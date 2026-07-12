El rugido de Nadia Márquez, la leona libertaria que acecha a Mariano Gaido en Neuquén

La senadora Nadia Márquez se envalentonó y se le paró de manos al intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido , . Como frutilla del postre del desembarco que hizo para pisar fuerte en el territorio , le dio un manijazo al tono opositor con intenciones de desbancar al jefe comunal.

En el mismo movimiento en que cuida las formas con el gobernador Rolando Figueroa , a tono con la estrategia de la Casa Rosada , La Libertad Avanza está convencida de que puede dar pelea para quedarse con el gobierno de Neuquén capital.

“Vamos a competir para recontra ganarle la ciudad”, dijo a Letra P la legisladora que supo crear desde la ciudad más importante de la Patagonia sus Encuentros de Leonas, para empoderar a la militancia femenina de su partido. Márquez ruge ahora como nunca, después de la movida con la que La Libertad Avanza intenta mostrar su fortaleza y bajar las líneas que ordenan el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei .

La ambición de dar un zarpazo electoral es en parte lógica. En las legislativas 2025, La Libertad Avanza pisó fuerte en toda la provincia y ganó en la mayoría de los territorios, pero el corazón de su victoria fue la capital, que tiene el 42,5% del electorado. El desafío más importante del armado para dar un batacazo en la capital es unificar el sello madre con los diversos desprendimientos libertarios que tienen vida propia y que todavía no responden de modo unificado y organizado.

Pasada al archivo la idea de jugar electoralmente con pureza violeta al 100%, la táctica del gobierno nacional es coquetear con provincias aliadas o semi-aliadas. Karina Milei pide no molestar a los gobernadores que ponen su granito de arena para que los proyectos libertarios avancen en el Congreso y piensa en la reelección. Con el jefe de Gabinete Diego Santilli manejando la batuta de negociaciones como el sistema electoral o la agenda de reformas, los gobernadores son tratados con cuidado.

Nadia Márquez y Karina Milei definirán la estrategia de La Libertad Avanza en Neuquén.

Pero ese acuerdo no incluye a las intendencias, mucho menos a las más importantes, donde La Libertad Avanza tiene que instalarse, hacer crecer a sus figuras y hasta coquetear con algún batacazo electoral que luego sume para la madre de todas las batallas, que es sostener a Milei en la Presidencia.

Figueroa es uno de los gobernadores que tejen buena onda con la Casa Rosada y recoge los frutos de la cordialidad institucional en su provincia. La senadora Márquez lo deja a salvo de grandes críticas y, como quedó expuesto en las elecciones legisaltivas de 2025, elige no arremeter contra La Neuquinidad, el sello del gobernador.

Pero ese clima de relativa armonía no incluye, para nada, a Gaido, aliado del gobernador pero a la vez líder de un proyecto propio. Por eso Márquez da una vuelta de rosca y exacerba sus dardazos contra el intendente capitalino, que como contó Letra P tampoco tiene asegurado los favores del PRO.

Mariano Gaido, junto a la intendenta de Tucumán Rossana Chahla y el gobernador neuquino Rolando Figueroa, en el encuentro que motorizó Milei en el norte.

Gaido parece oler con preocupación algunas de esas jugadas. Por algo fue el único intendente de la Patagonia que hizo un movimiento para acercarse a la puesta en escena de Milei en Tucumán para el Día de la Independencia. El intendente neuquino se plegó a la delegación de Figueroa para tratar de mostrarse cerca del gobierno nacional. Sabe que el Presidente tiene buena imagen en la ciudad y cuida su quinta ante el acecho de la leona Márquez.

Nadia Márquez, ultraopositora a Mariano Gaido

En rigor, Márquez no abandona el tono que ya usó mientras fue concejala, desde donde cuestionó y denunció cada vez que pudo a la gestión neuquina. La senadora rechaza el gasto público por parte de la intendencia y asegura que “es una guarangada”.

La legisladora asegura que las obras de la Avenida Mosconi “funden al bajo neuquino” y no entiende "la moda" de hacer obra pública para que “haya asfalto sobre asfalto hasta la puerta de las casas”. “No comparto las ideas ni las formas”, sintetiza.

La obra de la Avenida Mosconi es una de las banderas principales de la gestión Gaido. El intendente dice que es "la obra municipal más importante del país" y ya se volvieron habituales sus recorridos con parte del gabinete, en distintos días y horarios. El megaproyecto prevé en total una inversión de unos 170 millones de dólares.

