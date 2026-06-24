Vaca Muerta: Rincón de los Sauces se debate entre el espejo de Añelo y la sucesión que ordenará Marcelo Rucci

Vista aérea de Rincón de los Sauces, una de las ciudades testigo de las complejidades del boom Vaca Muerta en Neuquén.

La foto de Rincón de los Sauces , la ciudad más poblada de la región de Vaca Muerta en Neuquén , sintetiza las complejidades del boom petrolero en la Patagonia . Al municipio que conduce Norma Sepúlveda arriban hasta cinco familias por semana que demandan algún tipo de ayuda social, porque llegaron a la localidad y no consiguen empleo.

La necesidad de ver las dos caras de la moneda es uno de los ejes de disputa, al menos discursiva, entre la Casa Rosada y el gobierno provincial. Mientras Rolando Figueroa insiste en pausar la migración y repite que “no sobra ningún puesto de trabajo”, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , declaró que en los próximo 30 años habrá en Neuquén 1,5 millones de personas.

Rincón de los Sauces está ubicado a unos 236 kilómetros de la capital provincial, un viaje de tres horas y media en auto. Allí viven 40 mil personas de manera permanente y hay 15 mil que van y vienen de otras localidades, según explica Sepúlveda. La ciudad cumplirá este año sus 55 años, ya que fue fundada el 20 de diciembre de 1971.

Sepúlveda no podrá ser reelecta , por eso ataja los problemas generados por el lado menos publicitado del fenómeno Vaca Muerta mientras ordena una sucesión en la que tendrá un rol determinante Marcelo Rucci , el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa que gobernó Rincón de los Sauces entre 2011 y 2019.

Entre el censo de 2010 y el de 2022 la población de la región Vaca Muerta creció un 37,4%. La variación a nivel provincial fue de 28,9%, de acuerdo con los datos oficiales.

“Somos un espejo de lo que le sucede a Añelo”, afirmó la intendenta al referirse a la llegada masiva de personas que buscan sin éxito una oportunidad laboral. La situación genera consecuencias que ya han sido advertidas por el gobernador y por el propio intendente de Añelo, Fernando Banderet, cuya alerta por el estado poblacional de la localidad se nacionalizó semanas atrás. "Vengan con algo seguro", afirmó en una entrevista con Buenas Tardes China. Semanas antes había pedido a la Legislatura que declare a Añelo muncipio de primera categoría. Dos caras de la misma moneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BTChina_/status/2067205086942494849&partner=&hide_thread=false “LES PIDO A LAS FAMILIAS QUE NO VENGAN”



El intendente de Añelo, Fernando Banderet, alertó sobre la saturación de las escuelas y del sistema de salud mientras el Gobierno promueve la llegada de nuevos habitantes a Neuquén.



@led_fm pic.twitter.com/5taJayoMfK — BuenasTardesChina (@BTChina_) June 17, 2026

Consultada por Letra P, Sepúlveda señaló que alrededor de cuatro o cinco familias por semana se acercan al área de Desarrollo Humano del municipio “solicitando algún tipo de asistencia en lo básico, que es la comida o el pernocte”. Al no tener una solución para brindarles, la intendenta detalló que lo que se les ofrece es pagarles el pasaje para que retornen a sus lugares de origen, “entendiendo que muchas veces están con niños, en situación de calle, y la verdad que el clima en esta zona es sumamente adverso en esta época”.

Sepúlveda es tajante al afirmar que no es cierto “que vos llegás hoy y mañana encontrás donde vivir y trabajar”. “Alquilar una vivienda básica, sin mucho lujo, ronda el millón y medio de pesos, una vivienda pequeña”, aclaró en diálogo con este medio. Los propietarios, agregó, optan por hacer contratos con empresas, porque arreglan un mejor precio que el que puede afrontar una familia.

La situación distorsiona el mercado inmobiliario y dificulta la instalación de personal de salud, seguridad e incluso judicial. La última fiscal que tuvo la ciudad dejó el cargo en 2025 para mudarse a la capital y enfatizó justamente en las condiciones de vida. Ese puesto está vacante. A esto se suma un déficit de toda la región Vaca Muerta en cuanto a la infraestructura pública de cuidados para la primera infancia y adultos mayores.

La caída del MPN y la relación con Figueroa

Sepúlveda transita su segundo mandato. Asumió en 2019, continuando el ciclo que comenzó Rucci, su referente político.

La derrota del MPN en la provincia en 2023, admite la intendenta, fue un “cimbronazo” del que rápidamente hubo que reaccionar. “Que el sello político que representamos dejara la gobernación después de 60 años tuvo un impacto en las administraciones, más que nada en la parte anímica y durante el primer tiempito”, asegura y advierte que fue necesario adaptarse al clima de época, ya que el gobierno nacional no trabaja “de manera directa con los municipios”.

En ese sentido, destacó que para su “sorpresa” pudo consensuar con la gestión de Figueroa una serie de obras públicas que es “lo que la gente ve, valora y evalúa”. El reclamo histórico de la localidad es la construcción del puente sobre el arroyo Carranza. Cuando hay lluvias intensas, ese acceso queda completamente bloqueado y deja aislada la ciudad. En mayo pasado se adjudicó el desarrollo de todo el proyecto al consorcio de cooperación Servipet– Coarco.

Rolo Figueroa Norma Sepúlveda y Marcelo Rucci El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con la intendenta Norma Sepúlveda y Marcelo Rucci.

Sepúlveda sigue afiliada al MPN, es autoridad partidaria en la seccional Rincón de los Sauces y se mantiene expectante respecto de los eventuales comicios para renovar la conducción del partido. Hasta ahora, dice, “son todos dichos de personas que hacen por ahí alarde de ser referentes”, pero “las autoridades del partido son las tienen que hacer la convocatoria”. “La realidad es que, si vos me preguntas qué hace el MPN, más allá de los representantes que tiene, que fueron electos en 2023, no tiene vida activa política”, considera.

En la actualidad es la única mujer al frente de uno de los municipios “grandes”, los llamados de primera categoría, de la provincia. Recientemente se sumó Malena Resa, en Plottier, luego de la renuncia de Luis Bertolini en medio de un escándalo político-judicial.

La estrategia electoral, en manos de Marcelo Rucci

Rincón es una de las ciudades que tiene fecha propia de elecciones por Carta Orgánica. Los comicios para elegir intendente deben realizarse el primer domingo de septiembre del año en que finaliza el mandato. En 2027, será el domingo 5 de ese mes.

A diferencia de 2023, Rucci ya no forma parte del MPN y competirá el año próximo con su espacio Fuerza Neuquina y Federal. Todo indica que llevará su propia lista para la Legislatura, donde su hija Daniela es vicepresidenta segunda de la Cámara y tiene la chance de ser reelecta en su banca. Si hace una buena elección, hasta puede soñar con un bloque de “sangre negra”.

El dirigente petrolero definirá quién será el próximo candidato o candidata a la intendencia de Rincón de los Sauces. Su buena relación con Figueroa hace pensar que el oficialismo provincial no le opondrá rival. Rucci, a diferencia de Carlos Quintriqueo de ATE, fue uno de los que respaldó desde su sindicato el proyecto que modifica las regalías del GNL, acordado entre el gobernador e YPF “por su impacto en el empleo y el futuro de la industria”.