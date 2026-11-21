Atrás parecen haber quedado las épocas de ajustes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que en 2024 recortó sus gastos por $ 1800 millones cuando la motosierra de Javier Milei acababa de ser afilada: el organismo se apresta a contratar de forma directa un curso de "capacitación en liderazgo" para su personal jerárquico.

Bajo el proceso 87-0065-CDI26, tal como figura en el sitio oficial de contrataciones del Estado , Compr.Ar, el Instituto publicó el pliego para adquirir un "servicio de capacitación integral en liderazgo y desarrollo directivo para agentes del INCAA". Según se detalla en las especificaciones técnicas, constará de tres clases semanales, de dos horas y media, destinada a 39 agentes que desempeñan funciones de conducción del organismo, incluyendo subgerencias, coordinaciones y jefaturas de departamento.

La capacitación, completa el pliego, "tendrá como objetivo fortalecer las competencias de liderazgo y conducción de los participantes" para "gestionar equipos de trabajo, mejorar la comunicación, abordar situaciones de conflicto, tomar decisiones y gestionar procesos de cambio y orientar las actividades de sus equipos al cumplimiento de los objetivos institucionales".

Por una razón no llama la atención que el tipo de curso contratado por el INCAA remita a la época de Cambiemos, cuando eran habituales los "retiros espirituales" de equipos del PRO: con un pasado político en la juventud de la Ucedé (fue asesor de Álvaro Alsogaray en el Congreso en los ochenta), Carlos Luis Pirovano , el presidente del instituto, trabajó con Francisco Cabrera , amigo de Mauricio Macri , en el Ministerio de Desarrollo Económico y luego lo secundó en el BICE. Especialista en microeconomía, finanzas y planeamiento estratégico, hasta su nombramiento en 2024 no tenía experiencia en el sector audiovisual.

El único antecedente de una contratación similar que figura en Compr.Ar es de 2018, cuando Dante Sica llegó al Ministerio de Producción, pero fue dejada sin efecto por "cuestiones presupuestarias", según informó en aquel momento Perfil.

¿Otra reestructuración en la era Javier Milei?

De cinco ejes que el INCAA reclama para el curso, el tercero es "resolución de conflictos", en el cual reclama que el proveedor le brinde herramientas a su conducción "herramientas para la resolución de situaciones conflictivas, manejo de situaciones críticas y toma de decisiones en contextos de presión y complejidad". Esta parte de la capacitación impulsa a pensar que el Instituto podría estar preparando el terreno para un nuevo ajuste de personal.

En marzo de 2024 se informó que del recorte total de $1800 millones, la mayor parte de la torta correspondió a la no renovación de contratos, unos $ 640 millones. En 2023, según el sitio Chequeado, en el INCAA trabajaban 645 personas: 500 en planta permanente, 138 de planta transitoria y 7 contratadas.

La resolución del Ministerio de Economía 1407/2026, que describe el presupuesto del organismo para este año, estima un total de 251 personas, distribuidas entre planta permanente (177) y transitoria (74).

En junio de este año, mediante la resolución 236/2026, publicada en el Boletín Oficial, el INCAA dispuso el pase a situación de disponibilidad de nuevos agentes de planta permanente, bajo el argumento de que "existe aún a la fecha un exceso de dotación de personal" en el organismo.

Consultada por este medio, la Secretaría de Cultura, a cargo de Leandro Cifelli, bajo la cual depende el INCAA -que ya no tiene oficina de prensa-, descartaron que la capacitación anticipe otra reducción de puestos de trabajo.

En el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina dicen que no pueden saberlo, porque hace un año que no se reúne el consejo asesor del INCAA, un órgano consultivo y de cogobierno con representantes de los distintos sectores de la actividad audiovisual. "No sabemos qué están haciendo. Lo único que sabemos es que no están haciendo películas. Redujeron drásticamente la planta y las películas (subsidiadas) pasaron de más de 100 a 20", apuntó una fuente gremial.

En agosto de 2024, a través del decreto 662, el Gobierno modificó el esquema de subsidios al cine e informó que ya no costearía películas que “no lograron captar la atención de los espectadores” como un capítulo más de la batalla cultural libertaria. El año pasado, Milei se obsesionó con la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella, y la puso como paradigma del cine sin subsidios, sin embargo esa producción sí había recibido fondos estatales.

El titular del INCAA, Carlos Pirovano, se puso a polemizar en TN con un crítico de cine sobre la película de Francella hasta que el crítico se cansó y le preguntó:

--¿Usted vio la película?

--No, yo dije que vi TikToks. Cuando vos ves muchos TikToks, ves casi toda la película. pic.twitter.com/MHiEkW6DP5 — Fernando Krakowiak (@fkrakowiak) August 19, 2025

Luis Alí, representante de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, le dijo a Letra P: "Todo el funcionamiento administrativo interno con los empleados no tenemos forma de conocerlo". "En la actualidad estamos enfocados a que funcione la estructura del consejo asesor para la evaluación de proyectos", cerró.

La disminución de la cantidad de películas también preocupa a la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC). La semana pasada, en la 32ª Conferencia Industrial de la UIA, el productor Nicolás Abruj sentenció que "la producción cinematográfica ha caído un 60% en los últimos años". "Mientras en buena parte del mundo se desarrollan políticas de incentivo fiscal para esta industria que tiene un efecto multiplicador sorprendente en toda la economía, eso hoy está adormecido en Argentina", completó.

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La CAIC, junto a Argentores y otras entidades, en la actualidad están tratando de evitar la derogación de dos artículos de la ley de Modernización Laboral (27.802) que eliminará a partir de 2028 los recursos específicos que financian el Fondo de Fomento Cinematográfico. El INCAA, detallan en su campaña, se financia principalmente con el 10% de cada entrada de cine y el 25% de un impuesto que pagan los servicios de comunicación audiovisual. Eso no se dejaría de recaudar sino que, en lugar de financiar películas, ese dinero pasaría a rentas generales.

La respuesta oficial

Fuentes del INCAA transmitieron a este medio que la adquisición del curso de liderazgo "se hizo conforme normativa aplicable para las contrataciones", aunque evitaron explicar por qué se realizó de forma directa. "Es una capacitación dirigida a autoridades del instituto y el propósito es, tal como se indica, desarrollar las capacidades de gestión de los funcionarios que tienen personal a cargo", justificaron, de manera escueta.

Se presentaron cinco propuestas para realizar el curso, con cotizaciones que van de los $ 7,9 millones a los $ 13,9 millones. La oferta recomendada por la comisión de evaluación es la de Mariano Roberto Barusso (por $9.994.213), si bien había dos menos costosas, ya que el resto fueron desestimadas por problemas de documentación. Se trata del fundador de Asertys, una consultora que se promociona como "especializada en efectividad y transformación organizacional".