En una carrera lanzada por contener la avanzada libertaria, Carlos Sadir y Raúl “Chuli” Jorge tuvieron una serie de gestos para interpelar al electorado evangélico en Jujuy . Ese ecosistema está dominado por La Libertad Avanza , que guarda un vínculo institucional con los pastores vía Vilma Bedia , senadora violeta de esa provincia del Norte Grande .

La Asociación de Pastores Evangélicos Unidos de Jujuy (APUJ) tiene una influencia nada despreciable en ese distrito norteño. A pocos meses de las elecciones provinciales, que se espera que sean en mayo, y con el peronismo atascado en una interna fratricida, la batalla se recorta entre el oficialismo y La Libertad Avanza. En ese escenario se inscribe la avanzada de Jorge y Sadir.

El primer paso de ese operativo oficialista se dio hace algunos meses . Aquella vez, Sadir recibió a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) para avanzar en la creación de un Registro Provincial de Iglesias, Confesiones, Comunidades y Entidades Religiosas . El objetivo es otorgar reconocimiento jurídico propio y acompañamiento a las instituciones religiosas.

El grupo de pastores jujeños viene organizando eventos multitudinarios. Primero estuvieron en La Quiaca , donde el intendente peronista Dante Velázquez se mostró con ellos y les entregó una ordenanza municipal en la que se declaró el 31 de octubre como el día de las iglesias evangélicas en esa ciudad fronteriza.

Luego fue el turno de la capital. Allí, APUJ reunió unas 20 mil personas de todo el Norte Grande bajo el lema “Celebra tu fe”. El alcalde subió al escenario y entregó un reconocimiento. “Los pastores nos dan el ejemplo de lo que necesita hoy nuestra ciudad, el país y la humanidad entera”, dijo Jorge. “Es gente tan comprometida con el semejante, con ese corazón solidario y abierto”, sumó.

La alianza libertaria con el evangelismo en Jujuy

Lo cierto es que el operativo de seducción tiene un obstáculo difícil de sortear, que tiene nombre y apellido. Es Vilma Bedia, la senadora jujeña de La Libertad Avanza. Profesora de Bellas Artes y activista provida, Bedia es pastora evangélica y su familia tiene vínculos con APUJ. Allí radica su base de sustentación política y con ese sector juega casi de memoria.

Javier Milei con Vilma Bedia, senadora por Jujuy de La Libertad Avanza

Bedia, a la que casi no se le conocen declaraciones ni forma parte de la rosca, saltó a la fama apenas asumió por haber nombrado como asesores a su hermano, sus tres hijos y su nuera. El tema escaló al punto tal que requirió una intervención de la cúpula violeta, que le pidió que dé marcha atrás con los nombramientos. “Tema arreglado”, dijo Javier Milei cuando lo hizo.

Ese escándalo fue el preludio de otro vinculado a la religión. APUJ le desconoció el rol de pastora, aunque sí dieron fe "de que proviene de una familia de bien y su desempeño como miembro de la grey es muy bueno. Es por ello que nos sorprende este tipo de decisiones antiéticas", expresó en un comunicado la entidad cristiana que preside el pastor Daniel Gutiérrez.

Una pulseada difícil

Más allá de los ruidos, Bedia juega en línea con el evangelismo. Su hermano, el también pastor Juan Carlos Bedia, preside la Fundación Emanuel, una ONG con base en San Pedro de Jujuy enfocada en la acción comunitaria. Su sede se llegó a usar en operativos oficiales de actualización de datos para beneficiarios de planes sociales.

Carlos Sadir con los pastores de ACIERA.

Una de las pocas misiones que se le conocen a Bedia tiene que ver con la modificación de la Ley de Cultos. Con ese fin, coordinó acciones con la neuquina Nadia Márquez, pastora, y el diputado fueguino Santiago Pauli, hijo de un pastor bautista reconocido. Todos son libertarios, y por ahora lograron un decreto que Milei que satisfizo algunos de sus pedidos.

Así las cosas, el objetivo que se trazaron Sadir y Jorge no luce sencillo. Hasta la remera que usan los coros evangélicos en las principales ciudades tiene un león dibujado. Sin embargo, siguen igual en el plan trazado en busca de que, al menos, los evangélicos jueguen con el oficialismo en las elecciones provinciales, donde Bedia por ahora no demostró tener mayores intereses.