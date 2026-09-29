Figueroa apuntala la gestión de Malena Resa para retener Plottier en 2027

Con gestos concretos y una inyección de inversiones destacada, Rolando Figueroa apalanca la gestión de Malena Resa en Plottier , la ciudad con mayor peso electoral de Neuquén luego de la capital. Al gobernador no le gusta anticiparse al tiempo electoral pero sabe que necesitará contar con ese caudal de votos en 2027.

Resa está a cargo de la intendencia de desde abril, cuando Luis Bertolini renunció al cargo acorralado por causas judiciales que lo ponían en el centro de la escena. Con el exjefe comunal imputado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y marginado de la vida política local, Resa debe completar el mandato en un contexto en el que la ciudadanía mira con lupa. Figueroa sabe que puede encontrar allí una aliada para empujar su reelección y para retener el municipio bajo el mando de su fuerza, Comunidad .

Resa es profesora de inglés y mantiene una amistad desde la juventud con la senadora Julieta Corroza. Hasta abril era concejal por Comunidad, la columna vertebral del otrora frente Neuquinizate , el que llevó Figueroa a la Casa de Gobierno. “Yo lamento mucho todo lo que pasó y lamento las malas administraciones que ha tenido Plottier. Sí creo que ahora Malena interpretó lo que nosotros pretendíamos de las administraciones municipales. Que sean ordenadas, que podamos colaborar”, aseguró Figueroa la semana pasada en el acto por los 1.000 días de su gestión . Ese punto destacado en medio del repaso provincial fue leído como un gesto.

El gobernador explicó que la gestión está proyectando “hacer un paseo costero” en la ciudad y avanzar con la pavimentación. “La veo a Malena muy enchufada en todo este trabajo y por supuesto nos alegra. Plottier es una ciudad muy importante y que queremos mucho. Estaba adormecida, por decirlo de alguna forma”, agregó en una frase que expuso el parteaguas entre la forma de gestionar que adopta Resa y quienes la antecedieron.

Ese cambio de percepción se expresa también en gestos políticos concretos. Sólo en el último mes, la provincia anunció la construcción de 19 viviendas en la localidad, un nuevo complejo para adultos mayores y un centro deportivo comunitario. Además de que la intendenta interina firmó un convenio con el ministro de Trabajo, Lucas Castelli, para avanzar en acciones de capacitación y asistencia técnica para los agentes municipales, y otro con Figueroa que contempla una inversión de $10.000 millones para obras de asfalto, veredas, cordones cunetas, entre otras iniciativas.

Un distrito clave en Neuquén

Según los últimos datos de la Justicia Electoral, Plottier tiene 42.399 electores. Es la segunda localidad más poblada de la provincia: viven 52.190 personas de acuerdo con el censo 2022. Está ubicada a 21 kilómetros de la capital, por Ruta Nacional 22, y se puede llegar en media hora en auto. En transporte público se tarda un poco más y el costo actual del boleto varía según la empresa, pero parte de los $1.300.

El oficialismo sabe que necesita apuntalar la gestión de Resa, ya que en la ciudad la miran de reojo por la forma en la que llegó al cargo. Algunos sectores consideran que debió haberse convocado a elecciones ni bien Bertolini se apartó. Pese a eso, confían en que pueden transformarla en una buena candidata a intendenta en 2027 si muestra gestión.

Hay un dato distintivo en este distrito y es que la ciudad no vota a su intendente junto con el gobernador. Tiene fecha propia de elecciones en septiembre. Por eso la estrategia de abrir un menú electoral con listas para-oficialistas que compitan entre sí en los tramos municipales, pero que tributen a la reelección de Figueroa no se aplicaría. Letra P ya dio cuenta de algunos casos paradigmáticos como los Chos Malal o Zapala.

Por el momento el gobierno provincial piensa en consolidar la administración de Resa, y que eso se traduzca en apoyo a un segundo mandato de Figueroa. Una vez logrado ese objetivo, todas las fuerzas afines a La Neuquinidad trabajarían para que la intendenta interina sea elegida a través de las urnas. Hasta ahora el acuerdo se está cumpliendo.

Con todo, en el frente aliado al gobernador ya hay una excepción. El único que anticipó que competirá en 2027 es el exintendente de Plottier, Andrés Peressini. Será candidato a diputado por Primero Neuquén, el sello de Mariano Gaido. El jefe comunal de la ciudad capital buscará ganar bancas en la Legislatura como colectora de Figueroa.

Plottier, un territorio complejo

“Desde el poder provincial utilizaron las instituciones de la Justicia para torcer la voluntad popular de una ciudad que eligió libremente su propio camino”, dijo Bertolini en la carta en la que comunicó su renuncia. Había ganado holgadamente las elecciones con el 59,25% de los votos.

Luis Bertolini y Gloria Ruiz, dos intendentes de Plottier caídos en desgracia.

El exintendente sucedió en el cargo a Gloria Ruiz, quien fue la vicegobernadora de Figueroa hasta 2024 cuando la Legislatura la destituyó por “inhabilidad moral”. La fiscalía le formuló cargos por administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito. La causa todavía no se elevó a juicio oral. Ella se defendió con argumentos similares: afirmó que se trataba de una persecución política, instrumentada por el Poder Judicial provincial, para correrla del juego democrático. De hecho, está inhibida de competir como candidata en categorías municipales o provinciales por la ley de Ficha limpia.

El hermano de la exvicegobernadora, Pablo Ruiz, que fue señalado por el manejo irregular de los fondos de Casa de Las Leyes, del cual era el coordinador, adoptó un temperamento distinto. Aceptó la responsabilidad en un proceso abreviado y fue condenado a tres años de prisión en suspenso por peculado y administración fraudulenta agravada.

Tanto Ruiz como Bertolini integraban el partido Desarrollo Ciudadano, que fue clave en el armado que le permitió la victoria a Figueroa en 2023, especialmente en Plottier.