Bendita vice: qué tiene Nadia Márquez para ser la compañera de fórmula de Javier Milei en 2027

Hace tres años, la pastora Nadia Márquez caminaba los pasillos del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén como una más de ese cuerpo legislativo variopinto y multicolor. Ahora senadora, y con mayor protagonismo, aparece en la pole position para ser candidata a vicepresidenta de Javier Milei en la fórmula que trama La Libertad Avanza . No es la única.

Como una cruzada que mecha religión, territorio y Congreso , la neuquina armó una fuerte estructura partidaria en su zona de la Patagonia , a partir de la cual ilusiona a los sectores evangélicos con una representación potente. En lo que va de la gestión libertaria, estableció un vínculo de confianza con Karina Milei y gana puntos para quedarse con la candidatura a la vicepresidencia.

“Ya con que me nombren, me siento honrada”, le dice Márquez a Letra P y no descarta ser la bendita elegida. Aunque avisa que en este tiempo en que rankea alto, como cuando era una simple concejala, lo que viene es un misterio. “No tengo la bola de cristal. No adivino. No sé qué pasará en el futuro”, resume.

Esa trama no la baja, por ahora, de su sueño de ser la primera gobernadora de Neuquén , y por lo tanto de una posible candidatura inmediata. Ya está pensando en enfrentar a las huestes de Rolando Figueroa y La Neuquinidad en los primeros meses del año que viene.

Con todo, Márquez aparece en un lote de aventuales candidatas que conserven la pureza violeta y dejen atrás la mala experiencia que Milei todavía padece con Victoria Villarruel presidiendo el Senado, lugar en el que la neuquina se desenvuelve con soltura. En esa lista también hay quienes nombran a la diputada santafesina Romina Diez y a la ministra Sandra Pettovello . Con un poco menos de libertarismo en sangre, también hay quienes especulan con una fórmula que se complete con Patricia Bullrich .

Fuerzas del cielo: las iglesias evangélicas

Márquez tiene 43 años, es abogada y también ejerció como docente. Prefiere definirse como “cristiana, madre, esposa y provida”. Una de sus cruzadas principales es la derogación que legalizó el aborto. Su otra gran causa es contra la justicia social. Comparte con Milei la idea de que es un valor “aberrante”.

Es pastora de la Iglesia Bautista Jesús es Rey. Fue consagrada en agosto de 2022, junto con su esposo, Matías Riffo. Su papá, Hugo Márquez, es el referente histórico de esa comunidad. Pisa fuerte desde la vicepresidencia de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), que preside Cristian Hooft.

Nadia Márquez, la pastora neuquina de Javier Milei.

ACIERA trata de mantenerse equidistante de los políticos evangélicos, pero los acompañan en esa misión. Ahora miran de reojo el posible lanzamiento de Dante Gebel. Como escribió Guillermo Villarreal en Letra P, las legislativas del año pasado posicionaron en el Congreso a referencias evangélicas que encontraron cobijo en el centro del poder libertario.

En las últimas semanas, las iglesias evangélicas neuquinas, con un guiño de ACIERA, iniciaron un operativo clamor para que Márquez sea candidata a vicepresidenta.

Fuerzas de las urnas: benditos votos

Entre las figuras evangélicas llegadas al Congreso el año pasado, Márquez se volvió la más fulgurante. Primero arribó como diputada, tras las elecciones de 2023. Se ganó el reconocimiento de Martín Menem, que la incorporó a la mesa chica, y también cosechó respeto en la oposición. El gobierno le valoró algunas apariciones, tomando la palabra en momentos tensos o pidiéndole a Marcela Pagano que no dé cuórum.

El año pasado dio el gran salto hacia la cámara alta. Ese paso la puso en el candelero libertario, porque dos años antes su desempeño electoral había estado atado a la ola que arrastró Milei, pero en 2025 jugó fuerte por su propia cuenta y puso en evidencia el crecimiento de su construcción en Neuquén.

Nadia Márquez pisa fuerte en el Senado porque es confidente de Karina Milei: eso provoca tensión en la relación con Patricia Bullrich.

En el Senado es la confidente de Karina Milei y eso la dejó en la vereda de enfrente de Bullrich, que como parte de la puja interna de poder hace el intento de dejarla de lado y le esconde información. Dejó huella un enfrentamiento que tuvieron por pliegos judiciales.

En 2023, Nadia Márquez sacó más de 136.000 votos con la boleta de Arriba Neuquén. Dos años después superó los 145.000 para la Senaduría y además le ganó la elección a la estructura de La Neuquinidad. En rigor, obtuvo 35,64%, frente al 29,52% de Julieta Corroza.

En la campaña, le enrostraron denuncias por defraudación y estafa, por la emisión de títulos truchos en instituciones terciarias, entre 1999 y 2024, situación que se resolvió con una probation. Esa campaña no influyó en el apoyo que finalmente la convirtió en una de las grandes ganadoras de aquella contienda.

Fuerzas del territorio: ganadora en Neuquén

Al propio interior de La Libertad Avanza, Márquez se ganó admiración por su arraigo territorial y por el crecimiento de la actividad partidaria en su zona de influencia. Cerca del karinismo y de Lule Menem describen que en ningún otro lugar del país hay semejante vigor del sello propio.

