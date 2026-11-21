A pesar de que Raúl Jalil ya anunció que las elecciones de Catamarca se realizarán simultáneamente con las nacionales, la idea no termina de prender en el peronismo de esa provincia del Norte Grande . Gustavo Saadi , intendente capitalino y candidato a sucederlo , intenta convencerlo de la conveniencia de desdoblar para asegurar el triunfo.

El gobernador lo anunció a principios de septiembre en su cuenta de Twitter. “Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno”, dijo. “Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales”, explicó.

El anuncio de Jalil tuvo dos dimensiones. Una estuvo a la vista, y fue la económica. El gobernador le rehuye a gastar por razones políticas cuando puede evitarlo. No sólo porque opera con una idea propia de su condición de economista, sino porque viene capeando como puede, subido al boom minero de su provincia, una caída en la coparticipación que no le permite tirar manteca al techo.

De hecho, Jalil tampoco está de acuerdo con las PASO por la misma razón. Lo ha manifestado públicamente y su buen vínculo con la Casa Rosada hace pensar que acompañará su suspensión en el Congreso . Su postura trajo ruidos en el resto del peronismo catamarqueño , que no está de acuerdo. La incógnita es qué harán los legisladores del PJ de esa provincia al momento de la votación .

La otra razón es política. Al fijar las elecciones en octubre, Jalil postergó las negociaciones por el cierre de listas, un punto en donde ya afloraron ciertas tensiones con sus socios. Aunque tiene reelección, por ahora dice que no quiere continuar, pero el armado no está definido mucho más allá de Saadi. Además, evita que haya un gobernador electo que le dispute centralidad por varios meses.

El pedido de Gustavo Saadi

Saadi, por su parte, ya dejó entrever que no comparte la mirada. El intendente de la capital intenta convencer por estas horas al gobernador de modificar la decisión y adelantar las elecciones. Cree que votar en el primer semestre haría prevalecer la agenda y el aparato provincial. Por otro lado, eludiría así el que cree que será el mejor momento libertario, cuando Javier Milei se juegue su reelección.

Si no se vota en octubre, hay una sola alternativa: hacerlo en un domingo de marzo. Así lo establece taxativamente la constitución catamarqueña, tanto para la elección del gobernador como para la renovación de las cámaras legislativas. En ese caso, la provincia norteña sería de las primeras del calendario electoral nacional.

Gustavo Saadi y Raúl Jalil

Sin embargo, hay un obstáculo. Catamarca tiene elecciones PASO. Es decir que si Saadi se impone, el decreto de convocatoria a elecciones debería salir cuanto antes, dado que la ley electoral establece que debe ser firmado 60 días antes de la realización del comicio. En cuatro meses, de diciembre a marzo, deberían realizarse la convocatoria a elecciones, las primarias y las generales.

La otra opción, en lugar de correr con tiempos que son casi imposibles de cumplir, es suspender las PASO. No solo que va a tono con el clima nacional, sino que es una propuesta que marida con la postura histórica de Jalil. El peronismo controla la Legislatura, por lo que no habría sobresaltos. El problema es si habrá capacidad suficiente de acomodar las fichas del armado sin dejar heridos.

El armado del peronismo de Catamarca

En ese sentido, hay casilleros que empiezan a llenarse. Por ejemplo, el entorno de Saadi ya casi da por sentado que Silvana Ginocchio será la compañera de fórmula. La exdiputada es una figura clave del armado de Jalil y está muy bien considerada por el entorno del intendente capitalino, con quien compartió algunos años en el Congreso.

Gustavo Saadi, Raúl Jalil y Lucía Corpacci.

La fórmula de Saadi y Ginocchio sirve para contentar a todos los vértices del triángulo de poder del peronismo catamarqueño. Jalil y el alcalde tienen una silla ahí, al igual que la exgobernadora Lucía Corpacci, quien seguiría en el Senado. Además, la inclusión de Ginocchio garantiza la continuidad de los vínculos de Jalil con el poder económico provincial, algo de lo que adolece Saadi.

La hipótesis de armado no se concretó aún pero ya tiene cabos sueltos. Uno es Fernando Jalil, hermano del gobernador que dice querer ser candidato. El mandatario se desmarcó de esa jugada. Tiene sobre la mesa la oferta de ir a la cámara alta con Corpacci, aunque por ahora prefiere evitar dar definiciones sobre su futuro.