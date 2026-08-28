Mariano Gaido no consigue instalar un nombre para su sucesión y el escenario electoral se fragmenta en Neuquén

La pelea por la sucesión de Mariano Gaido en Neuquén , la capital más importante de la Patagonia , se fragmenta minuto a minuto y cada vez incorpora más actores a su desarrollo. El intendente no tiene reelección y pretende digitar su herencia política, como paso para instalarse a futuro en la provincia. Por el momento, no lo logra.

La alianza oficialista que arma el jefe comunal no está consolidada ni tiene aún una candidatura definida. Eso también dispara una batalla de posicionamientos que expone ambiciones en un contexto en el que la gestión local también soporta un frente tormentoso . La situación también habilitó un reseteo en la discusión en torno a la fecha de votación. Aunque Gaido insiste públicamente con votar en septiembre del año que viene, cada vez germina con más fuerza la posibilidad de que los neuquinos terminen eligiendo intendente antes de abril.

Mientras tanto, un grupo kirchnerista del atomizado PJ impulsa la postulación de Lorena Parrilli , la libertaria Nadia Márquez dice que no será candidata en la ciudad, los aliados sindicales del gobernador Rolando Figueroa juegan a la indefinición, un sector del PRO pide candidaturas propias, la UCR actualiza su política de alianzas y un puñado de fuerzas locales empiezan a planficar su propio juego pensando en ganar espacios en el próximo Concejo Deliberante .

El mapa local de la ciudad de Neuquén se desenvuelve y modifica de modo autónomo al de la provincia, donde Figueroa parece tener atada una amplia alianza para pelear por la reelección, en fecha todavía indefinida.

Pero varias de las fuerzas dispuestas a acompañar a La Neuquinidad , el armado del gobernador, miran de reojo la construcción política de Gaido, que es parte de la coalición pero como cara visible de otro partido, Primero Neuquén , todavía sin desafiliarse formalmente del Movimiento Popular Neuquino .

El intendente Mariano Gaido, entre el gobernador Rolo Figueroa y el diputado Claudio Domínguez, uno de los principales armadores de "Primero Neuquén".

El intendente pretende ser el gran elector y ya avisó que trama que un integrante de su gabinete se postule para el municipio, incluso con la posibilidad de que él mismo integre la boleta como concejal para traccionar votos. A la luz de las discusiones que desde hace rato se repiten en el pasilleo capitalino, la elegida parece ser la jefa del gabinete municipal, María "La Tana" Pasqualini, pero lo cierto es que esa candidatura no se define.

Entre los ruidos que empiezan a resonar hay sectores que ya están bajo el ala de Figueroa, pero que aparecen revirándose a los mandatos de Gaido en la capital. Parte del PRO ya avisó que busca una boleta local, la Fuerza Neuquina y Federal de Marcelo Rucci trama un destino parecido, e incluso el abollado PJ y el MPN, con una potencia menor, se inscriben entre los espacios que, al menos, aparecen analizando la jugada.

Esos escarceos pueden ser parte de los tironeos lógicos antes de un armado que pretende dejar satisfechos a todos, pero por ahora lo que hacen es fragmentar el panorama.

Un juego en la provincia, otro en la capital

El sindicalista petrolero Rucci decidió hacer visible a su partido, lo cual es una advertencia para la capital, porque no descarta presentar candidatos. Está muy claro que Fuerza Neuquina y Federal acompañará a Figueroa en la provincia, pero trama hacer un juego propio en los municipios y en la Legislatura. Su pacto con César Godoy, incluso, lo acerca a sectores del peronismo.

César Godoy y Marcelo Rucci activan desde el poder sindical: bancan a Figueroa, pero no descartan autonomía en los municipios.

El gobernador tampoco parece estar poniendo freno a las autonomías partidarias, siempre y cuando le garanticen acompañamiento. Eso mismo se dejó espiar un poco tras las últimas definiciones del MPN. Su presidente electo, Gabriel Álamo, garantizó alineamiento con Figueroa, pero avisó que “en algunos casos" el partido del mapita podrá "disputar alguna intendencia o estar en un espacio local que no necesariamente sea con Comunidad”, el sello con el que Figueroa sostiene las riendas de La Neuquinidad.

