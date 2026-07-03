Neuquén: Quintriqueo se abroquela detrás de Mariano Gaido, pero juega al misterio en la provincia.

Más por Neuquén , el partido que preside Carlos Quintriqueo , respaldará al candidato o candidata que defina Mariano Gaido para sucederlo como intendente de la capital e irá con lista propia al Concejo Deliberante . Esa es la primera definición electoral del dirigente gremial que juega al misterio en la elección provincial y quiere tomarle el pulso a Rolando Figueroa .

Este espacio viene de hacer una buena performance en 2025, cuando compitió por una banca en el Congreso. En aquella oportunidad Quintriqueo encabezó la lista de senadores. Con 32.703 votos, terminó cuarto, detrás de La Libertad Avanza , La Neuquinidad y Fuerza Patria . Su principal capital político reside en la representación sindical. El dirigente conduce ATE en Neuquén, un gremio que hasta 2023 tenía 26.000 afiliados, siguió creciendo y a partir de la semana que viene elevará su posición pública en el marco de la discusión paritaria que ya habilitó la gestión provincial .

No es el único lugar dónde Quintriqueo construye poder. Actualmente es vicepresidente segundo del Consejo de Administración de CALF , la cooperativa que provee del servicio de luz, y ahora también de internet, a la ciudad de Neuquén.

La estrategia electoral de Más por Neuquén se adaptará al contexto que imponga cada localidad. En la capital se acoplará a la candidatura que disponga Gaido desde una lista propia, mientras que en otros centros urbanos, los trabajos más concretos son con la vieja militancia del MPN . Plaza Huincul es uno de esos lugares.

Quintriqueo se jacta de haber logrado sumar en las filas de Más por Neuquén a gran parte de la militancia del histórico partido provincial, que tiene exactamente las mismas siglas. Ponderó las políticas de “contención social” que impulsó el movimiento, el desarrollo de planes de vivienda y el “arraigo” que generó en la población del interior. Cada definición toma forma de gesto cuando el referente de ATE habla de la fuerza política que gobernó la provincia durante más de 60 años.

Todo indica que Gaido elegirá a María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete capitalina, para sucederlo en Neuquén. Quintriqueo apoyará esa candidatura, o la que sea. Sin embargo, la alianza con el intendente no parece estar plasmada en las posturas en torno a la reelección de Figueroa. “Provincialmente se verá. La ausencia del MPN hace que en Neuquén pueda haber diferentes armados”, afirmó.

La relación con Rolando Figueroa

Como secretario general de uno de los gremios estatales más importantes de la provincia, suele conversar con el gobernador. “Hablamos, cada tanto nos juntamos, por lo menos tenemos algún intercambio de miradas. Es una persona a la que me gusta decirle lo que yo veo mal. En eso tengo que reconocer que muchas veces recepta, a veces no le gusta, pero sí le puedo decir lo que yo veo en la gestión que no funciona”, reveló en diálogo con Letra P.

Rolando Figueroa y Carlos Quintriqueo.

Desde la misma postura gremial, llegan los cuestionamientos. A Quintriqueo no le gusta cuando Figueroa remarca permanentemente en su discurso que “echa ñoquis” del Estado. “Despidos hubo siempre, sumarios hubo toda la vida, cesantías, exoneraciones, muchos de los que se anuncian vienen de dos, tres años atrás, de la gestión anterior, inclusive”, señaló. Cree que ese mensaje “lo aleja del empleo público” y el personal “se siente destratado” y hay “enojo de muchos sectores de la administración”.

En el apartado de las distancias, también señala que Figueroa mantiene una relación estrecha con el presidente Javier Milei y eso lo puede perjudicar, porque no alcanza a “marcar una diferencia clara” con la adminitración nacional. “Al electorado lo va a confundir”, opinó.

Guiño a Rucci y lejanía con La Libertad Avanza

Por el momento, Quintriqueo se ve más como un armador que como candidato en 2027. El oficialismo provincial cree que quiere quedarse con el voto peronista. “Yo fui afiliado al partido, de muy chico milité con mi vieja. Me fui porque no tuvimos espacio, nunca, siempre se menospreció nuestra participación. Con algunos tengo relación. El deterioro que hemos visto del peronismo en este último tiempo no le hace bien”, aseguró.

Cuando se le consulta al respecto reconoce que tanto el MPN como el PJ atraviesan “una crisis de renovación de dirigentes, que es lo que no les permitió reacomodarse". "Yo no los doy por muertos a ninguno de los dos, pero creo que están hoy en una crisis de representación que no encuentran quién los lidere”, dice.

En abril pasado, Quintriqueo se fotografió tomando un café con Marcelo Rucci, el secretario general del sindicato petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que se abrió del MPN para formar su propio espacio, Fuerza Neuquina y Federal .“Nada impide que nos podamos juntar, creo que los dos apostamos a construir una fuerza política propia, para no ser en el futuro convidados de piedra en las discusiones, sino tener una estructura partidaria con la que podamos también ser parte de una discusión”, explica. Ambos intentarán sumar bancas en la Legislatura provincial el año próximo. Por lo pronto, desde espacios separados.

Carlos Quintriqueo y Marcelo Rucci.

El único límite de alianzas que Quintriqueo establece de cara a las elecciones del año próximo es con La Libertad Avanza. “No puedo compartir espacio con alguien que aborrece al Estado”, sintetiza. Desde su perspectiva, el mileísmo jugará fuerte en la capital, que entiende como el distrito más “apetecible” en la provincia.

Las paritarias que se vienen

Junto a UPCN y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP), ATE es uno de los tres gremios estatales que cerró un acuerdo salarial semestral con el gobierno provincial para la primera parte del año. La paritaria se reabrirá el lunes 13 de julio. Figueroa mantuvo el modelo que inauguró el MPN para recomponer los sueldos en la provincia: actualizaciones cada tres meses, ajustadas al índice de inflación. Quintriqueo anticipó que ese esquema es insuficiente. “Creo que es hora también de que el Estado recomponga el salario, más allá del IPC”, aseguró.

“Entendemos que durante dos años nosotros contribuimos. Veníamos de una situación de una inflación alta, en el último mes de diciembre de la anterior gestión, y esa inflación en enero no se liquidó, porque era más de un 24%. Hubo también un ajuste en el ISSN (la obra social y caja previsional). En algunos sectores producto de los convenios pudimos recuperar parte de eso, pero hay una masa grande que todavía no se pudo recuperar”, agrega el dirigente.

De cara al debate por venir, Quintriqueo dice que los ingresos de la provincia tienen que “derramar” en el empleo público. Consultado por este medio, dijo que el “plus” o la “compensación” que esperan, al margen del aumento por inflación, podría estar relacionada con el costo de los servicios y el de los alquileres. Sostuvo que en la actualidad hay trabajadores registrados que están endeudados, justamente, para hacer frente a estos gastos.

Actualmente, el salario promedio de un estatal en Neuquén es de $2.000.000, pero hay empleados y empleadas que perciben $1.000.000 e incluso $800.000, según el sector.