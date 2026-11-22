Tras una temporada trabajando en China , Gerardo Morales prepara su regreso a Jujuy para diciembre. El exgobernador busca intervenir en la disputa de poder con su correligionario Carlos Sadir . Si bien reconoce que su sucesor es el mejor posicionado para buscar la reelección en 2027, pretende conservar influencia sobre la conducción política y las decisiones del próximo gobierno.

El gerardismo reclama que Sadir ordene el funcionamiento político del oficialismo , desde las relaciones internas del gobierno hasta los acuerdos territoriales y las candidaturas, sin desplazar a los dirigentes históricos de Jujuy Crece . Sin embargo, en el entorno del gobernador aseguran que no está dispuesto a iniciar un segundo período condicionado por Morales y su círculo político. El enfrentamiento ya provoca tensiones dentro del gabinete y la Legislatura.

Fuentes próximas al exgobernador sostienen que su prioridad es garantizar la continuidad del proyecto iniciado en 2015, especialmente de las políticas que, según reivindican, transformaron la matriz productiva provincial. Su aspiración excede las próximas elecciones: pretende sostener ese rumbo después de 2031 y preservar la participación del grupo político que condujo el oficialismo durante la última década.

Sadir asumió con una estructura de gobierno y una coalición política heredadas de Morales. Desde entonces, avanza en la construcción de una conducción propia y busca evitar que un eventual segundo mandato reproduzca la distribución del poder recibida en 2023. Esa autonomía creciente es uno de los principales puntos de fricción con el gerardismo.

En ese sentido, la intendencia de San Salvador de Jujuy es el principal objetivo territorial del exgobernador. Morales respalda al diputado Adriano Morone, quien activó su campaña con fuertes cuestionamientos a la continuidad de Raúl "Chuli" Jorge, al frente del municipio desde 2007 y respaldado políticamente por Sadir.

Carlos Sadir y Gerardo Morales

Para el gerardismo, controlar la capital significaría conservar un cargo ejecutivo con recursos, estructura territorial y proyección política más allá de 2027. Es su apuesta más visible para sostener una base de poder propia frente al avance del gobernador.

Sin embargo, fuentes del gerardismo admiten que la intendencia forma parte de una negociación más amplia, que incluye otros espacios de poder. Aunque Morone es la principal apuesta de Morales, no descartan un acuerdo que contemple la presentación de distintas listas a la intendencia capitalina si fracasan las negociaciones.

El ministro apuntado por el gerardismo

En el entorno de Morales señalan especialmente a Federico Posadas. Consideran que el ministro de Cultura y Turismo es uno de los principales impulsores de la diferenciación política de Sadir y del desplazamiento de dirigentes históricos de los espacios de decisión.

Federico Posadas y Carlos Sadir. El ministro es apuntado por el gerardismo.

También le atribuyen maniobras internas mediante el uso de encuestas. El vicegobernador Alberto Bernis había denunciado que algunos ministros utilizaban sondeos para perjudicar a determinados dirigentes, prácticas que calificó como "una deslealtad y una traición al proyecto" sin identificar públicamente a Posadas. El ministro negó mantener vínculos con su antigua consultora desde 2017, pero reconoció que continúa analizando encuestas y exponiendo sus conclusiones ante el gabinete.

Tras su interpelación legislativa, Posadas denunció un supuesto doble comando y reivindicó la autoridad de Sadir, quien respaldó su posición. El bloque oficialista, presidido por Santiago Jubert, rechazó las acusaciones y defendió una conducción compartida entre Sadir, Morales y Bernis.

La Legislatura de Jujuy, otro campo de batalla

La negociación también comprende la vicegobernación, las listas legislativas y otras intendencias. En la Legislatura, Morales pone en juego una parte importante de su influencia: en 2027 se renovarán las bancas obtenidas en 2023, cuando todavía controlaba el armado de las candidaturas oficialistas.

Sadir pretende ahora incorporar más nombres propios a las listas. La disputa genera incomodidad entre legisladores oficialistas, que no quieren verse obligados a tomar partido por ninguno de los dos sectores.

Carlos Sadir y Alberto Bernis.

Como contó Letra P sobre el armado de la fórmula, el gobernador no contempla repetir el binomio con Bernis. Como respuesta, en el gerardismo avisan que consideran posible reeditar un esquema de alianzas con un sector del peronismo, como el que Morales llevó a las elecciones de 2015 y 2019.

En el plano de los acuerdos, el sector respalda la relación institucional de Sadir con Javier Milei, aunque rechaza una alianza electoral con La Libertad Avanza.

Gerardo Morales no descarta la ruptura

Morales advirtió en octubre que, sin acuerdo, podrían aparecer "por lo menos dos o tres candidatos a gobernador más del espacio". La advertencia elevó la presión para acelerar las definiciones ante la certeza, aún sin confirmación oficial, de que las elecciones provinciales se celebrarán en mayo.

Gerardo Morales y Carlos Sadir.

Fuentes próximas al exmandatario aseguran que no está dispuesto a aceptar un entendimiento que deje a su sector sin participación en las principales decisiones. La ruptura asoma como una alternativa, aunque el gerardismo reconoce la ventaja electoral de Sadir y todavía no exhibe una candidatura alternativa de peso equivalente.

Su regreso a Jujuy, esperado para diciembre, podría intensificar las conversaciones. Sin embargo, en su entorno estiman que las definiciones de fondo difícilmente lleguen antes de febrero. Mientras Morales presiona para acelerar un acuerdo, Sadir administra los tiempos con la expectativa de llegar mejor posicionado a la negociación.