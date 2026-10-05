Debate caliente en Neuquén: Francisco Lepore cruzó a Lorena Parrilli por las regalías del GNL de Vaca Muerta

El diputado provincial Francisco Lepore salió al cruce de la peronista Lorena Parrilli por sus cuestionamientos al acuerdo por el GNL con YPF y defendió el proyecto impulsado por el gobernador Rolando Figueroa como una oportunidad para ampliar la producción de Vaca Muerta , acceder a mercados internacionales y generar nuevos recursos para Neuquén .

El contrapunto entre el legisaldor del bloque Avanzar , que forma parte del armado de La Neuquinidad , y una de las principales figuras del PJ neuquino expuso dos miradas sobre el desarrollo hidrocarburífero. Mientras Parrilli cuestionó los beneficios especiales para las empresas y reclamó mayor valor agregado dentro del país, Lepore sostuvo que la provincia debía aprovechar el gas disponible para producir, exportar y obtener mejores condiciones de negociación.

El proyecto apunta a llevar el gas producido en Vaca Muerta hacia mercados internacionales mediante un esquema de gas natural licuado (GNL). La iniciativa contempla que el recurso sea trasladado para su licuefacción y posterior exportación, con el objetivo de ampliar los destinos comerciales del gas neuquino.

La discusión también involucra un régimen especial de beneficios para la actividad. Ese punto fue uno de los principales cuestionamientos de Parrilli, quien sostuvo que este tipo de herramientas se justifican cuando una industria todavía enfrenta grandes riesgos y no está comprobado que pueda ser rentable. Según la dirigente, esa situación ya no se daba en Vaca Muerta . En una entrevista con Va con Firma , argumentó que la producción de petróleo y gas había alcanzado niveles récord y que, por lo tanto, no correspondía otorgar nuevas ventajas a compañías que ya tenían certezas sobre la productividad de la formación.

La iniciativa contempla que el recurso sea trasladado para su licuefacción y posterior exportación, con el objetivo de ampliar los destinos comerciales del gas neuquino.

El acuerdo también contempla compromisos para Neuquén . Lepore afirmó que la provincia había exigido dos bonos de infraestructura por un total de u$s333 millones, además de aportes de las operadoras para las rutas utilizadas por la industria, becas para estudiantes, obras y otros compromisos concretos.

Lepore apuntó contra el “sueño” de Parrilli

La respuesta del legislador neuquino tuvo un tono marcadamente político. “Pretender trabar el GNL porque no encaja en la épica de un espacio político o en el sueño de una dirigente atrasa veinte años”, afirmó Lepore, en una referencia directa al planteo de la peronista que dijo que "lo que han hecho en el acuerdo con YPF y todo lo que implica Vaca Muerta, es destruir el sueño de Cristina Fernández de Kirchner".

El diputado rechazó además la posibilidad de que el debate terminara en una disputa sobre quién defendía mejor los recursos provinciales. “Y sinceramente no creo que nadie quiera frenar la producción”, sostuvo, antes de plantear que el verdadero desafío consistía en transformar los hidrocarburos en actividad económica concreta.

EL SUEÑO DE LOS NEUQUINOS Y NEUQUINAS ES SEGUIR CRECIENDO



Pretender trabar el GNL porque no encaja en la épica de un espacio político o en el sueño de una dirigente atrasa veinte años. Y sinceramente no creo que nadie quiera frenar la producción.



El gas en el subsuelo no genera… — Francisco Lepore (@pipilepore) October 4, 2026

Lepore sostuvo que el gas que permanece en el subsuelo no genera por sí mismo empleo ni recursos para la educación pública. Por eso, planteó que el objetivo debía ser producirlo, agregarle valor, encontrar mercados y convertir esa riqueza en recursos para Neuquén y divisas para Argentina.

En esa línea, calificó al proyecto de GNL con YPF como “un hito” para llevar el gas neuquino al mundo. También sostuvo que los recursos derivados de esa actividad permitirían financiar una mayor diversificación productiva y cuestionó que la provincia debiera conformarse solamente con cobrar regalías.

La disputa por Cristina y el modelo de Vaca Muerta

Parrilli había planteado una mirada opuesta. Según explicó, el régimen especial tenía sentido durante los primeros años de explotación, cuando todavía existían dudas sobre las características de la formación y los riesgos de la actividad. En ese punto, la dirigente reivindicó el proceso impulsado durante el gobierno de CFK con la recuperación estatal de YPF y el acuerdo con Chevron. Su argumento fue que el Estado había asumido entonces los costos iniciales para generar las condiciones que permitieran la llegada de inversiones privadas.

Para Parrilli, ese escenario había quedado atrás. “Cada día es un récord de extracción de petróleo y de gas”, sostuvo, al explicar por qué consideraba que ya no era necesario sostener un régimen especial para una actividad cuya capacidad productiva estaba comprobada. La dirigente también cuestionó que el proyecto pudiera dejar poco valor agregado dentro de Argentina. “Se llevan el gas y encima lo van a licuar en un barco. Ni siquiera lo van a hacer en tierra argentina. La verdad es que estamos volviendo a la época colonial”, afirmó.

“El 12% de un gas que queda 3.000 metros bajo tierra es cero”

Frente a ese planteo, Lepore puso el foco en la necesidad de convertir los recursos del subsuelo en actividad económica. “El 12% de un gas que queda 3.000 metros bajo tierra es cero”, sostuvo, en una de las frases más contundentes de su respuesta. El diputado buscó así correr el eje de la discusión sobre los beneficios empresarios hacia la capacidad de Neuquén para negociar condiciones concretas. En ese sentido, enumeró los bonos de infraestructura y los demás compromisos que, según afirmó, fueron incorporados al acuerdo.

“Porque gobernar nuestros recursos también es negociar mejor”, sostuvo Lepore al destacar que la defensa del patrimonio provincial no debía traducirse en dejar los hidrocarburos sin explotar, sino en conseguir una mayor participación de la provincia en la riqueza generada. "El gas en el subsuelo no genera trabajo, no financia nuestra educación pública ni defiende la soberanía. Para eso hay que producirlo, agregarle valor, encontrar mercados y transformarlo en recursos para Neuquén y en divisas para el país", señaló.

"El proyecto de GNL con YPF es un hito que nos va a permitir llevar el gas neuquino al mundo y, al mismo tiempo, generar los recursos para financiar nuestra propia diversificación productiva. Esto es así, lo cuenten como lo cuenten", afirmó el legislador provincial.

El legislador también apuntó contra quienes, según su mirada, habían respaldado las condiciones que permitieron desarrollar Vaca Muerta pero ahora cuestionaban una nueva etapa de expansión. “Si alguna vez apostaron a crear las condiciones para desarrollar Vaca Muerta y funcionó, no cuestionen ahora a quienes queremos dar el próximo paso”, afirmó.

El cruce terminó con una definición que buscó llevar la discusión más allá de las diferencias partidarias. “Los sueños personales o partidarios pueden cambiar. El nuestro es uno solo: que Vaca Muerta sirva para construir el Neuquén que viene”, sostuvo Lepore, mientras el acuerdo de GNL quedó convertido en un nuevo capítulo de la disputa política por el destino de los recursos provinciales.