Rolando Figueroa relanza su marca de gestión con aires de campaña.

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , hizo un rebranding de sus primeros mil días de gestión al frente de la provincia "pensando en el año 2030, pero sin perder de foco el 2050". La presentación se leyó en clave electoral, aunque el mandatario esquivó constantemente hablar de fechas de elecciones o candidaturas específicas.

"Somos como una provincia adolescente que sabemos que vamos a ser grande, pero estamos creciendo”, afirmó el gobernador al inicio del acto en el que celebró su gestión bajo el lema "1.000 días, 1.000 razones, 1.000 obras" y del que participó todo su gabinete e incluso algunos intendentes como Carlos Saloniti de San Martín de los Andes , Norma Sepúlveda de Rincón de los Sauces , Nicolás Albarracín de Chos Malal , o Claudio Larraza de Plaza Huincul . Todos firmaron, horas antes, convenios para avanzar con obras municipales. También lo hizo Ramón Rioseco , de Cutral Co , pero no se quedó en el auditorio a escuchar al mandatario.

Figueroa hizo hincapié en el crecimiento demográfico de la provincia. Aseguró que son más de 100 las personas que llegan todos los días a vivir a Neuquén y vaticinó que este año “van a ser más de 26.000 nuevos neuquinos”, lo que equivale a la misma cantidad de población que la ciudad de Chos Malal. Esto implicará la creación de 160 nuevas aulas “solo para los hijos de los inmigrantes”.

Además, Figueroa marcó como logros de su administración la reducción de la planta política y de la cantidad de planes sociales, que pasaron de 30.000 a 12.000. En cada oportunidad que tuvo aprovechó para deslizar críticas a su antecesor, Omar Gutiérrez , con quien por lo general no confronta. En un momento en que le costaba cambiar de diapositiva aclaró: “está lento, por la conectividad de Casa de Gobierno que la hizo la gestión anterior”.

En un pormenorizado mensaje, el gobernador subrayó que por cada barril de petróleo que se liquida a la provincia le queda el 13%. “El 10% va a todas las provincias argentinas, donde, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires le toca el 2%. Y el 17% entra al tesoro nacional. Son 6,7 millones de dólares por día. Todos los días. Y a fin de año creo que va a estar entrando alrededor de 10 millones de dólares por día”, planteó Figueroa.

Rolando Figueroa y su gabinete en Neuquén.

En esa dirección insistió en que, al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los posibles candidatos en 2027, “le gotea dos dólares por cada barril vendido de petróleo en Vaca Muerta sin hacer nada, ¿no?". "Es un ingreso sin costo", definió y advirtió que de la misma situación se aprovecha el Estado nacional. Además, sostuvo que ese 13% que queda de cada barril la provincia lo destina a “1050 kilómetros de rutas nuevas y estamos repavimentando 650 kilómetros de las 1000 existentes”.

“Estamos llegando a los 100.000 metros cuadrados de escuelas, entre los cuales se encuentran 65.000 metros cuadrados de escuelas técnicas”, remarcó Figueroa. También sumó los 102.000 metros cuadrados de infraestructura sanitaria con la reactivación del hospital norpatagónico.

“Todo esto de monetizar diferente el subsuelo, trabajarlo y ver qué tienen que pagar, fue una decisión política”, aseguró el gobernador para explicar que detrás de las obras existe la decisión política de administrar los recursos que genera la actividad hidrocarburífera.

Los beneficios del RIGI y la buena relación con la Casa Rosada

Desde el corazón productivo de la Patagonia, el gobernador se mostró satisfecho con el impacto del RIGI en la provincia. Mencionó que el costo fiscal de implementar este régimen de promoción en Neuquén es de 8,1 millones de dólares, pero que Neuquén va a terminar percibiendo un acumulado de 2.400 millones de dólares. “En la ventana de tiempo que tenemos para sacar el gas y el petróleo, termina acelerando las inversiones. Porque además le da certeza al inversor de que todo lo que produce tiene que terminar vendiéndose, o se va a poder vender, en el mercado internacional. Con lo cual el RIGI nos incrementa la cantidad de actividad en la oil and gas”, agregó.

Figueroa también destacó el trabajo del ministro de Economía de la Nación, Toto Caputo, e incluso evitó controversias en lo que respecta a la obra pública. “Vemos que la Nación ha tomado un rumbo que es equilibrar la macroeconomía y que no están ejecutando obras. Eso tiene de malo que no te llega ninguna obra, pero tiene de bueno que no tenes una falsa expectativa. Cuántos nos han prometido obras que nunca llegaron, ¿no?”, respondió.

Si bien no habló de la campaña 2027, ni la posibilidad de su reelección, el gobernador presentó su intervención como una "rendición de cuentas" y puso en el horizonte cuatro años adelante. “Nos tenemos que preparar para ese 2030 y las oportunidades las tenemos que tomar nosotros con la información, no podemos dejar que las oportunidades las terminen tomando otra gente”, enfatizó. “No estamos enfocados en las elecciones, sino en construir Neuquinidad con todos y trabajar por las próximas generaciones”, aclaró.

Gestión Rolando Figueroa

Los mil días de gestión de Figueroa en Neuquén se cumplieron el pasado 4 de septiembre. Desde entonces, atravesó una gestión que se destaca a nivel nacional por los números positivos en un contexto federal de economías en rojo. Más allá del boom de Vaca Muerta, el gobernador destaca acada vez que puede el trabajo de planificación que la provincia lleva a cabo para poder aprovechar las posibilidades que el subsuelo brinda de manera tal que los beneficios sirvan para ordenar las cuentas, definir prioridades y orientar los recursos hacia las necesidades de la población.

En ese sentido, explicó que la planificación hacia 2030 y la mirada hacia 2050 incorporan el crecimiento de Vaca Muerta, la expansión del gas natural licuado, la producción agrícola y ganadera, el turismo, la conectividad y el desarrollo de nuevas actividades. En este esquema, el concepto de sustentabilidad social adquiere una dimensión central, ya que los recursos no renovables se traducen en infraestructura, educación, producción, servicios y oportunidades capaces de permanecer cuando esos recursos disminuyan.

“Sin sustentabilidad social no hay proyecto económico”, remarcó y llamó a “defender entre todos” lo logrado por la provincia. “No sucede en otros lugares”, sentenció el gobernador que volvió a definir la apuesta al futuro de Neuquén como “un desafío generacional”, antes que como un objetivo sectorial o partidario.