El MPN no tiene particular fortaleza en la capital, pero sus movimientos alimentan la fragmentación del mapa que se va configurando para pelear por la sucesión de Gaido. La nueva conducción, además, asumió la gestión partidaria pero tuvo una derrota en el único distrito donde le salió competencia.

El PRO, el PJ partido y la UCR

Un ala del PRO ya dio cuenta de que pretende ir por su cuenta al cuarto oscuro en la capital. Fue el diputado Marcelo Bermúdez el que hizo pública esa idea, aunque no necesariamente él mismo sea candidato. El partido amarillo tiene también en claro que su alianza con Figueroa no se toca.

Otro que reapareció en acción en estos días fue el peronista Darío Peralta, diputado provincial de Unión por la Patria y soldado de Darío Martínez. Peralta jugó en las filas de Godoy y no puede descartarse que vuelvan a comulgar. El peronismo sabe que no atraviesa su mejor momento, pero el legislador juega a posicionarse como candidato a intendente de un sector del justicialismo y tiene el sello NQN.

En ese sentido, el PJ no logra saldar su fractura. Aunque las elecciones partidarias las ganó José Carlos “El Turco” Assad, proclive al acuerdo con Figueroa, la correlación de fuerzas se trastocó en el congreso partidario, donde pisó fuerte el kirchnerismo de Parrilli, y todo alineamiento formal quedó en stand by. El espacio K maneja el partido en la capital y desde ese órgano lanzó a Lorena Parrilli, que dice estar analizando los pasos a seguir.

Para sumar otro actor a ese escenario de parcelas, la conducción de Juan Peláez en la UCR también explora la posibilidad de llevar un candidato propio como parte del nuevo escenario de alianzas que lo une con los libertarios díscolos referenciados en la legisladora Brenda Buchiniz.

Fisuras en el satélite de La Libertad Avanza

En el campamento libertario, la senadora Márquez está envalentonada y refresca cada vez que puede el resultado electoral de las legislativas del año pasado, cuando La Libertad Avanza le ganó al oficialismo provincial por más de 25.000 votos en la categoría por la cámara alta. Parte de esa victoria se explicó por el triunfo libertario en la capital y en el departamento Confluencia, que une a la ciudad de Neuquén con Plottier y Centenario.

Nadia Márquez, cara visible de La Libertad Avanza: polariza con Gaido, pero asegura que no será candidata a intendenta.

Sin embargo, la senadora volvió a descartar de plano postularse para la intendencia y aseguró a Letra P que esas versiones no tienen asidero. Ella quiere ser gobernadora y tiene banca en el Congreso hasta 2027 donde, entienden en su entorno, cumple un rol fundamental para los planes del Presidente. Márquez tiene línea directa con la mesa política nacional y con Karina Milei. También descarta conversaciones en la provincia con el PRO, como derrame de las nuevas puertas entreabiertas de Javier Milei y Mauricio Macri. “El PRO tiene un sello, pero los votantes son nuestros”, dice la senadora.

En las últimas semanas, sin embargo, ella misma puso bajo la lupa asuntos de la política más local, como las obras públicas, y chicaneó a Gaido advirtiéndole que “está asustado”, reafirmando su puesta en escena como “leona libertaria”. A la vez, Gaido recalculó algunos de sus posicionamientos anti-Milei para acercarse a la Casa Rosada.

El nombre del concejal Nicolás Montero resuena a veces como posible candidato del espacio violeta, pero no es el único. El senador Pablo Cervi ronda en algunas listas, donde también está anotado el diputado Gastón Riesco.

El problema que tiene La Libertada Avanza, al menos en la capital, es que tampoco está tan claro que pueda atar un frente sin fisuras, como ocurrió el año pasado porque hay otra dirigencia libertaria está lanzada a buscar su propio espacio. Fuerza Libertaria, el sello de Joaquín Eguía, está seriamente lanzado en esa pelea. También giran en torno al satélite de las fuerzas violetas otros libertarios no alineados.

Nicolás Vaamonde, un empresario de la noche que ahora es parte del espacio de Buchiniz, también merodea por los armados para 2027. Lo mismo sucede con la figura del pastor David Schlereth, un exdiputado y expresidente del Concejo Deliberante que fue parte de la gestión de Horacio “Pechi” Quiroga.