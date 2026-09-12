Carrera de ambulancias en Neuquén: tres partidos salen a fichar a los candidatos que el MPN deja sin sello

La decisión del MPN de no competir en las elecciones de Neuquén abrió el mercado de pases de dirigentes y las ambulancias salen en búsqueda de los heridos a los que la estrategia dejará sin sello. Ya abrieron sus puertas Avanzar y Primero Neuquén , aliados a Rolando Figueroa , pero también Más por Neuquén , el sello de Carlos Quintriqueo .

La asunción de Gabriel Álamo al frente de la Junta de Gobierno , en un discreto acto en la sede de calle Olascoaga de Neuquén capital , y de Jorge Lara en la Convención que se reunió en Zapala , no sólo sirvió para normalizar el funcionamiento del partido. También encauzó el respaldo que el MPN le conferirá a la reelección de Figueroa.

Será la Convención la encargada de comunicar un secreto a voces en la provincia que ya contó Letra P . El MPN apoyará al mandatario, pero no participará de las elecciones 2027 en ninguna categoría. Le dará vía libre a su militancia y dirigencia para que se hospede en otros partidos, al menos hasta 2031. La disputa ahora se centra en capturar a estos referentes territoriales.

Avanzar Neuquén nació en 2021, cuando el entonces diputado provincial Lucas Castelli abandonó Juntos por el Cambio y creó un bloque unipersonal. El dirigente ingresó a la política de la mano del exintendente radical Horacio Quiroga y se desempeñó durante la presidencia de Mauricio Macri como delegado en la Oficina de Empleo de Nación .

En 2023, Castelli participó del armado del frente que llevó a la gobernación a Figueroa y juró como ministro de Trabajo, con una enorme influencia ya que su área incluye lo que era el viejo Ministerio de Desarrollo Social. Esta cartera quedó en la mira tras la millonaria estafa con planes sociales durante la gestión de Omar Gutiérrez .

Lucas Castelli, ministerio de Trabajo de Neuquén.

En la Legislatura le dejó su banca a Francisco Lepore, el virtual jefe de bloque del oficialismo. Ninguna ley sale sin su venia. “Pipi”, el apodo por el que se lo conoce dentro y fuera de la cámara, trabajó como asesor letrado del Consejo de la Magistratura y fue abogado de los sindicatos UPCN y SMATA, entre otros.

En la elección que se viene, Avanzar cumplirá un rol clave. Alojará a los candidatos a intendente que no pueden competir por Comunidad, el partido del gobernador, y que se encolumnan detrás de su reelección. Esto abarca a dirigentes emblemáticos del MPN, como es el caso de Hugo Gutiérrez en Chos Malal que forma parte de la Junta de Gobierno. Entienden que con esta “interna abierta” en los municipios contienen cualquier intento de fuga hacia la oposición.

Incluso la apuesta es consolidar una bancada numerosa en la Legislatura que le permita a Figueroa asumir un segundo mandato con mayoría propia, algo que hoy requiere de cierta negociación con el bloque del MPN, la primera minoría. Una de las posibilidades para lograr esto es que Avanzar presente una lista espejo con Comunidad. Una suerte de hermanos gemelos.

Primero Neuquén es la fuerza que fundó Mariano Gaido, el intendente de la capital, que también será parte de los reclutadores de dirigentes del MPN. En la próxima elección el jefe comunal no puede reelegir, pero intervendrá en su sucesión y a la vez jugará con candidaturas propias en la mayor cantidad de localidades. Su compromiso es tributar para Figueroa en 2027 y prepararse para 2031.

Un llamado a canalizar el malestar de las bases en Neuquén

Al volante de la otra ambulancia está Quintriqueo, el secretario general de ATE y CTA. La mesa de conducción de Más por Neuquén, su espacio hizo un llamado público a la militancia del movimiento provincialista a sumarse a sus filas. “No les pedimos que renuncien a su afiliación al MPN, a su historia, a sus convicciones ni a su identidad política”, afirmó Quintriqueo, que acompañará la estrategia de Gaido en la capital provincial pero no se define respecto a la reelección de Figueroa.

Carlos Quintriqueo en el plenario de su partido, Más por Neuquén.

"Creemos que esa historia, esas ideas y esa experiencia pueden enriquecer la construcción de una alternativa amplia, plural y diversa, en la que nadie tenga que dejar de ser quien es para poder participar”, agregó Quintriqueo esta semana.

Su intención es canalizar el malestar que hay en las bases del MPN con este repliegue obligado, que algunos sienten, les impuso Figueroa.