Movimiento, trabajo y transformación en cada metro de la Gran Avenida Mosconi. Detrás de cada obra hay un compromiso enorme por hacer de Neuquén esa ciudad planificada y segura que nos llena de orgullo. ¡Seguimos transformando la ciudad juntos! #GranAvenidaMosconi pic.twitter.com/XLYild59Q0 — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) May 17, 2026

Márquez se queja también del “brutal incremento” de las tasas municipales. “Nos está matando a todos”, asegura e ironiza sobre otro de los logros de los que Gaido hace alarde: “así cualquiera tiene superávit, aunque en verdad dudo de que ese superávit sea real”.

Las certezas de La Libertad Avanza

En el nuevo escenario, una primera y clara certeza de la Libertad Avanza es que la coalición confrontará sin medias tintas contra Gaido y se parará definitivamente en una vereda de enfrente de lo que proponga Primero Neuquén, el partido del intendente. Gaido obviamente trabaja para sostener su coalición con La Neuquinidad de Rolando Figueroa.

Mariano Gaido, intendente de la capital de Neuquén, tiene su propio espacio: Primero Neuquén.

Llegado el caso de una pelea mano a mano, una circunstancia que le otorga relativa fortaleza al equipo violeta es que Gaido no puede ir por la reelección, aunque piensa designar sucesor a alguien de su gabinete e incluso colarse en la boleta para traccionar votos.

Una segunda certeza de La Libertad Avanza es que todavía no es tiempo de definir postulaciones. Hasta llegar a ese punto, correrá agua bajo el puente. Hay apuntados, desde ya, algunos nombres, más o menos cercanos al riñón de la conducción, pero se trata de los primeros pasos del proceso.

Una tercera certeza es que el sello de los hermanos Milei hará el esfuerzo de liderar una coalición que agrupe a diversas fuerzas y que represente a algunos de los sectores que hoy ya tienen referencias en el variopinto Concejo Deliberante de la capital.

Conducción consolidada, nombres en danza en Neuquén

La conducción de Márquez aparece consolidada, con el respaldo de Pablo Cervi, también senador y parte de la estructura de La Libertad Avanza. Su figura ronda en algunas listas de ambiciones electorales, donde también está anotado el diputado nacional Gastón Riesco, empresario inmobiliario y con un breve pasado en la gestión municipal de Horacio “Pechi” Quiroga.

Nadia Márquez junto a Gastón Riesco, otro dirigente de peso de LLA en Neuquén.

En la propia comuna, hoy la referencia central libertaria es la del concejal Nicolás Montero, que armó su monobloque violeta después de separarse del PRO.

Los nombres en danza, trascendidos y primeros escarceos no alcanzan de ningún modo a perfilar alguna candidatura. Márquez promete que “se definirá por mérito y por esfuerzo”. Y tiene una certeza más: “por supuesto que vamos a competir para ganar”.

Los libertarios no alineados de la Patagonia

Mientras tanto, pululan en torno al satélite de las fuerzas violetas de la Patagonia algunos libertarios no alineados. Resuenan los deseos que expuso públicamente Nicolás Vaamonde, empresario de la noche vinculado al boliche Sens. En su momento, dijo que con la camiseta de La Libertad Avanza pretendía ser candidato a intendente de la ciudad más importante de la Patagonia. Pero el devenir lo llevó hacia la tribu de la diputada provincial Brenda Buchiniz, que armó rancho aparte con su sello Cumplir. Nada impide que esas agrupaciones conformen un rejunte bajo el mismo interés, aunque los socios radicales de Cumplir no ven con tan buenos ojos ese rumbo.

Buchiniz comparte el interbloque con César Gass (UCR), María Cecilia Papa, Mónica Guanque y Federico Méndez (Democracia Neuquén).

Victoria Villarruel, Brenda Buchiniz y Francisco Sánchez. Parte de la interna libertaria de Neuquén.

Otro jugador que hace algún ruido es el pastor David Schlereth, exdiputado nacional y expresidente del Concejo Deliberante de la capital. Conoce la ciudad, tiene la marca de haber sido parte de la gestión de “Pechi” Quiroga y ostenta buena llegada al electorado evangélico.

El mapa libertario tiene otra ramificación: la del empresario Carlos Eguía, que fue candidato a gobernador defendiendo a Milei desde su sello Fuerza Libertaria. Su hijo Joaquín Eguía es concejal. El espacio no se siente tan alineado al gobierno nacional y sobre todo confronta a cielo abierto con Nadia Márquez.