El plan de Rucci en Neuquén para 2027: conducir los municipios petroleros, sumar bancas y respaldar a Figueroa

Marcelo Rucci ya no pide espacio en boletas ajenas. El jefe del sindicato petrolero de Neuquén se emancipó del MPN y consolidó su propio sello: Fuerza Neuquina y Federal. El partido desplegará una estrategia para 2027 que le permita ganar bancas en la Legislatura , en los concejos deliberantes y competir por al menos tres intendencias.

El único cargo que no disputará será el de gobernador. Como ya anticipó Letra P , se acoplará a la estrategia que defina el oficialismo para pelear por la reelección de Rolando Figueroa.

Según los datos de la Cámara Nacional Electoral hasta 2025 el partido de Rucci tenía 3.350 afiliados: 916 mujeres y 2.434 varones. Esta semana inauguraron una sede en el centro de la ciudad de Neuquén, que incluyó un acto con bombos, trompetas, bengalas, banderas y hasta paraguas celestes y blancos con la clásica insignia del puño.

Además de la apertura del local, lanzaron una campaña de afiliación en Rincón de los Sauces , San Patricio del Chañar , Añelo , la capital, Cutral Co y Plaza Huincul . Daniela Rucci , diputada provincial e hija del dirigente petrolero, estimó que en estos operativos se sumaron aproximadamente 3.300 personas más.

Dijo que el partido es “una herramienta de representación para la clase trabajadora” y que a diferencia de otros espacios las candidaturas van “a surgir de las filas de la misma gente que participe, que milite, que es la que en definitiva sabe cuáles son los problemas de su barrio, de sus comunidades, de sus ciudades, de sus pueblos”.

Originalmente, Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa durante 38 años, lideró el sector Azul y Blanco dentro del MPN. El histórico referente gremial murió en 2024. Rucci tomó la posta y tras la derrota que sufrió el partido provincial en 2023 frente a Figueroa, motorizó el nuevo espacio.

Petroleros de Neuquén, ciudad por ciudad

Fuerza Neuquina y Federal medirá el próximo año su músculo político con candidatos a intendentes propios en ciudades petroleras. Una de ellas será Buta Ranquil, una localidad de 3430 habitantes ubicada al norte de la provincia, gobernada por Pedro Cuyul del MPN. También darán pelea en Cutral Co, el pago de Ramón Rioseco que está a la expectativa de los prometidos frutos que traerá el proyecto de GNL.

El local partidario fue inaugurado esta semana en el centro de Neuquén.

En Rincón de los Sauces los liderazgos de “sangre negra” acumulan cuatro gestiones municipales: dos períodos de Rucci y dos de Norma Sepúlveda. Uno de los nombres que suena como posible candidato a intendente es Héctor Rueda, concejal y jugador de fútbol del club Deportivo Rincón que participa del Torneo Federal A. “Hety”, como popularmente lo conocen, es un mediocampista emblema del León de la Patagonia.

“Aún no está definido”, afirmó Daniela Rucci ante la consulta de Letra P. “Héctor es concejal nuestro, de nuestro bloque. Podría ser cualquiera de los perfiles que, llegado el momento, se ajuste y como dijo mi papá, por sobre todas las cosas, surja de la voluntad de la militancia y de los compañeros y las compañeras que están participando”, agregó.

Cualquiera sea el elegido para suceder a Sepúlveda contará con el respaldo del oficialismo provincial que no le opondrá rival. Esta es una de las pocas ciudades que tiene su propia fecha de elecciones. Votará el primer domingo de septiembre de 2027.

La discusión 2027, con los consejos deliberantes como horizonte

En Añelo la decisión del partido es apoyar la reelección de Fernando Banderet, a quien enfrentaron en 2023, e ir con una lista propia al Concejo Deliberante. La diputada provincial remarcó que en esta localidad Fuerza Neuquina y Federal tiene cuatro concejales. “Hemos acompañado todas las decisiones que creímos que beneficiaban a la comunidad siempre. Entendemos que en esos lugares es necesario seguir acompañando esos proyectos que han dado respuesta a la ciudadanía”, sostuvo.

El esquema se replicará en la Ciudad de Neuquén. Confluirá con la candidatura oficialista que defina Mariano Gaido y se plegarán con una lista a concejales. Hoy cuentan con una sola representante en el Deliberante: Mariana Cofré.

“Hasta ahora venimos acompañando desde la banca la gestión de Mariano Gaido, de la misma manera que lo hacemos en Añelo, más allá de que llegamos por distintas fuerzas. La intención seguramente será seguir acompañando el proyecto de Mariano en la ciudad de Neuquén”, manifestó la dirigenta.

Justamente en la capital Emiliano Leiton, primo de Daniela, es el encargado de las actividades territoriales en los barrios populares. La legisladora contó que el partido no tenía trabajo político en Neuquén capital hasta 2023. “La verdad es que después lo sostuvieron en el tiempo, en las comisiones vecinales, con vecinos de los barrios, trabajando en capacitaciones. La verdad es que eso hoy nos da la posibilidad de no llegar en épocas electorales, sino de darle continuidad a un trabajo que se viene haciendo hace bastante tiempo”, señaló.

El alineamiento con Rolando Figueroa

Daniela Rucci ocupa la vicepresidencia primera de la Legislatura y es común verla al frente de las sesiones. En más de una oportunidad, aclaró que aún no está decidido si irá por un segundo mandato, aunque el peso de su nombre se impone entre las especulaciones preelectorales.

“He podido crecer mucho dentro de la Legislatura y si tuviera que seguir haciéndolo lo haría con gusto”, aseguró la diputada, que ya se desafilió del MPN.

Ella asoma para encabezar una de las colectoras que tribute a la reelección del gobernador. En esa misma nómina podría anotarse César Godoy, referente de Uocra en Neuquén, que en julio anunció un acuerdo para sumarse al frente sindical propuesto por Rucci.