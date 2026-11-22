A medida de Javier Milei , la esperable suspensión de las PASO compromete a Cristina Fernández de Kirchner , Sergio Massa y Axel Kicillof , principales figuras de un peronismo que mira otra vez de frente el espectro de la ruptura. Sin embargo, dice más sobre la institucionalidad argentina y la falta de convicción democrática de buena parte de la dirigencia.

La oposición realmente existente se aferra hoy como a la vida a un esquema que fue su propia criatura legislativa en 2009, que comenzó a regir en 2011, al que le dio la espalda mil veces desde entonces y que usó solo cuando no le quedó otro remedio. Fue en 2023, por la resistencia de Juan Grabois a no allanarle el camino al ministro de Economía de Alberto Fernández .

Una parte considerable de la sociedad que sufre el ajuste le reclama al peronismo escucha, renovación de ideas y, sobre todo, unidad para evitar una reelección que, de concretarse, le daría a la extrema derecha un poder irresistible en la Argentina de 2028-2031.

Los referentes del peronismo coincidieron tanto en agosto como a fines de octubre en sendas reuniones para ratificar su respaldo al mantenimiento de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, pero la remoción del escollo de las listas colectoras permitió que el Gobierno se hiciera con el respaldo de los gobernadores radicales y con el del PRO. Eso parece sellar la cuestión.

Pareciera que, igual que antes de las legislativas de 2025, el sistema electoral argentino contará con un esquema de selección de candidatos que no termina de vivir ni de morir, sino que siempre es queda en suspenso.

Para evitar que el peronismo opte entre la ruptura —el escenario que intentan precipitar los estrategas de Milei— y un arreglo de cúpula en una mesa chica, el diputado Agustín Rossi lanzó lineamientos para que el partido organice una interna propia. ¿Cómo? Con los padrones oficiales, solo para fórmulas presidenciales y con financiamiento de los candidatos que, se supone, si se lanzaran a la Presidencia de la Nación, deberían contar con fondos de campaña.

El peronismo tiene capacidad de organizarse.



Con @Gatosylvestre charlando en @C5N sobre lo que puede pasar si el gobierno suspende las PASO. Podes ver la nota completa acá https://t.co/Tgvzh7Mrqd pic.twitter.com/RRWdMO7qLR — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) November 19, 2026

Entre Axel Kicillof y CFK

Entrevistado en Desde el estudio, la propuesta audiovisual de Letra P, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, dijo, ante la probable caída de las PASO: "Si el peronismo no es capaz de organizar una interna, dediquémonos a otra cosa, porque tampoco podríamos gobernar".

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, rompió este jueves aquella premisa kicillofista de que 2026 no era un año para hablar de candidaturas



Lo hizo en Desde el Estudio, la producción audiovisual de Letra P



https://t.co/3JZM3ev2hf

@gabyspepe y @kevincavo https://t.co/a8fjNVJB9M pic.twitter.com/3LZ9VvsYdq — LETRA P (@Letra_P) November 20, 2026

"Más difícil es gobernar un país en las condiciones que lo deja Milei", añadió, a la vez que ratificó la precandidatura de Kicillof.

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) reconocen que la suspensión de las PASO es un escenario muy probable, pero dicen conservar alguna esperanza de preservación. En tanto, sobre las alternativas, señalan que "una interna partidaria sería lo ideal" y que una ruptura equivaldría a "regalarle la reelección a Milei".

En la vereda de enfrente, entienden que el "plan Rossi" u otros similares son inviables por falta de recursos, porque quedarían expuestos al boicot de cualquier juez y por una falta de cooperación del Gobierno. Así, para el cristinismo, las opciones son una negociación en pos de la unidad o que cada sector presente listas separadas en la primera vuelta.

Lo primero parece difícil. "Por decisión del gobernador, el MDF se escindió del kirchnerismo. Si vuelve al cauce, las puertas están abiertas para negociar todo lo que haga falta", dicen cerca de Cristina Kirchner.

Lo segundo, la ruptura que nadie quiere llamar por su nombre, llevaría, afirman en el camporismo, a "una convergencia segura en una eventual segunda vuelta". Reconocen, sin embargo, que tal cosa podría no concretarse por las facilidades que encontraría Milei al enfrentar a un peronismo partido.

Una suspensión a medida de Javier Milei

Es sabido que la Argentina, esa democracia escasa en demócratas, se esfuerza poco en disimular sus dobleces. La pérdida de la hipocresía no necesariamente es una virtud.

Con niveles de rechazo del orden del 60% o más, es sabido que la mejor alternativa de Milei es la explotación obsesiva de la grieta y la búsqueda del triunfo en primera vuelta. La suspensión de las PASO apunta a ese fin, al que llegaría mejor dificultando la reorganización del peronismo y facilitando su ruptura.

Opositores en aumento: dato de los colegas de @AnalogiasX #EncuestaArgentina, recién salida. pic.twitter.com/F0xRhUAju0 — Gustavo Córdoba - Riesgo estoico (@gustavolcordoba) November 20, 2026

Impacta que el Gobierno no se moleste en velar la debilidad que supone tanto temor a una derrota en primarias.

Ballotage Milei- Kicillof según @AnalogiasOk.