Nadia Márquez, junto a Karina Milei y Martín Menem: vínculo de confianza.

A lo mejor, esa identidad no tiene gran participación barrial ni de sectores populares, pero logró meterse en la clase media y media alta. La sede partidaria está en el centro de Neuquén y sus otros lugares de referencia también hacen base en zonas acomodadas.

Pero también hizo pata ancha en otros territorios, como Zapala y Cutral Có, promoviendo afiliaciones y agitando coordinaciones locales bajo su conducción. Electoralmente, su bastión fue el departamento Confluencia, que es el más poblado y que además de la capital abarca a Plottier, Centenario, Plaza Huincul o Vista Alegre, entre otras localidades.

Creó en Neuquén los Encuentros de Leonas y se afianzó en la capital de tal modo que se convirtió en uno de los rugidos más estruendosos en contra de la gestión del intendente Mariano Gaido.

En todo ese recorrido, además de nutrirse de nuevos militantes libertarios, no desechó la contribución de soldados de fuerzas tradicionales. Incorporó a exdirigentes del PRO como el también pastor David Schlereth y el actual concejal Nicolás Montero y se acercó a Pablo Cervi, hoy senador, cuando era diputado radical. En el ascenso, Márquez tuvo que chocar con otros sellos y espacios que acompañaron a Milei desde la primera hora.

Fuerzas de la rosca: una referente en Vaca Muerta

La Libertad Avanza hace rato que mira con deseo ese territorio donde florece el boom de la perla Vaca Muerta. Amada y odiada, Márquez saca provecho de ese perfil que esquiva las correcciones políticas y se desmarca de la dirigencia tradicional.

Nadia Márquez sueña con ser la primera gobernadora de Neuquén: deshoja la margarita para definir si enfrenta a Figueroa el año que viene.

Aunque también sus primeros pasos fueron como parte de una lista sábana. Llegó al Concejo de la capital neuquina en una nómina que apadrinaba Figueroa, a quien pretende enfrentar en la elección desdoblada que el año que viene distribuirá los porotos provinciales.

Aunque esa situación merecerá un análisis y una decisión nacional, vienen semanas clave. Si Milei define que Nadia Márquez tiene que ser su candidata a vice, es probable que no la haga jugar a fondo en su provincia. Tal vez la especulación sobre la postulación de la senadora también incida en la estrategia de Figueroa para usar la lapicera del calendario electoral.

Para el gran público, Márquez es todavía una desconocida. La consultora CB Global Data la midió en agosto en las grandes ligas: tiene una imagen positiva del 2,6% en crecimiento, una negativa del 11,9% y un No sabe / No contesta del 85,5%.

Fuerzas de la historia: recorrido multicolor

El éxito de taquilla de Márquez tiene una historia, aunque breve, en la política a la que La Libertad Avanza describe como la casta. En 2019 había sido concejal. Encabezó la lista de la Democracia Cristiana, acompañando la candidatura a intendente del exgobernador Jorge Sobisch.

Cuatro años más tarde fue electa como diputada provincial de Arriba Neuquén, una de las colectoras de Figueroa, aliado al Movimiento Popular Neuquino y al PRO. Pero Márquez ni llegó a ocupar su banca en la provincia, porque en octubre del mismo 2023 dio el salto al Congreso.

En Diputados y en el Senado, Nadia Márquez se puso la camiseta violeta, sin fisuras.

La pastora neuquina se puso la camiseta violeta sin fisuras, alzó la mano para la sanción de temas como la reforma laboral, migraciones, propiedad, acceso a la información y modificaciones penales. Un dato alimentó la confianza entre la senadora y el karinismo cuando integró la comisión investigadora por el caso $LIBRA.

Ya en el Senado, fue elegida por unanimidad presidenta de la Comisión de Legislación General. Desde ahí condujo el tratamiento del proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que la puso en el centro de la escena y además mostró su costado más dialoguista, porque le tocó negociar modificaciones y rosquear para conseguir votos.

Fuerza conservadora: agenda provida y más allá

Márquez siempre expuso públicamente su identidad religiosa. La oratoria que entrenó como pastora es una de sus armas. Como le señalan sus compinches, a veces ese estilo duro y avasallante también la hace ir más rápido de lo que conviene, o la deja incómoda en temas que no son los de la agenda “provida” o las problemáticas que mejor maneja.

En la última semana se subió a la defensa del nuevo régimen penal juvenil, al repudiar la suspensión en la provincia de Buenos Aires. Ese manodurismo es también asunto central de su discurso, como la meritocracia, o la defensa de la propiedad privada. Llegó al mileísmo con una identidad ideológica previa, conservadora, que en todo caso exacerbó o sintetiza con sentencias en tono divino. “La doctrina kirchnerista va en contra de la Biblia”, dice, por ejemplo.

En su recorrido hacia una posible candidatura a la vicepresidencia, ya sabe que no quiere comportarse a imagen y semejanza de Villarruel, la vicepresidenta vetada en Casa Rosada, y de quien Márquez se llevó una mala imagen el día en que la conoció. “No fue la mejor experiencia, pareció como una especie de Maestra Ciruela”, sintetiza chicanera y se imagina su sucesora.