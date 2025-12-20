Mariano Gaido ya tiene partido para implusar el nombre de su candidato para 2027

Mariano Gaido cierra el año con Primero Neuquén , el sello con el que fue reelecto y decidió convertir en su propio partido político, reconocido por la Justicia Federal con competencia electoral, que habilitó su plena participación en las futuras elecciones que tienen su primera parada en 2027.

La medida publicada en el Boletín Oficial valida la estructura institucional de la fuerza, que quedó formalmente inscripta para actuar en el distrito capitalino y le da fuerza al intendente que ya ganó dos elecciones con armados transversales que echaron mano a nombres de fantasía que sirvieron de paragüas en 2019 y 2023.

Así, el dirigente que todavía continúa afiliado al MPN encabezó la boleta de Neuquen puede más en 2019 y Primero Neuquén en 2023. Desde entonces, comenzó la construcción de una identidad partidaria más específica que tiene como principal objetivo el trabajo para garantizar una sucesión que continúe el proceso iniciado por la actual gestión municipal.

La resolución fue firmada por la jueza federal Carolina Pandolfi , que le asignó a la agrupación el número 198. El fallo avaló la versión final de la carta orgánica, el logo y el registro del emblema partidario. El Tribunal declaró su incompetencia respecto de artículos vinculados a candidaturas provinciales y municipales, limitando el alcance del reconocimiento al plano distrital.

En abril, el partido había sido habilitado provisoriamente, lo que le permitió a Gaido y los suyos avanzar con la afiliación de adherentes hasta alcanzar el 4% del padrón electoral de la capital neuquina que exige la norma electoral.

A partir de eso, el intendente sumo estructura capitalina a La Neuquinidad de Rolando Figueroa en las elecciones de octubre. En la previa a la habilitación definitiva, esa fue la primera experiencia electoral de Primer Neuquén que unificó los proyectos del intendente y el gobernador.

Primero Neuquén

En septiembre se realizaron elecciones internas con una sola lista presentada, situación que derivó en la proclamación automática de las autoridades partidarias, entre las que se incluyeron funcionarios de la gestión municipal. Esa instancia permitió conformar la estructura definitiva del espacio, integrada por una asamblea legislativa, una junta directiva y un tribunal de disciplina, órganos que quedaron formalmente reconocidos por la Justicia Electoral.

Ahora, el desafío está puesto en la sucesión de Gaido, que no puede ser reelecto en 2027, pero quiere asegurar la continuidad del proyecto de ciudad que buscará afianzar en los dos años que le quedan por delante. A lo largo de ese proceso, el intendente capitalino también tiene un compromiso personal y político con el gobernador, con quien supo compartir militancia en el otrora poderoso MPN y con quien se reencontró a partir de un trabajo mancomunado que persigue el objetivo de dejar un sello en la historia de la ciudad.

Mariano Gaido y Rolando Figueroa Rolando Figueroa y Mariano Gaido.

Mientras la danza de nombres para sucederlo se sostiene como el primer día luego de reelección, Gaido ya avisó que tiene previste ser candidato a concejal y seguir aportando al proyecto provincial de Figueroa. De esa manera logrará traccionar la buena imagen que ostenta a favor del candidato o candidata de Primero Neuquén, pero también aportar al proyecto provincial.