Miren la diferencia de votos por género. Entre los varones ganaría Milei 42 a 40. Entre las mujeres, Kicillof 44- Milei 30. Por segmento etario, Milei solo gana entre los jóvenes de 16 a 29. Pierden en todos los demás. pic.twitter.com/cSAvAKfkzX — Gabriela Pepe (@gabyspepe) November 20, 2026

Así, confiesa el fracaso —¿provisorio?— del plan de estabilización, el drama de la recesión y la falta de trabajo, y la debilidad de un programa financiero que tiembla como una hoja en el ventarrón internacional, como se vio el viernes, con índices en Wall Street en caída libre y con un riesgo país que superó con holgura los mil puntos básicos.

El riesgo soberano se les va de las manos a Javier Milei y a Toto Caputo cuando todavía falta un año para la elección presidencial. (Fuente: Ámbito).

El mercado dirá en lo sucesivo si le suelta definitivamente la mano a Toto Caputo en lo financiero y a Milei en lo político. Mientras, ajena al destino de las primarias, Patricia Bullrich mira el escenario y se peina para la foto.

Music Sessions #10/11 || PATRICIA BULLRICH & ???



pic.twitter.com/F1caATFmGB — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 20, 2026

La "patria republicana", sin hoja de parra

Más extraño todavía que aquella admisión de debilidad es que nadie se tape la verija con una hoja de parra al votar contra las primarias.

El Gobierno confía tener los 37 votos que necesita en el Senado para suspender las PASO.

Los gobernadores del radicalismo y sus senadores "no acompañaríamos eliminar las PASO", dijo el jujeño Carlos Sadir en A24.

"Sí probablemente acompañaríamos en esta circunstancia la suspensión porque, con la situación en la que está hoy el Gobierno, (unas PASO) le darían más herramientas a la oposición para reagruparse, reordenarse y poder volverse más competitiva", remató.

"Le daría más herramientas a la oposición"



El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, advirtió que las PASO ayudarían a la oposición a "reagruparse y volverse más competitiva" y planteó su idea de "suspenderlas" en 2027. pic.twitter.com/xFZ1Tfzlkh — Corta (@somoscorta) September 21, 2026

Otra figura del radicalismo que votará efectivamente en el Senado es la santafesina Carolina Losada, quien señaló en La Nación +: "Las PASO son una herramienta muy importante de la democracia, pero uno también tiene que ser pragmático y ajustarse a la coyuntura".

Carolina Losada defendió la suspensión de las PASO: “El riesgo kuka es muy alto”



Siempre+ con @Cris_Noticias por LN+ pic.twitter.com/41P2BNJfXX — LN+ (@lanacionmas) November 19, 2026

Igual que Sadir, la legisladora no estaría dispuesta "a eliminarlas, sí a suspenderlas (…)", porque en el medio el país podría "tener un lío económico como pasó en el gobierno de (Mauricio) Macri". "El 'riesgo kuka' es tan alto, tan alto, que ante la posibilidad (de que gane el kirchnerismo) se caen los números y levanta el riesgo país", justificó.

Medio cansador los 2 mundos economicos: Ni estamos en Disney, ni estamos al borde del precipicio.



Así que me arme un canal en Youtube para hablar de lo que pasa.



Aca https://t.co/zNhLmS8foP se suscriben, que se vienen cositas.



Macro y Mercados financieros, como siempre — Fernando Marull (@FernandoMarull) April 28, 2026

UCR y PRO: adiós al pudor

La Argentina ya no da para ficciones, por necesarias que sean para una vida en común. Todo es crudo.

El peronismo, que engendró el sistema PASO, ha sido extremadamente avaro en su uso, aunque hoy clama por él. ¿Desde algún sector con cierta duplicidad?

La "patria republicana" expone su ADN: su aversión al peronismo prima por sobre el compromiso con la democracia, que parece resultarle tolerable cuando está limitada.

Coyunturas más dramáticas justificaron, en momentos pretéritos, la presunta conveniencia del "fraude patriótico" y hasta de los golpes de Estado.

Si la política está hecha de narrativas y, por qué no, también de ficciones, cabe preguntarse qué jirones de credibilidad dejan en este camino partidos como el PRO y la UCR, cuya única bandera remanente, tras sus fracasos en el gobierno, era la defensa de las instituciones. Hoy dicen que la institución de las PASO les gusta, pero que conviene gambetearla para que una mayoría social opositora no vote peronismo.

"Muchos gobernadores, el PRO o una gran parte del PRO decidieron convertirse en republicanos de pacotilla", denunció, también entrevistado en Desde el estudio, Maximiliano Ferraro. Según el diputado de la Coalición Cívica, el proyecto anti-PASO es un intento de "transfuguear y alterar las reglas de participación electoral".

“Creo que no terminamos de dimensionar lo que se tenía enfrente. Y yo me arrepiento muy fuerte”



Desde el estudio de Letra P, @gabyspepe conversó con el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro pic.twitter.com/PMpFNg6vj9 — LETRA P (@Letra_P) November 20, 2026

¿Se amparará ese antiperonismo en el temor a la reacción del mercado financiero, como ocurrió en 2019 y, hay que recordarlo, en 2023, cuando Milei prometía demoler el Banco Central y dolarizar una economía sin divisas "a cotización de mercado", esto es provocando una hiperinflación? En ese sentido, ¿qué mensaje le dan a la sociedad respecto de sus prioridades a la hora de considerar intereses y tomar decisiones?

La parte más radical de ese antiperonismo tiene, como viejo objetivo, extirpar el "hecho maldito", pero desde 1955 —si no antes— eso ha sido imposible.

¿Serían capaces de decir alguna vez que la voluntad popular expresda en el voto es un inconveniente que conviene evitar?