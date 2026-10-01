Argentina Week: el embajador argentino en París destacó la defensa de Neuquén de los recursos provinciales

Rolando Figueroa se llevó un elogio por su defensa a los recursos de Neuquén en la apertura de la Argenitna Week de Francia.

El embajador argentino en Francia , Ian Selecki , destacó el rol Rolando Figueroa durante la apertura de la Argentina Week en París . En la bienvenida ofrecida a la delegación argentina, Selecki vinculó la defensa de los recursos de Neuquén que el gobernador lleva adelante con la protección de los intereses argentinos.

La referencia apareció durante la bienvenida ofrecida a la delegación argentina en la embajada argentina en Francia, donde Figueroa llegó como parte de una delegación argentina que encabeza el presidente Javier Milei y de la que participan funcionarios y los gobernadores de 13 provincias.

Selecki remarcó el carácter nacional del territorio diplomático y recurrió a una comparación con algunos de los principales recursos productivos del país para introducir su reconocimiento al mandatario neuquino.

“Estamos en suelo argentino. Acá abajo todavía no encontramos gas, ni litio, ni donde plantar soja, pero si llegamos a encontrar algo, sepan que negociaremos las licencias con la dureza del querido Rolo Figueroa”, dijo en referencia directa al mandatario patagónico. En rigor, fue al único que se refirió de ese modo durante su mensaje de bienvenida.

“Es un profundo honor darles la bienvenida esta noche a París y a suelo argentino”, expresó el representante diplomático al comenzar su discurso. Luego sostuvo que ese espacio tenía el mismo carácter argentino que la Cuenca de Vaca Muerta , los salares de la Puna y las lomadas entrerrianas.

Gobernadores en la embajada argentina en París.

En ese contexto, el embajador apeló al humor para referirse a los recursos que podrían encontrarse bajo el terreno de la sede diplomática. “Lamentablemente acá abajo todavía no encontramos gas, ni litio, ni donde plantar soja”, señaló antes de introducir la referencia directa al gobernador.

“Si llegamos a encontrar algo, sepan que negociaremos las licencias con la dureza del querido Rolo Figueroa”, afirmó Selecki. La frase quedó como uno de los momentos destacados de la apertura y expuso, ante representantes argentinos, la valoración de la postura provincial frente a los recursos de Neuquén.

La soberanía en la apertura de la Argentina Week

El mensaje del diplomático se produjo en un ámbito internacional y frente a una delegación argentina, lo que otorgó particular alcance a la mención. La defensa de los recursos neuquinos apareció asociada así a una discusión más amplia sobre el valor del territorio y de sus riquezas para el país, algo que Figueroa suele destacar en sus discursos.

Selecki aclaró que todavía no habían encontrado recursos subterráneos en la sede diplomática, pero sostuvo que sí existía allí otro patrimonio de enorme relevancia. Según explicó, el edificio conservaba parte de la historia argentina y había sido escenario de acontecimientos vinculados con figuras centrales de la construcción nacional.

Ian Selecki elogió a Figueroa en la Apertura de la Argentina Week en Francia.

El embajador recordó que en Francia se había exiliado y muerto el general José de San Martín, a quien definió como Libertador de la Patria. También mencionó al almirante Hipólito Bouchard, nacido en ese país y considerado por el diplomático un héroe de la independencia y fundador de la Marina argentina.

Otro de los protagonistas históricos mencionados fue Juan Bautista Alberdi. Selecki recordó que el dirigente había sido embajador en Francia y que desde esa misma sede diplomática había defendido su idea de una Argentina libre y próspera, después de redactar las Bases y el proyecto de Constitución. “Por eso quizás es legítimo que sea acá, en esta ciudad y en este país que fueron testigos y aceleradores de la libertad y la prosperidad de la Argentina, que se dé este momento tan icónico”, sostuvo Selecki al cerrar esa parte de su intervención.

La agenda de Rolando Figueroa

El gobernador de Neuquén participó este jueves de la apertura oficial de la Argentina Week que tuvo como punto central el mensaje del Presidente y luego fue parte de la conversación que Milei mantuvo con los gobernadores que viajaron junto con la comitiva argentina.

Hubo foto de rigor en un encuentro que, según la información brindada por la Casa Rosada, se conversó sobre la situación económica, lo que le sirvió al Presidente para repasar las principales variables e indicadores que empujan el presente de la actividad en la Argentina.

TENEMOS LA MIRADA PUESTA HACIA ADELANTE



Luego de la apertura de la #ArgentinaWeek que realizó el presidente @JMilei, participamos junto a @Weretilneck, Egbert Laege, del SEFE Group, y @MBulgheroniOk, de @PAEArgentina, del panel sobre el “Gas argentino en el mercado mundial”.… pic.twitter.com/sQ8RTAyK2x — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 1, 2026

Figueroa también participó como expositor en el panel “El gas argentino en el mercado mundial”, junto a su vecino en la Patagonia, el rionegrino Alberto Weretilneck; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y el CEO de SEFE Group, Egbert Laege.

En el gobierno provincial espera que la participación del gobernador en la Argentina Week sirva para llevar directamente ante empresarios europeos la discusión sobre Vaca Muerta, GNL, infraestructura y producción con bajas emisiones, temas que la gestión que encabeza Figueroa considera centrales.