Neuquén: los Eguía avisan que juegan en 2027 y vuelven a dividir votos con La Libertad Avanza

Fuerza Libertaria comienza a mover sus fichas en Neuquén y amenaza con volver a dividir los votos mileístas en 2027. Su principal figura, el concejal capitalino Joaquín Eguía , asegura que “en alianza o solos” van a participar de las próximas elecciones, aunque avisa que su “límite” es Nadia Márquez , la principal referente violeta en la provincia.

“Me encantaría acordar con La Libertad Avanza , pero mi límite es Nadia Márquez ”, anticipa Eguía al considerar como un escollo la presencia de la senadora como referente en Neuquén del esquema libertario.

Eguía recuerda que, sin el apoyo de ningún partido y en una elección polarizada como la de 2025, Fuerza Libertaria defendió las banderas de Javier Milei en 2023 y obtuvo el 8% de los votos. “Eso provocó un cambio radical”, sostiene.

El concejal tiene 26 años y no puede encabezar una candidatura a la gobernación o a la intendencia el año próximo por no alcanzar los 30 años de edad mínimos para ejercer estos cargos que fijan tanto la Constitución provincial como la Carta Orgánica de la capital neuquina. Sin embargo, avisa que en 2031 será candidato a intendente.

Eguía admite que comparte y valora de manera positiva aspectos de las gestiones que Rolando Figueroa y Mariano Gaido llevan adelante en la provincia y en la capital neuquina. No obstante, pone reparos respecto a las pautas salariales que ambos gobernantes fijan para el personal de las reparticiones públicas.

Joaquin Eguía en el Concejo Deliberante de Neuquén Joaquín Eguía en el Concejo Deliberante de Neuquén.

Sobre este punto, advierte que en la tierra de Vaca Muerta la policía, el personal del sector de la salud y los municipales no pueden cobrar “sueldos de indigencia” y, aún desde su posición liberal, recomienda actualizar salarios de manera urgente en una provincia en donde la comida y los alquileres aumentan al ritmo de los sueldos del petróleo. “A veces es bueno resignar un poco de obra pública para que la gente esté mejor”, plantea el edil abriendo los cuestionamientos hacia uno de los aspectos centrales de la administración Gaido.

El límite es Nadia Márquez

Joaquín, hijo de Carlos Eguía, candidato a gobernador por la fuerza que se reconoció mileísta casi antes que nadie en la provincia, asegura que su espacio está abierto a converger con otros armados y “no cierra puertas”. Pone reparos y fija como condición que en cualquier armado electoral se tome en consideración los cerca de 8 puntos que su partido puede aportar a cualquier alianza.

Con todo, adelanta que “no negocia convicciones” y que su límite para negociar con el espacio libertario lo impone la figura de Márquez. “Coincido en muchas cosas con personas que integran el espacio libertario. Lo que no puedo pasar por alto es que Márquez hable públicamente sobre la necesidad de eliminar subsidios y el Colegio AMEN (Márquez integra el Consejo Directivo) recibe en subsidios cerca de 4 mil millones de pesos al años de parte del gobierno provincial. Coherencia pido”, dijo.

Esa crítica es una de las que llueven sobre Márquez desde su incursión en política y la que, en muchos sectores provinciales, utilizan para poner reparos sobre su futuro en la carrera neuquina. En la provincia rige una versión local de la ley de Ficha limpia.

La apuesta a la renovación en la Patagonia

Eguía forma parte de una nueva camada de políticos sub 30 que no se identifica con los actores de la política tradicional. Por esa razón, su esquema involucra charlas con vecinos, visualización de reclamos y denuncias en redes sociales, exposición en medios y una fuerte postura con eje en la inseguridad.

También insiste en la necesidad de mejorar la educación pública, generar condiciones laborales dignas para el personal policial y demás agentes de la administración pública, no convalidar subsidios innecesarios y eliminar cualquier tipo de beneficio que las personas políticamente expuestas puedan tener por sobre la gente común. Un ideario libertario con matices.

Fuerza Libertaria 2025 Fuerza Libertaria durante la campaña 2025.

Sostiene que su espacio propicia la incorporación de jóvenes a la política para sintonizar la misma realidad que debe enfrentar parte de su generación. “Hoy el 40% del padrón son votantes que tienen entre 16 y 35 años. Apostamos a que se sientan identificados con nuestra propuesta y nuestra forma de pensar”, afirma.

Agrega que durante las dos últimas elecciones, Fuerza Libertaria pudo mantener un margen que oscila entre los 30 y 40 mil votos, a los que considera propios. El porcentaje equivale a cuatro bancas en la Cámara de Diputados provincial y tres escaños en el Deliberante local. Eguía estima que al presentar candidatos en un mayor número de localidades del interior, la posibilidad de obtener concejales también se va a incrementar.