene a Oscar Parrilli como principal referente.

Ese armado amplio sumó otro capítulo este lunes, con la llegada al gabinete de María Laura Du Plessis, la exdiputada provincial del MPN que se hará cargo de la subsecretaria Legal y Técnica. El área que depende directamente de la Jefatura de Gabinete a cargo de Juan Luis Ousset es la encargada del control legal de cada una de las iniciativas oficiales de la provincia.

No se trata de un cargo menor, lo que da cuenta de la confianza del gobernador para la dirigente que, con un destacado perfil técnico, ocupó un rol clave en el MPN, ocupando una banca en la Legislatura durante dos períodos, entre 2015 y 2023.

La discusión 2027 en clave neuquina

Con todo, Figueroa elige apoyarse en la gestión para justificar cada uno de sus movimientos. Los que tienen que ver con la administración pública, pero también aquellos que tienen que ver con la necesidad de sostener un armando que esquive los sobresaltos y garantice la proyección electoral.

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En este 60° Aniversario de Plaza Huincul, junto a Claudio Larraza hicimos un repaso de las acciones del año donde se destacaron las obras básicas que durante años fueron postergadas: cloacas,… pic.twitter.com/pTjaU5mkGJ — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) April 24, 2026

Hace diez días se cumplieron exactos tres años del triunfo que rompió la hegemonía histórica del MPN y depositó a Figueroa en la Casa de Gobierno neuquina. Desde entonces, a caballo del boom de Vaca Muerta, el gobernador empezó a trabajar sobre su propia era. Redujo la deuda pública a casi la mitad y sostiene a Neuquén como una especie de oasis en medio de la debacle general de la actividad en tiempos libertarios.

Con todo, sabe que Javier Milei todavía cuenta con una buena imagen en la Patagonia y, evitando confrontar directamente, se prepara para una batalla que deberá encarar él mismo contra los representantes del Presidente en la provincia.